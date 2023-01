Webmail Free est le service de messagerie électronique du célèbre opérateur téléphonique et fournisseur d’accès à internet Free. C’est l’un des géants français dans le domaine de la téléphonie mobile et d’internet. La particularité de Free, fondé par Xavier Niel en 1999, est qu’il s’est fait connaître en cassant les prix du marché. L’entrepreneur milliardaire a montré aux français que les opérateurs concurrents pouvaient pratiquer des prix bien plus bas qu’ils ne le faisaient. C’est Free Télécom qui avait lancé les abonnements téléphoniques à 2€ par mois, changeant ainsi le paradigme français de la téléphonie mobile. Il récidive plus tard en proposant des tarifs très concurrentiels en tant que fournisseur d’accès à internet.

Alors que le marché de la téléphonie mobile français était figé, notamment à cause d’ententes déloyales de la part des leaders du marché, Free a bousculé tous les acteurs en mettant un énorme coup de pied dans la fourmilière et en poussant les concurrents à se remettre au travail.

Désormais, Free est bien installé sur le marché français (et ailleurs) et comme tout opérateur internet, il propose évidemment une boîte mail : le Webmail Free. Nous voilà donc de retour à notre sujet, après cette brève digression, afin de vous dire ce qu’il y a à savoir à propos de cette boite mail.

Après nos articles sur les messageries Orange mail et SFR Mail, on vous guide maintenant dans la découverte et l’utilisation de la messagerie Free et la plateforme alternative Free Zimbra.

Créer une adresse de messagerie mail est très simple pour les abonnés Free.

Il suffit de se rendre sur votre Espace client Free, de vous identifier à l’aide de votre identifiant Freebox et du mot de passe qui l’accompagne. Puis, dans la rubrique Mon abonnement, cliquez sur Créer mes comptes mail Free.

Sachez que vous pouvez créer plusieurs comptes différents.

Contrairement à certains concurrents, une adresse mail Free ne peut pas contenir de tiret. Le @ ne peut être précédé d’un point. L’identifiant doit contenir entre 3 et 20 caractères et le mot de passe entre 8 et 16 caractères.

Optez pour un mot de passe contenant au moins une majuscule, un chiffre et un symbole pour plus de sécurité.

Webmail Free est une messagerie en ligne tout ce qu’il y a de plus classique. Il vous permet de recevoir et d’envoyer des mails à partir de votre navigateur internet.

Vous n’avez pas besoin d’installer un logiciel ou une application pour accéder à votre messagerie Free, une connexion internet suffit. Voici comment procéder.

Rendez-vous sur le site de Free

En haut de la page d’accueil, cliquez sur Webmail

Une redirection s’opère pour vous emmener sur la page d’accueil Webmail Free

Tapez vos identifiants avec votre adresse qui se termine par @free.fr et le mot de passe que vous avez choisi lors de la création du compte.

et le mot de passe que vous avez choisi lors de la création du compte. Cliquez sur Connexion

Vous pouvez accéder à Webmail Free et consulter vos messages depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Le service est disponible à l’étranger. Il vous suffit d’une connexion internet pour vous connecter.

Cependant, vous aurez besoin de nettoyer régulièrement votre boite mail et de supprimer les messages lus et les messages indésirables. Webmail Free n’offre en effet qu’une capacité de stockage très limitée.

Utiliser la plateforme Webmail Zimbra Free

Zimbra est un webmail doté d’une interface plus fluide, offrant plus de fonctionnalités que Webmail Free, avec moins de restrictions. C’est une plateforme de messagerie électronique qui permet de consulter ses mails, une solution alternative pour les abonnés Free disposant d’une adresse mail Free.

Rendez-vous sur la plateforme Free Zimbra zimbra.free.fr

Indiquez votre adresse mail Free et votre mot de passe (les mêmes que sur Webmail Free)

et votre mot de passe (les mêmes que sur Webmail Free) Entrez dans la rubrique Gestion de mes comptes Mails

Choisissez l’option Migrez vers le nouveau webmail de Free

vers le nouveau webmail de Free Validez

Pour ceux qui n’ont pas de compte mail Free, vous pouvez choisir l’option Free mail Zimbra au moment de créer votre compte.

Zimbra offre plus d’espace de stockage. Vous disposez en effet de 1 Go extensible jusqu’à 10 Go.

Les fonctionnalités de la boite mail Free Webmail

Zimbra Free propose une gestion fluide de votre boîte aux lettres électronique.

La gestion des mails

Sur votre messagerie Free vous pourrez :

organiser vos mails par message, type de contenu ou conversation

vos mails par message, type de contenu ou conversation rechercher un élément selon plusieurs critères

un élément selon plusieurs critères voir les pièces jointes sans les télécharger

sans les télécharger trier vos mails afin de garder en avant les prioritaires

vos mails afin de garder en avant les prioritaires planifier des envois de mails

des envois de mails utiliser la fonction Glisser/Déposer

La fonction de filtrage

Avec Webmail Free vous pouvez profiter d’une option de tri et de filtrage des messages en fonction de leur provenance et leur teneur.

Les mails provenant des réseaux sociaux peuvent être rangés dans une catégorie spécifique, pour ne pas vous importuner sur votre boîte de réception principale, de même pour les mails à caractère commercial, les publicités ou encore les spams. Chacun sera dirigé vers une catégorie réservée afin de vous laisser accéder rapidement à vos mails les plus importants.

Ces filtres sont des options, ils ne sont pas imposés. Vous pouvez choisir de les activer ou les désactiver en vous rendant dans Paramètres → Filtres → activer / désactiver filtres

L’agenda partagé

Webmail Free vous offre l’accès à un agenda partagé. Cette option se révèle particulièrement utile dans le cadre d’une collaboration professionnelle. Elle vous permet de :

accorder une autorisation d’accès aux dossiers, aux fichiers et aux applications de votre messagerie à des personnes de votre choix

aux dossiers, aux fichiers et aux applications de votre messagerie à des personnes de votre choix partager vos mails , vos calendriers, vos dossiers, vos contacts avec vos collaborateurs (ou vos proches)

, vos calendriers, vos dossiers, vos contacts avec vos collaborateurs (ou vos proches) recevoir et envoyer des fichiers par mail, via votre porte-document

gérer votre historique de partage

Personnaliser votre messagerie Free

Webmail Free s’adresse à des catégories d’utilisateurs très variés. De ce fait, trouver la recette pour satisfaire tout le monde, à tous les niveaux, n’est pas envisageable. C’est pourquoi chaque utilisateur peut personnaliser sa boîte aux lettres électronique Free afin qu’elle soit adaptée à ses besoins et ses préférences.

Il est possible de modifier le thème de la boite mail. Vous pouvez choisir d’activer ou non les filtres de réseaux sociaux et de mails commerciaux. Vous pouvez également ajouter des comptes mail secondaires.

Avantages et inconvénients du Webmail Free

Zimbra est un logiciel libre, open source, rassemblant une communauté nombreuse. Si Zimbra Free attire autant d’utilisateurs malgré la concurrence rude entre les services de messagerie électronique, c’est qu’elle offre des avantages dignes d’intérêt.

C’est un service de messagerie électronique gratuit

Il est possible de créer un nombre illimité de comptes secondaires

de comptes secondaires l’interface est facile à utiliser, sans téléchargement ni installation

à utiliser, sans téléchargement ni installation Vous pouvez personnaliser l’interface

l’interface Sa technologie HTML rend la messagerie accessible depuis des appareils anciens

rend la messagerie accessible depuis des appareils anciens Il est possible d’ augmenter la capacité de stockage à 10 Go

de stockage à 10 Go

A l’instar des autres fournisseurs mail, Zimbra Free présente également des points négatifs.

La capacité de stockage encore insuffisante

l’impossibilité de consulter ses mails hors connexion sans se rendre sur un outil compatible comme Thunderbird ou Outlook

sans se rendre sur un outil compatible comme Thunderbird ou Outlook L’incapacité de repousser assez efficacement les spams comparé aux concurrents

comparé aux concurrents La relative complexité d’obtenir un compte mail Free pour celui qui n’est pas un abonné

On pourrait probablement trouver d’autres avantages et d’autres inconvénients mais l’essentiel contenu dans ce qui est cité ci-dessus.

Peut-on créer une adresse webmail Free sans être client Free ?

Il n’est pas nécessaire d’être un abonné Free pour pouvoir créer un compte mail Free. Vous pourrez créer une adresse mail Free en accès libre. C’est un service gratuit qui permet de créer une ou plusieurs adresses mail Free.

Cependant, la procédure de création de compte n’est pas la même que pour les abonnés Free.

Sur votre navigateur, rendez-vous à l’adresse : subscribe.free.fr/accesgratuit

Renseignez vos différentes informations (nom, adresse, date de naissance, etc)

Cochez la case d’acceptation des conditions générales de vente

Passez à l’étape 2

Suivez les instructions jusqu’à obtenir la confirmation de la création de votre compte Free mail en accès libre

Prenez soin de remplir correctement les données demandées. Vous recevrez vos identifiants de connexion par voie postale sur un courrier en papier. Ce courrier contiendra votre adresse mail free.fr et votre mot de passe. Modifiez votre mot de passe après la première connexion et choisissez un code complexe (majuscule, chiffre, symbole).

Ne pas être un abonné Free ne vous prive pas non plus de créer plus d’une boite mail. Il vous est autorisé en effet de créer des comptes secondaires en plus de votre compte principal.

Si la plupart des fournisseurs de service de messagerie mail limitent le nombre de créations de comptes secondaires (en général plafonné à 10), Free permet de créer autant de comptes secondaires qu’il vous plaît. Aucune restriction n’est précisée, vous pouvez donc disposer d’un très grand nombre de comptes secondaires Free.

Pour créer un compte secondaire, il faut se rendre sur votre espace de connexion Free.

Connectez-vous en utilisant vos identifiants.

Allez sur la rubrique Créez vos comptes mail supplémentaires.

Suivez les instructions jusqu’à création de votre compte secondaire.

Passer par un logiciel de messagerie ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter vos mails depuis un logiciel de messagerie. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes.

Installez un logiciel ou une application mobile de messagerie mail comme Microsoft Outlook ou Mozilla Thunderbird.

Renseignez les informations de votre compte mail Free pour correctement configurer l’appli.

Entrez un nom ou un pseudonyme de votre choix lors de la configuration. Attention, c’est ce nom qui apparaîtra à vos destinataires lorsque vous enverrez des mails.

Munissez-vous de votre identifiant et votre mot de passe qui vous seront demandés lors de la procédure.

En cas de message de saturation incorrect

Il se peut que malgré le fait que votre boite mail dispose de suffisamment d’espace, vous puissiez recevoir des mails indiquant que les quotas sont dépassés. Vous n’arrivez plus à lire certains mails ou certains dossiers. Dans ce cas, il faut nettoyer votre boîte en retirant des mails. Supprimez-les de votre boite mail mais également de la corbeille afin qu’ils

disparaissent complètement.

L’un des points faibles de Zimbra Free est sa capacité de stockage très restreinte. Bien qu’elle soit plus généreuse que la version Webmail Free, il n’en demeure pas moins que cette capacité de 1 Go est loin d’être suffisante à long terme pour les particuliers, sans parler des entreprises.

C’est pourquoi Free a décidé de proposer une augmentation de l’espace de stockage jusqu’à 10 Go. C’est une option gratuite. Pour en bénéficier, il faut envoyer une demande d’augmentation de la capacité de stockage et attendre une confirmation.

Pour ce faire, rendez-vous sur le site de Free et cliquez sur Espace Abonné en haut de la page d’accueil.

Sur la page qui s’affiche, renseignez votre identifiant et votre mot de passe. Ouvrez la rubrique Interface de gestion et cliquez sur Mail, Web. A gauche, vous verrez affiché : Augmenter la capacité de Zimbra à 10 Go. Cliquez dessus. Votre demande est prise en compte. Le délai de traitement est de 48 heures.

Que faire en cas de mot de passe Free oublié ?

Vous vous êtes emmêlés les pinceaux à force de jongler avec les mots de passe pour tout un tas d’applications et de logiciels ? Vous avez beau essayer toutes les idées qui vous viennent mais aucune n’est la bonne. Pas de panique ! Il est facile de récupérer son mot de passe pour le compte mail Free.

Cliquez tout simplement sur l’inscription Mot de passe oublié qui apparaît en dessous de la case Connexion. Vous serez redirigé vers la page de récupération de mot de passe Free. Là, il vous faudra entrer votre identifiant et votre code postal et cliquer sur Envoyer.

Est-il possible de conserver sa messagerie Free Webmail en cas de résiliation d’abonnement ?

Comme nous l’avons vu, être client Free n’est pas une condition pour disposer d’un compte mail Free. De même, un client Free qui décide de résilier son abonnement peut tout à fait conserver son adresse mail Free, et ceci gratuitement.