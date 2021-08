Apparue en 1987, la Société Française du Radiotéléphone est un opérateur mobile agissant dans le secteur des télécommunications. Très connue sur le marché, SFR compte plus de 14 millions de clients et fournit ses services à près de 150 000 administrations et entreprises. Avec une vaste couverture, la qualité des prestations en téléphonie mobile et en connexion Internet du groupe demeure irréprochable. Elle garantit à ses abonnés du très haut débit et des offres variées, adaptées à tous les budgets. La SFR est aussi réputée pour assurer à sa clientèle un excellent rapport qualité prix. Elle dispose d’un service client prompt et efficace, qui reste à la disposition des abonnés tous les jours via plusieurs canaux. Que ce soit par courrier postal, appel téléphonique, chat en ligne ou dans une agence SFR, vous obtiendrez satisfaction dans les plus brefs délais. À ce titre, plusieurs préoccupations reviennent fréquemment et sont relatives à la messagerie SFR. Voici quelques éléments de réponses apportés à ces questions !

La création d’une adresse mail SFR est un processus rapide et simple. Pour y arriver, vous aurez besoin d’une tablette connectée à Internet ou d’un ordinateur. Il vous faudra également vos identifiants d’accès à la messagerie SFR Mail ou à l’Espace Client SFR. Dans un premier temps, rendez-vous sur SFR Mail et connectez-vous en renseignant vos identifiants. Ensuite, faites un clic sur l’icône en forme d’écrou pour ouvrir le menu Paramètres. Vous remarquerez un onglet “Gestion des adresses mail secondaires”. Cliquez là-dessus et faites de même après sur le bouton “Créer une nouvelle adresse e-mail”.

Vous serez amené à saisir l’adresse e-mail de votre choix et son mot de passe, ainsi que les données personnelles de l’utilisateur de cette adresse. Une fois que vous aurez terminé, cliquez sur le bouton ‘’valider’’ et vous recevrez un message de confirmation. Vous venez de créer une nouvelle adresse e-mail et vous verrez un récapitulatif de tous les comptes associés au principal. Pour la création d’une adresse mail via l’Espace Client SFR, accédez à votre espace client SFR, rendez-vous sur la page de création d’e-mail, identifiez-vous et suivez la même procédure.

Où télécharger l’application SFR MAIL ?

Avec SFR Mail, vous gérez vos mails plus aisément, en toute sécurité et sur tous vos écrans. Vous pourrez même visualiser les fichiers joints dans vos messages tels que les vidéos, les images ou les documents. De plus, vous pouvez effectuer un classement de tous vos mails en les déplaçant dans vos dossiers. Avec l’application SFR Mail, c’est une boîte de réception intelligente qui n’affiche que les messages importants pour vous.

L’onglet “Infos et Promos” est isolé et en un clic, vous pourrez vous désabonner des mails publicitaires en utilisant la fonction dévolue à cet effet : “se désinscrire”. Si vous vous demandez où télécharger l’application SFR MAIL, sachez qu’elle est compatible avec les systèmes iOS et Android. Vous pouvez donc vous rendre, soit sur Apple Store, soit sur Google Play. Si vous possédez un Smartphone ou une tablette de marque Huawei, vous n’aurez qu’à télécharger l’application SFR Mail via le HUAWEI AppGalery.

Parmi les questions fréquemment posées, figure celle relative à l’import et à l’ajout des contacts.

Si vous désirez importer dans SFR Mail tous vos contacts enregistrés dans vos autres messageries, accédez à votre compte et cliquez sur l’option “importer des contacts”. Ensuite, sélectionnez le répertoire du compte concerné et identifiez-vous sur le compte choisi, afin de prouver que ce carnet d’adresses est bien le vôtre. Vous remarquerez des instructions sur l’écran : suivez-les et quand ce sera terminé, vos contacts sont automatiquement importés.

À la fin, vous recevrez un message qui confirme l’opération d’import de vos contacts. Par ailleurs, vous pouvez aussi décider de les centraliser dans SFR Contacts dans le but de tous les avoir tous dans un répertoire unique. Il peut s’agir des contacts issus de vos différents carnets d’adresse de messagerie ou de la téléphone mobile SFR ainsi que de sa carte SIM. Pour cela, rendez-vous sur SFR Contacts et cliquez sur l’onglet “importer vos contacts”. Identifiez-vous et choisissez le répertoire que vous désirez importer. Ensuite, faites un clic sur “Valider l’import” et l’opération est terminée.

Pour ajouter des contacts depuis le menu, vous devez avoir accès à SFR Mail et vous connecter. Entrez votre adresse e-mail ou le numéro de téléphone en veillant à ne pas écrire à la fin le suffixe @sfr.fr. Appuyez ensuite sur “Nouveau Contact”, remplissez les champs et finalisez en cliquant sur “Enregistrer”. Si vous souhaitez ajouter un contact de l’expéditeur d’un mail que vous avez reçu, cliquez sur son adresse électronique et après, sur “Ajouter à mes contacts”. Vous devrez maintenant renseigner les champs avant de valider en appuyant sur “Ajouter”.

Pour avoir accès à votre boîte mail SFR, vous aurez d’abord besoin d’un mobile, tablette ou ordinateur avec une connexion Internet. Il vous faudra également votre numéro de téléphone SFR ou votre adresse e-mail @sfr.fr et le mot de passe relié à votre Espace Client SFR.

Accéder à votre boîte mail SFR via mobile ou tablette

Assurez-vous que vous avez déjà téléchargé l’application SFR Mail. Si c’est fait, lancez-la en appuyant sur l’icône qui apparaît sur l’écran, puis identifiez-vous en cliquant sur ‘’Me connecter’’. Saisissez ensuite vos identifiants.

Accéder à votre boîte mail SFR depuis un ordinateur

Si vous désirez accéder à votre boîte mail SFR depuis un ordinateur, rendez-vous sur Webmail SFR via le site www.sfr.fr en lançant le navigateur Internet. Vous pouvez aussi faire un tour sur la plateforme messagerie.sfr.fr et cliquer sur l’image en forme d’enveloppe située en haut de l’écran.

Par ailleurs, il est possible d’accéder à votre boîte mail SFR même si votre ligne mobile ou Box est résiliée.

Pour ce faire, cela va dépendre du type de ligne que vous avez. Si elle est fixe, pour avoir accès à votre messagerie, indiquez votre adresse @sfr.fr de même que le mot de passe habituel. Sur la première page de votre facture, vous retrouverez votre numéro de contrat en haut à gauche.

Avec une ligne mobile, connectez-vous avec votre identifiant qui est, soit l’e-mail indiqué pendant la création du compte, soit votre numéro de compte de service.

Pourquoi ma boîte mail SFR ne fonctionne plus ?

Si vous éprouvez des difficultés pour recevoir des messages sur votre boîte e-mail SFR, suivez quelques étapes afin de résoudre le problème.

Vérifiez votre adresse e-mail

Le premier réflexe à avoir est de vous assurer que vos correspondants ont noté correctement votre adresse. Généralement, par inadvertance, vous envoyez un e-mail erroné à vos proches en oubliant une lettre ou en mettant une minuscule au lieu d’une majuscule. Dans ce cas, leurs messages ne vous parviendront jamais et de plus, vous devez vérifier l’adresse e-mail qu’ils utilisent. Si c’est SFR, elle doit se terminer par @sfr.fr ou par :

@club-internet.fr ;

@neuf.fr ;

9business.fr ;

9online.fr ;

@cegetel.net.

Par ailleurs, pensez à ajouter dans votre carnet d’adresses, chaque nouveau correspondant. Cela vous évite de retaper son adresse électronique au prochain mail et de limiter le risque d’erreurs.

Contrôlez les paramètres de votre boîte e-mail

Actualisez votre boîte de réception en cliquant sur l’icône ‘”Actualiser”. Cela vous permet de contrôler si de nouveaux e-mails sont venus. Vous pouvez aussi jeter un coup d’œil sur les réglages de filtres que vous avez configurés. Certains de ces paramètres peuvent retarder ou empêcher la réception des messages.

D’une part, il y a des réglages qui suppriment automatiquement les mails entrants ou les archives directement dans vos dossiers. D’autre part, le filtre anti-spam renvoie les messages dans l’onglet “Courriers indésirables“. N’oubliez donc pas de vérifier si ceux de vos contacts y figurent.

Sans compter que vous pouvez toutefois contrôler le menu “Corbeille” ou désactiver les paramètres de filtres et de gestion des mails. Si vous après cette opération, vous recevez le message que vous espérez, alors mettez à jour vos réglages avant de les réactiver.

La Société Française du Radiotéléphone peut désactiver votre boîte mail SFR pour diverses raisons. Pour la réactiver, il vous suffira d’y accéder via l’application SFR Mail, ou depuis le site sfr.fr.

Lorsque vous aurez entré vos identifiants, elle sera immédiatement réactivée. Néanmoins, si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, utilisez la procédure du ‘’mot de passe oublié’’. Suivez les consignes qui vous seront données et affichées sur l’écran, puis créez-en un nouveau.

Le phishing est une pratique de piratage qui consiste à avoir accès à votre messagerie et à récupérer vos données personnelles. Pour savoir si vous en êtes victime, dans un premier temps, faites attention aux fautes grammaticales et aux erreurs de syntaxe. Dans la plupart des cas, vous remarquerez ‘’Serveur Clientel’’ au lieu de ‘’Service Client’’ ou encore “votre dernier facture” en lieu et place de « votre dernière facture ».

Ces messages frauduleux sont des tentatives pour avoir accès à votre boîte. Sachez alors que vous devez adopter des réflexes pour protéger votre compte. Si vous recevez un mail contenant des menaces de suspension de votre abonnement ou de coupure de votre ligne, ne communiquez jamais vos identifiants. Il peut aussi s’agir d’un message de promesses dans lequel l’expéditeur vous annonce que vous avez gagné un prix ou de l’argent.

Il vous demandera de remplir un formulaire en mentionnant vos données personnelles afin de rentrer en possession de votre gain. Il convient de souligner que ces mails mettent en avant le caractère urgent pour vous amener à agir sans réfléchir. Ne manquons pas de rappeler que les pirates peuvent vous demander d’installer un logiciel sur un des appareils sur lesquels vous vous connectez pour accéder à votre boîte SFR.

Ne cliquez pas non plus sur des liens dont vous ignorez la source, un malware peut y être inséré pour pouvoir collecter vos informations à votre insu. Apprenez à reconnaître un e-mail officiel envoyé par SFR, il répond à trois critères. Il doit obligatoirement contenir votre nom, le numéro de facture ou le cas échéant, la référence de votre abonnement. Ensuite, sachez que SFR ne vous demandera jamais des informations bancaires ou personnelles via e-mail. S’il contient un lien, celui-ci renvoie vers une page officielle du site sfr.fr. Pour le remarquer, passez la souris sur le lien sans cliquer dessus et vérifiez l’adresse qui s’affichera.

Votre boîte mail sfr peut être bloquée pour une raison ou une autre. Si c’est le cas, sachez que vous avez la possibilité de la débloquer.

Pourquoi ma boite sfr mail est-elle bloquée ?

Généralement, pour que cela arrive, vous recevrez un message indiquant qu’une activité anormale a été détectée sur votre boîte mail. Dans la suite, vous lirez qu’il a été suspendu dans le but de protéger au mieux vos données personnelles. Ainsi, l’une des premières causes du blocage de votre boîte sfr mail est qu’un destinataire l’a signalé comme spam. La deuxième raison, c’est qu’il y a une longue période d’inactivité. Si vous n’avez plus accédé à votre compte SFR depuis 6 mois, il est fort probable qu’il soit bloqué. Cela peut être dû à cinq tentatives erronées de mot de passe ou à de mauvaises combinaisons de mot de passe et e-mail.

Si vous vous retrouvez dans l’un des précédents cas, la première option qui s’offre à vous est de contacter le service client. Il s’agit de l’Assistance SFR, via les réseaux sociaux ou un chat technique. Vous serez mis en relation avec un conseiller : prenez le temps de bien lui poser le problème. La solution qu’il vous apportera dépendra du motif pour lequel votre boîte mail sfr a été bloquée.

En fonction de cela, il vous dira quoi faire et le plus souvent, le processus ne prend pas assez de temps. Vous pouvez toutefois passer à la récupération de mot de passe en lançant l’opération “mot de passe oublié”. Vous pouvez aussi choisir de vous déplacer dans une agence SFR proche de chez vous pour une meilleure prise en charge de votre cas.

En somme, retenez que l’opérateur SFR est considéré comme une référence dans le secteur des télécommunications. La société propose à ses abonnés des promotions compétitives, des prestations de qualité et une couverture fixe et mobile très performante.