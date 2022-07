Indispensable pour communiquer de façon rapide et sécurisée, la messagerie Orange Mail a depuis des années fait ses preuves. De nombreuses raisons sont à la base de ce succès sans précédent qu’a connu cette messagerie. En revanche, bien qu’elle soit déjà accessible par de nombreuses personnes, certains utilisateurs ont encore des zones d’ombre sur toutes ces fonctionnalités. Quand il s’agit donc de cette messagerie, de nombreuses questions sont posées par ses clients. Voici le point sur les questions fréquemment posées.

Si vous êtes un nouvel abonné, il n’est nullement indispensable de créer une adresse mail Orange. Au début de votre souscription au service internet Orange, une adresse mail vous est attribuée automatiquement. C’est d’ailleurs celle-ci qui vous permet de vous connecter sur votre espace personnel.

En réalité, lors de la procédure d’achat de l’offre internet, vos informations personnelles, fournies joueront un rôle important pour la création de votre mail. De ce fait, votre identifiant est directement associé à votre adresse mail. Le mot de passe de votre compte client, est également utilisé en guise de mot de passe pour votre adresse mail Orange.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est bien de rappeler que cette pratique n’était guère possible il y a quelques années. Aujourd’hui par contre, cette pratique devient possible dans de nombreux cas de procuration.

Toute personne désirant créer une adresse mail sans être client Orange est tenue de se rendre sur le site de création de formulaire. Après avoir effectué les vérifications de sécurité, pensez maintenant à renseigner vos informations personnelles puis cliquez sur « Continuer »

Par suite, passez à la création de l’adresse mail. Après l’avoir renseignée, vous devez à présent fournir le mot de passe souhaité puis cliquer sur « valider ». Vous recevrez quelques minutes après un message de confirmation de la création de votre adresse mail. Vous pouvez donc à partir de cet instant profiter des services de la messagerie de mail Orange sans être un de ses clients.

Il existe de nombreuses manières pour accéder à votre boîte mail Orange. La première façon va à l’endroit des utilisateurs d’ordinateur ou de tablette qui peuvent se connecter à partir de leur navigateur. Pour cela, rendez-vous sur le portail Orange.fr enfin d’accéder à votre espace client Orange. Une fois sur l’espace client, cliquez sur l’enveloppe au coin supérieur droit. Généralement, elle affiche le nombre de messages en attente de lecture.

Par ailleurs, il est aussi possible d’accéder à votre boîte mail Orange depuis toutes les pages personnelles du site. Il suffit de rechercher la rubrique Mail, située au coin supérieur droit et de cliquer là-dessus.

En outre, vous pouvez avoir accès à votre boîte mail Orange, par le biais d’un logiciel de messagerie comme Gmail. En effet, vous devez simplement ajouter à ce logiciel de messagerie votre adresse mail Orange et le tour est joué.

En revanche, pour les utilisateurs de smartphone, le processus reste le même avec quelques particularités tout de même. Il suffit de vous connecter dans un premier temps sur Orange.fr à partir du navigateur de votre smartphone. Entrez ensuite vos identifiants, puis cliquez sur l’enveloppe afin d’accéder à votre boîte de messagerie.

La seconde méthode pour les utilisateurs de téléphone mobile consiste à télécharger dans le Play Store ou l’Apple Store l’application Mail Orange. Après avoir installé l’application, ouvrez-la puis entrez vos identifiants et profitez de votre boîte de messagerie convenablement.

Pourquoi je n’arrive pas à me connecter à ma boîte Orange ?

De nombreuses raisons peuvent justifier des connexions infructueuses à votre boîte mail Orange.

La première raison est qu’il se pourrait que vous ayez entré un mot de passe erroné. D’ailleurs, dans ce cas, un message d’erreur vous parviendra. Pour y remédier, cliquez sur « mot de passe oublié » pour en créer un autre.

La seconde raison est qu’il soit possible que l‘adresse mail que vous utilisez pour vous connecter ne soit pas la bonne. Pour y remédier, vous pouvez consulter votre historique afin de retrouver celle qui a fait office de création de votre compte.

Une autre raison est qu’il soit possible que vous utilisiez le mauvais mode de connexion. En effet, si vous aviez créé votre compte à travers Google ou Facebook, vous devriez vous connecter par ce même mode de connexion.

En revanche, si toutes ses possibilités sont vérifiées et le problème persiste, veuillez contacter directement le service client de mail Orange.

Pourquoi je n’arrive pas à lire mes mails ?

De nombreuses raisons peuvent justifier les problèmes liés à la réception de vos mails. Toutefois, il est possible que le problème lié à la lecture de vos mails puisse provenir de l’expéditeur.

Problème lié à une mauvaise configuration des paramètres de messagerie

Il est possible que vous n’ayez pas accès à vos mails justes parce que les paramètres de votre messagerie sont incorrects. Pour y remédier, vérifiez l’adresse du serveur et son port. Pour plus d’informations à ce sujet, dirigez-vous vers la section « Mes e-mails » du service client de Mail Orange.

Problème lié au manque d’espace de stockage de la boîte de réception

Il est possible que votre espace de stockage des mails entrants soit complet. Dans ce cas, l’expéditeur du mail reçoit souvent une notification renseignant sur le problème lié à votre manque d’espace.

Les comptes de la messagerie de Mail Orange ont une taille maximale en fonction du tarif. Pour y remédier, supprimez vos mails ayant des pièces jointes avec un grand volume. Il est bien de rappeler que les e-mails situés dans le dossier « messages envoyés » occupent également un espace.

Problème lié à la règle de filtrage

Une autre raison pouvant justifier le problème lié à la lecture de votre messagerie peut-être due à une règle de filtrage qui supprime vos mails ou les déplace. Pour y remédier, désactivez toutes les règles de filtrages pendant un temps donné. Si vous recevez et parvenez à lire vos mails de nouveau, il est donc plus judicieux de réactiver chaque règle l’une après l’autre. Cela vous permet d’identifier la règle de filtrage qui vous empêche de lire vos e-mails.

Problème lié à la règle du spam

Si votre mail entrant est détecté comme une erreur, il est normalement classé dans votre spam. Néanmoins, ce classement peut parfois se faire à tort. Dans ce cas, vous ne pourriez pas lire votre e-mail. Pour y remédier, vérifiez les paramètres liés à votre spam et réglez-les au mieux. Vous pouvez par exemple exclure certaines adresses dans vos réglages antispam.

Pour les utilisateurs qui ont peur qu’une tierce personne consulte leur boîte mail, sachez qu’il est possible de consulter tout votre historique Mail Orange besoin. C’est de cette façon que vous pouvez appréhender un imposteur afin de vous en protéger.

Dans l‘historique de votre mail Orange, vous pouvez non seulement retrouver la date à laquelle l’imposteur s’est connecté, mais aussi l’heure de son forfait. Il est même possible de détecter l’adresse IP utilisée en ce moment dans le but de mieux identifier ce dernier.

Par ailleurs, pour avoir ces informations, vous devez vous rendre au coin droit en bas de votre page d’accueil Mail Orange. Vous y verrez la date et l’heure de votre dernière connexion. Si ces informations ne correspondent pas aux vôtres, il suffit de cliquer simplement sur « détails » pour en savoir plus.

Pour changer votre mot de passe de connexion au compte Mail Orange, vous devez dans un premier temps accéder à votre Webmail Orange. Ensuite, cliquez sur le lien « mes préférences » situées au coin supérieur droit, puis sur « modifier mon mot de passe ».

Ensuite, renseignez votre mot de passe actuel puis validez. Enfin, tapez à deux reprises votre nouveau mot de passe dans l’espace qui y est dédié. Confirmez en cliquant sur le bouton « Validé ».

Que faire en cas de mot de passe oublié ?

Pour des cas de mots de passe oublié, le processus est presque similaire à celui du changement de mot de passe. En effet, ici, étant donné que le mot de passe échappe à votre esprit, il doit être tout simplement réinitialisé. Pour ce faire, rendez-vous sur le lien « mot de passe oublié ».

Une fois sur cette page, vous devez renseigner votre adresse mail qui a servi à faire l’ouverture de votre compte Mail Orange. Après avoir validé, vous allez recevoir dans votre boîte de réception Mail Orange, un e-mail. Celui-ci contient le lien de réinitialisation de votre mot de passe. Cliquez sur le lien, puis renseignez à deux reprises votre nouveau mot de passe. Vous venez ainsi de le changer.

Est-ce un compte fiable et sécurisé ?

La messagerie Mail Orange est l’une des plus sécurisées parmi celles disponibles. Elle doit surtout ce statut grâce à ces multiples options de sécurité. Il s’agit entre autres de fonctionnalité anti-spam, la fonction liste rouge et la liste verte.

La fonctionnalité anti-spam permet l’analyse et le filtrage des messages qui entrent dans votre boîte de réception.

Quant à la fonction liste rouge, elle vous permet d’empêcher la réception de messages provenant d’une adresse clé. Elle permet également de rejeter les messages comportant des mots-clés que vous ne désirez pas avoir dans vos mails.

Enfin, la fonction liste verte vous permet de mettre en exergue les expéditeurs dont vous voudriez toujours recevoir les mails.

Lorsque vous disposiez d’un compte Mail Orange avec une adresse mail, il est possible d’en créer une nouvelle. Toutefois, il est bien de souligner que Mail Orange permet seulement à ses clients de disposer d’au plus 9 autres adresses supplémentaires.

Par ailleurs, pour disposer d’un compte mail Orange secondaire, assurez-vous d’être le titulaire de la première adresse mail disponible. Connectez-vous donc ensuite à votre compte Orange afin d’accéder à votre boîte mail. Recherchez ensuite le formulaire de gestion des utilisateurs, puis cliquez sur « ajouter un utilisateur »

Renseignez à présent les informations personnelles du nouveau compte. Il s’agit entre autres du nom, de la nationalité, du prénom, pour ne citer que ceux-là. Cliquez ensuite sur « validé » après avoir pris connaissance de la politique de confidentialité. Vous verrez à l’écran, de nombreuses adresses mail proposées par Orange en fonction de votre nom et prénoms. Choisissez-en une, puis, renseignez votre mot de passe sans oublier de confirmer.

Vous recevrez quelques instants après un message à écran qui vous informe que votre nouvelle adresse mail Orange est bien créée. À partir de cet instant, le nouvel utilisateur peut se connecter à son espace utilisateur afin de bénéficier des services de messagerie d’Orange mail.

Est-il possible de supprimer son compte Orange mail ?

Généralement, il n’est pas possible de supprimer votre adresse mail Orange, d’autant plus qu’elle est liée à votre compte client. Supprimer votre adresse mail dans ce cas, c’est perdre vos données de gestion de compte.

Par contre, dans certains cas, il arrive que vous ne fassiez plus usage de votre initiale adresse mail Orange parce que vous en disposez une nouvelle sur son autre appareil. La suppression, dans ce cas, est plutôt normale, car cette adresse est plutôt inutile.

Pour y parvenir, contactez tout simplement le service client Orange Mail. En réalité, seul Orange Mail est habilité à supprimer votre adresse mail par défaut. Voilà pourquoi l’opérateur vous octroie souvent 6 mois bien que vous ayez résilié votre abonnement auprès de ce dernier. C’est après cette période qu’elle est totalement supprimée.

En revanche, s’il s’agit de supprimer une adresse mail Orange secondaire, le processus est moins complexe. Connectez-vous dans un premier temps à votre compte client principal. Recherchez ensuite le formulaire de gestion d’utilisateur.

Vous y verrez la liste de vos adresses mail. Retrouvez le compte concerné puis cliquez sur « supprimer ». Néanmoins, pour des raisons de sécurité, votre mot de passe vous sera demandé. Entrez-le puis validé. Vous venez ainsi de supprimer votre adresse mail Orange secondaire.

Quels sont les avantages de Mail Orange ?

Avec Orange mail, l’envoie et la réception des mails est sécurisé et très facile. Un espace de 10 Go est offert à chaque client pour sauvegarder tous ses mails. La taille des fichiers à envoyer par mail peut atteindre 25 Mo. Chaque utilisateur a la possibilité de créer jusqu’à 9 adresses mail supplémentaires avec mail Orange. Les massages sont susceptibles d’être consultés à partir d’un navigateur mail.

Quelles sont les meilleures alternatives à Mail Orange ?

Il existe de nombreuses alternatives à Mail Orange comme SFR Mail par exemple mais aussi d’autres messageries comme ik.me, Thunderbird, Gmail et Outlook.

La messagerie ik.me

Il s’agit d’une messagerie suisse entièrement gratuite. Elle est surtout connue pour son respect des informations confidentielles et de la création d’une adresse gratuite. Elle offre un espace de stockage allant jusqu’à 20 Go à ses utilisateurs.

La messagerie open source Thunderbird

Thunderbird fait partie des messageries les plus populaires à l’heure actuelle. Elle est surtout prisée à cause de son option de personnalisation. En cas de problème, il est facile de trouver de solutions à cause des divers tutoriels disponibles à son sujet sur Internet.

Le logiciel de messagerie Gmail

Il est impossible de parler de logiciel de messagerie sans faire allusion à Gmail. Cela est dû à sa cote de popularité à travers le monde. Ce logiciel est d’ailleurs intégré aux outils de Google. Il est bien de souligner qu’il est simple d’utilisation. Les fonctionnalités dont il dispose ne sont même plus à présenter.

La messagerie professionnelle Outlook

Si vous recherchez une messagerie professionnelle, Outlook est sans nul doute celle qui vous faut. Elle est commode d’utilisation rendant simple l’organisation de vos différents travaux. Il est donc surtout adapté aux entreprises.