À Guerguerat, le Maroc et le Polisario sont au bord de la guerre

Seuls quelques mètres séparent désormais l'armée marocaine des milices du Polisario aux environs de Guerguerat. Faut-il craindre un affrontement armé?

L'hiver s'annonce chaud dans le Sud du royaume, en ce début d'année. La raison? Les multiples incursions du Polisario dans la zone tampon située près de Guerguerat, où, conformément à l'accord de cessez-le-feu signé entre le Maroc et le Polisario en 1991 sous les auspices de l'ONU, toute présence militaire est proscrite.

Casus belli

Début janvier 2018, la "riposte" diplomatique de Rabat ne s'est pas fait attendre. Le représentant du Maroc à l'ONU à New York, Omar Hilale, a saisi le Secrétaire général onusien, dénonçant "des violations du cessez-le-feu ainsi que d'autres résolutions de l'ONU". Résultat: une lettre de recadrage d'Antonio Guterres, affirmant que "le trafic commercial et régulier ne [doit] pas être entravé", et appelant "les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter l'escalade".

Car le scénario de l'affrontement armé est plausible: en décembre 2016, Guerguerat avait failli être le théâtre d'affrontements entre les forces marocaines et les milices du Polisario, lorsque ces dernières ont installé des barrages de contrôle du trafic routier entre le Maroc et la Mauritanie.

Les Forces armées royales avaient déployé des chars et l'artillerie lourde, ripostant cette fois avec la force. Les tensions, qui ont duré plusieurs semaines, étaient retombées après l'intervention de l'ONU, saisie par le Maroc.

Le Polisario passe l'offensive

Vendredi 5 janvier, des éléments en treillis de "l'armée sahraouie" effectuent une patrouille à Guerguerat. Deux jours plus tôt, le Polisario entame une incursion à quelques encablures Guerguerat, dans l'extrême sud-ouest du Sahara, et fait barrage à deux véhicules du Rallye Desert Sahara Challenge, en provenance de la ville de Dakhla. Fin décembre 2017, le front séparatiste a déployé des milices armées dans cette zone, d'abord à Aghouinite (province d'Aousserd) puis à Guerguerat encore. Une zone sensible, située à quelques kilomètres de la ceinture de sécurité bâtie sous le règne de Hassan II entre 1980 et 1987, où est déployé l'essentiel du contingent militaire marocain. Autant dire qu'une étincelle pourrait mettre le feu aux poudres.

Initiative pour le changement

Le timing du show militaire du Polisario est loin d'être anodin: il a lieu quelques jours après la prise en fonction du nouveau chef de la Minurso, le Canadien Colin Stewart. Mais plus qu'une manière de mettre la pression sur le nouveau patron de la mission onusienne, dont le rôle est, depuis l'abandon de l'idée d'un référendum au Sahara, de veiller au respect de l'accord du cessez-le-feu, cette offensive du front pourrait être, pour l'analyste Hafid Ezzahri, une manière de détourner les regards de la population sahraouie, où un mouvement d'opposition baptisé "Initiative pour le changement", vient de voir le jour.

"Le Polisario subit une forte opposition au niveau interne, avec une vague de mécontentement populaire qui traverse les camps de Tindouf, et essaie de faire diversion, de mobiliser les troupes contre le prétendu ennemi marocain", explique le spécialiste.

Légitime défense

Plus qu'un reproche adressé au Polisario, le Maroc considère que la lettre du Secrétaire général de l'ONU lui donne raison. "Elle donne même le droit au Maroc d'invoquer son droit à la légitime défense en cas d'agression du Polisario dans la zone tampon", estime Manar Slimi, président du Centre d'études stratégiques et d'analyse sécuritaire, dans un entretien accordé à La Dépêche.

Pour autant, l'hypothèse d'un d'un recours aux armes est elle réaliste? "Cela est possible, répond Manar Slimi. Avec ces manoeuvres, le Polisario assume désormais à lui seul la responsabilité des agressions potentielles contre les personnes traversant le Sahara vers la Mauritanie." Sous-entendu, si cela se produit, il serait normal qu'il y ait des représailles côté marocain.

La patience du Maroc a des limites

Si le Maroc a fait preuve de retenue en réaction aux offensives des milices indépendantistes, son représentant à l'ONU a laissé entendre qu'une riposte plus vigoureuse n'est pas à exclure: "la patience du Maroc a des limites", a martelé Omar Hilale dans une déclaration rapportée par la MAP.

"Le Royaume a respecté ses engagements depuis la crise de l’année dernière et n’a entrepris aucun acte affectant le statut de la zone tampon de Guerguerat", poursuit Hilale.

S'agit-il là de menaces de recours aux armes? "Pas nécessairement, juge Hassane Saoudi, ex-colonel de la Gendarmerie royale et expert sécuritaire. Quand le représentant d'un État s'exprime dans une assemblée telle que les Nations Unies, il est souvent dans l'offensive". Mais dans ce cas, le Maroc est "dans le respect de la légalité et la légitimité, comme en atteste la lettre du Secrétaire général de l'ONU. Il est en droit de mener une riposte", analyse Saoudi.

1975-1991, années des affrontements

Tandis que les derniers soldats espagnols présents au Sahara plient leurs bagages après la Marche verte en 1975, une guérilla sans merci éclate entre le Maroc et le Polisario. Tous deux revendiquent la souveraineté sur le Sahara après le retrait de l'occupant espagnol, convenu dans les "Accords de Madrid" entre le Maroc, l'Espagne et la Mauritanie. Cette dernière s'est aussitôt invitée dans le conflit armé, estimant que la présence des milices armées du fraîchement créé Polisario (1973), constituait une menace à son intégrité. Mais le Polisario et la Mauritanie finiront par signer un accord de paix en 1979. Quant aux forces marocaines, conduites par le Général Ahmed Dlimi, elles auraient déployé plus de 150.000 soldats entre 1975 et 1988, empêchant les troupes indépendantistes -soutenues par Alger et Tripoli- d'avancer au-delà du tronçon frontalier avec l'Algérie. En 1980, le Maroc commence la construction d'un mur de défense en sable de plus de 2 720 km, qui s'étend sur le long de la ceinture frontalière Est, protégé par plus de 100 000 soldats et par des champs de mines. Au total, le conflit a causé la mort de plus de 16.000 soldats, dont 7.000 du côté marocain, avant de se solder par la signature d'un accord de cessez-le-feu, sous l'égide de l'ONU, et qui par ailleurs, installe la Mission des Nations Unies pour l'Organisation d'un Référendum au Sahara occidental (MINURSO).

Mobilisation sur le Front

Selon des informations rapportées par le quotidien Al Massae dans son édition du 12 janvier, le commandement des FAR aurait donné ses consignes pour déployer l'artillerie lourde dans la zone frontalière de Guerguerat, pour faire face à la menace indépendantiste.

Si ces informations s'avèrent fondées, elles renforcent le scénario selon lequel, lequel le Maroc ne compte pas rester les bras croisés devant l'incursion du Polisario dans la zone tampon.

Pour le chercheur Hafid Ezzahri, la mobilisation des forces marocaines est "normale, car le Polisario risque fort de multiplier les provocations".

Seuls quelques mètres séparent désormais l'armée marocaine des milices du Polisario aux environs de Guerguerat, tandis que la guerre diplomatique est lancée sur plusieurs fronts, à l'ONU comme à l'Union Africaine que le Maroc a rejointe il y a un an.

