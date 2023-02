Qui ne s’est pas déjà servi de Google Traduction ? Un mot en anglais que vous ne comprenez pas. Une phrase dans votre devoir d’espagnol dont vous n’êtes pas sûr du sens. Ou même un texte entier. GG Trad se rend utile dans toutes ces situations et bien d’autres encore.

Accessible depuis votre ordinateur ou directement sur votre smartphone, en ligne ou téléchargeable sous forme d’application. Il est loin le temps où il fallait absolument chercher son dictionnaire et longuement le feuilleter avant de trouver la signification d’un mot étranger.

Depuis plus de 15 ans GG Trad aide les gens à obtenir les traductions qu’il désire. Sollicité au quotidien par des millions d’utilisateurs, cet outil a bien évolué depuis ses débuts, aussi bien dans son mode de fonctionnement que ses options.

Nous vous disons ci-dessous ce que vous avez besoin de savoir sur GG Trad.

Qu’est-ce que GG Trad ?

GG Trad est un outil de traduction en ligne introduit par Google en 2006. Au départ, les traductions s’effectuaient à partir d’une base de données du Parlement Européen et des Nations-Unies. Les internautes s’en servaient pour traduire des mots et expressions essentiellement.

Des problèmes se posaient néanmoins avec GG Trad (Google Traduction), notamment pour traduire des phrases et des textes et les limites liées au contexte. S’il pouvait facilement traduire un mot ou un groupe de mots en de très nombreuses langues, présentes dans sa base de données, il montrait ses limites quant à la capacité de garder l’essence d’une phrase longue ou d’un texte.

Des mises à jour constantes s’opéraient afin de répondre aux requêtes des utilisateurs qui se multipliaient. Mais c’est en 2016 qu’une grosse évolution s’opère. Google Translate utilise désormais un système neuronal basé sur le machine-learning. La qualité sur les traductions de phrases complexes se fait ressentir. GG Trad réussit mieux depuis cette transformation à repérer le contexte de la requête dans sa langue source.

Google Translate ne cesse de se développer depuis, notamment avec la contribution des utilisateurs qui s’inscrivent dans une dimension collaborative.

Le fonctionnement de GG Trad

Quand Google Translate a été lancé, il traduisait à partir d’un outil de traduction automatique statistique (SMT). Les mots n’étaient pas directement traduits dans la langue cible, ils passaient d’abord par l’anglais.

Les traductions étaient souvent satisfaisantes mais ne paraissaient pas toujours naturelles.

En 2016, grand changement. Google introduit l’intelligence artificielle au sein de son outil de traduction en ligne. A travers un système neuronal, GG Trad fournit des résultats bien plus performants. Le contexte est mieux pris en compte, la grammaire également.

En 2018, nouvelle amélioration. Le genre est pris en compte dans les traductions. Ce qui affine encore les résultats de l’outil.

Les fonctionnalités de GG Trad

Plusieurs fonctionnalités sont présentes sur GG Trad, souvent méconnues du grand public.

Google Assistant

C’est une fonctionnalité qui permet d’effectuer des requêtes oralement, sans besoin d’écrire. Il est également possible de traduire du contenu audio.

Gestion de l’historique des traductions

GG Trad conserve votre historique de résultats de traduction. Vous pouvez y retourner quand bon vous semble pour les consulter.

Pixel Buds

C’est une paire d’écouteurs disponibles sur le smartphone Google Pixel. Ils permettent de traduire une conversation orale.

Traduction d’une image

En pointant votre appareil photo vers le texte présent sur une image, GG Trad vous en fait la traduction.

Sur pc, tapez Google Traduction ou tout simplement GG Trad sur la barre de recherche de Google. Écrivez (ou copiez-collez) votre requête dans la barre de recherche de l’outil de traduction automatique. Il détecte automatiquement la langue source. Il ne vous reste qu’à choisir la langue cible et quasi-instantanément vous obtenez votre traduction.

Sur smartphone, il suffit d’ouvrir l’application et de procéder de la même manière que pour le pc.

Il faut préciser que dans le cas des mots isolés, il se peut que GG Trad ne détecte pas la langue, il faudra alors la renseigner.

Si vous avez besoin de traduire le contenu d’une page, vous pouvez entrer l’URL dans la barre de recherche. Un nouvel onglet s’ouvre, avec un temps de réponse un peu plus long certes, mais tout de même très rapide.

GG Trad en mode hors connexion

Si vous désirez utiliser GG Trad sans être connecté à internet, c’est possible. Il est possible d’avoir accès à l’outil de traduction de Google en mode hors connexion.

Comment faire ? C’est très simple. Il suffit de simplement ouvrir l’application et appuyer sur la flèche située à côté de la langue à télécharger. Vous pouvez télécharger des paquets de données en 52 langues. Ils ne prendront que très peu de place dans l’espace de stockage de votre appareil. Un paquet nécessite 25 Mo de mémoire disponible. Vous pourrez ainsi profiter du service en étant hors-ligne où que vous soyez.

Quelques chiffres à propos de Google Traduction

Présenté au public en 2006, l’outil de traduction automatique en ligne de Google est sollicité quotidiennement pour traduire plus de 100 milliards de mots, expressions et phrases à travers la planète. GG Trad compte plus de 500 millions d’utilisateurs répartis aux quatre coins de la planète.

En 2022, Google annonce l’ajout de nouvelles langues à son répertoire.

24 nouvelles langues pour se rendre accessible à plus de monde encore. Il s’agit de langues parlées principalement en Afrique, Amérique du Sud et Asie. Au total, près de 300 millions de locuteurs pourront avoir accès à leur langue sur GG Trad.

Les langues qui reçoivent le plus de requêtes sur Google translate sont l’anglais, l’espagnol, l’arabe, l’indonésion, le portugais et le russe.

Quelques autres outils de traduction automatique

GG Trad est sans aucun doute une référence dans le domaine de la traduction automatique en ligne. Il permet à des millions de personnes chaque jour de traduire les mots ou textes qu’ils souhaitent. Pourtant, ce n’est pas le seul logiciel de traduction existant. D’autres entreprises ont développé leur propre outil de traduction pour venir répondre à cette demande quotidienne énorme. Parmi les plus utilisés on peut citer DeepL. Outil particulièrement efficace, qui tient compte du contexte. Il y a aussi Reverso, Wordreference ou encore Microsoft Translator.