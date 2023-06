hotmail : ce qu’il faut savoir

Hotmail est l’ancien nom de la messagerie désormais connue sous le nom de Outlook. Si le nom est resté, et continue d’être allègrement amalgamé par les utilisateurs, c’est parce qu’il persiste encore dans les adresses de courrier électronique les plus anciennes, et qu’une adresse web hotmail.com permet de se connecter à la boîte de courrier électronique.

Pourtant, cela fait des années que le fournisseur a modifié son nom et son interface, et continue d’évoluer et de changer encore sous le nom de Outlook.

De Hotmail à Outlook

Hotmail est un service de messagerie en ligne très ancien. Il a été créé par Jack Smith et Sabeer Bhatia en 1996. Fort de son énorme succès, le service de courrier électronique qui a révolutionné la communication est vendu dès 1997 à près de 400 millions de dollars à Microsoft.

Microsoft intègre Hotmail à ses services internet MSN et continue de gagner en popularité jusqu’à l’arrivée du concurrent Gmail en 2004. En 2005, Hotmail est améliorée et devient Windows Live Mail.

C’est en 2012 que l’appellation change pour devenir Outlook.com, même si les utilisateurs gardent toujours leurs adresses en @hotmail.com ou @hotmail.fr

Le design est amélioré, modernisé. La capacité de stockage atteint désormais 25 Go ! Ce qui est énorme au regard de la concurrence. Petit à petit, l’interface évolue en s’adaptant aux améliorations apportées aux versions de Windows. Le service de messagerie Outlook est intégré avec les outils qui font la renommée de Microsoft, à savoir la suite bureautique Office 365. Tout est fait en sorte afin de construire un écosystème autour des outils Microsoft, et Outlook en fait partie, notamment avec la possibilité d’accéder à Microsoft 365 et la gestion du cloud sur OneDrive.

Outlook, anciennement Hotmail, continue aujourd’hui de séduire malgré la concurrence de nouveaux fournisseurs de service de courrier électronique comme Orange Mail ou SFR Mail.

Comment me connecter à mon compte Hotmail Live ?

Pour vous connecter à Hotmail Live ou Outlook.com, il faut vous rendre sur la page de connexion Outlook.com.

Une fois sur la page, sélectionnez Se connecter. Renseignez votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone puis cliquez sur Suivant. Sur la nouvelle page, entrez votre mot de passe et cliquez sur Se connecter.

Après cela, vous serez connectés à votre boîte de réception Hotmail.

Si vous préférez éviter ces étapes à chaque connexion, vous avez la possibilité de rester connecté même après avoir quitté et fermé la page. Pour cela, il suffit de cocher la case Maintenir la connexion, ce qui vous permettra d’accéder directement à Outlook.com la prochaine fois.

Pour enlever cette option, décochez la même case. Vous devrez dès lors saisir votre mot de passe à chaque nouvelle connexion. C’est la procédure recommandée en cas d’ordinateur partagé.

Comment ouvrir mon compte Hotmail sans Outlook ?

Pour vous connecter à Hotmail sans passer par Outlook, il existe plusieurs solutions.

Vous avez tout d’abord la possibilité de maintenir la connexion en cochant la case correspondante sur la page de connexion. Ceci vous permet de ne pas avoir à passer par Outlook mais d’accéder directement à votre messagerie qui restera connectée en permanence.

Ensuite, vous pouvez vous rendre sur www.hotmail.com et renseigner votre adresse mail ainsi que votre mot de passe, puis cliquer sur Se connecter.

Enfin, vous pouvez aussi télécharger l’application mobile d’Hotmail. Cette application, disponible dans le store d’appli correspondant à votre smartphone, vous permet d’avoir accès à votre messagerie sans besoin de passer par Outlook.

Vous pouvez également passer par une application de messagerie compatible autre que Hotmail.

Vidéo : Créer une adresse email Hotmail

Comment accéder à mon compte Hotmail sur un autre ordinateur ?

Il se peut qu’en essayant de vous connecter à votre messagerie depuis un autre ordinateur, vous n’ayez pas réussi. En passant par Outlook, vous pouvez vous voir refuser l’accès si ce n’est pas votre ordinateur habituel. Il se peut également que vous réussissiez à vous connecter mais que la messagerie apparaisse vide ou différente de la messagerie que vous avez l’habitude d’utiliser.

Pour éviter ces désagréments, il y a une solution toute simple. Il suffit de passer par www.hotmail.com plutôt que par Outlook. Rendez-vous sur la page d’Hotmail depuis votre navigateur web habituel, saisissez vos identifiant et mot de passe et connectez-vous en toute simplicité à votre boîte de réception Hotmail.

Pourquoi je n’arrive pas à me connecter à Hotmail ?

Plusieurs raisons peuvent être à l’origine de vos difficultés de connexion. Nous allons procéder par élimination afin de tenter de résoudre le problème.

Commencez par vérifier que vous avez correctement entré les identifiants de connexion. Il peut s’agir d’une adresse mail mal orthographiée ou encore de la touche Verr. maj. activée (ce qui fausse le mot de passe que vous saisissez).

Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, vérifiez les status de service pour Outlook.com. En cliquant ici, vous aurez accès à l’état d’intégrité des services Microsoft. Si le status n’est pas vert, patientez jusqu’à ce que le service s’exécute et refaites une tentative.

Si vous êtes en voyage, il peut y avoir un lien avec votre problème de connexion. Pour des raisons de sécurité, Microsoft surveille les connexions inhabituelles, provenant d’un lieu différent. Ceci afin de détecter toute tentative d’accéder frauduleusement à votre compte. Vous pouvez donc être amené à confirmer votre identité si vous êtes en voyage et que vous ne parvenez pas à vous connecter.

C’est la même chose lorsque vous utilisez un nouvel appareil pour vous connecter à votre espace mail.

Vous ne parvenez toujours pas à accéder à votre boîte mail ? Voici un lien pour explorer plus de possibilités.

J’ai oublié mon mot de passe Hotmail

Vous avez oublié votre mot de passe ou il ne fonctionne plus ? Il existe une solution simple pour le réinitialiser.

Commencez par vous rendre sur cette page pour réinitialiser votre mot de passe. Indiquez ensuite la raison pour laquelle vous n’êtes plus en mesure de vous connecter et cliquez sur Suivant. Renseignez l’adresse mail de votre compte. Tapez les caractères qui apparaissent à l’écran et cliquez sur Suivant. Si vous avez opté pour l’ajout d’informations de sécurité supplémentaires, vous devez choisir si vous préférez recevoir le code sur votre numéro de téléphone ou par mail. Saisissez le code reçu et créez un nouveau mot de passe.

Si cela n’a pas fonctionné pour vous, il reste la possibilité de récupérer votre compte.

Comment faire pour récupérer mon compte Hotmail ?

Vous avez essayé de réinitialiser votre mot de passe en vain ? Il reste encore une possibilité d’accéder à votre messagerie. Pour cela, il vous faudra remplir ce formulaire pour pouvoir récupérer votre compte. Mais avant de commencer le remplissage, lisez ce qui suit :

Tout d’abord, sachez que vous pouvez utiliser ce formulaire seulement si l’ option de vérification en deux étapes est désactivée.

Il faut disposer d’une adresse de messagerie valide . Vous en aurez besoin pour recevoir des informations liées à votre demande. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’une messagerie Outlook, une adresse Yahoo Mail ou Webmail Free fera aussi l’affaire.

. Vous en aurez besoin pour recevoir des informations liées à votre demande. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’une messagerie Outlook, une adresse Yahoo Mail ou Webmail Free fera aussi l’affaire. Tâchez de remplir le formulaire à partir d’un appareil que vous avez déjà utilisé, et d’un endroit d’où vous vous êtes déjà connecté auparavant. Ceci afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une tentative de récupération frauduleuse par une personne étrangère au compte.

Récupérez toutes les informations possibles au sujet de votre compte afin de donner le maximum d’informations sur le formulaire et d’augmenter vos chances de récupérer votre compte.

au sujet de votre compte afin de donner le maximum d’informations sur le formulaire et d’augmenter vos chances de récupérer votre compte. Les réponses incorrectes ne pénalisent pas . Si vous doutez, ne laissez pas l’espace vide, essayez de deviner la réponse. Donnez autant de réponses que possible.

. Si vous doutez, ne laissez pas l’espace vide, essayez de deviner la réponse. Donnez autant de réponses que possible. Quand vous tombez sur les réponses contenant l’option “ajouter d’autres informations”, profitez-en pour saisir autant d’informations que possible.

Contactez les proches avec lesquels vous échangiez via votre compte hotmail afin qu’ils vous aident à répondre à certaines des questions posées.

avec lesquels vous échangiez via votre compte hotmail afin qu’ils vous aident à répondre à certaines des questions posées. Les “objets” d’e-mails doivent être saisis de manière exacte pour être valides.

Une fois le formulaire rempli et envoyé, une réponse vous sera adressée dans les 24h sur le compte que vous avez renseigné.

Si la demande a été refusée, vous pouvez effectuer autant de tentatives que vous désirez pour tenter de récupérer votre compte.

Si la demande a été acceptée et que votre compte a été vérifié, vous recevrez les instructions de connexion sur le même compte où vous avez reçu la réponse.

Comment changer le mot de passe de mon compte Hotmail ?

Il s’agit ici de changer le mot de passe pour ceux qui connaissent le mot de passe. Si vous ne connaissez pas votre mot de passe, la procédure de réinitialisation est expliquée plus haut.

Commencez par vous rendre sur https://account.microsoft.com/ et connectez-vous à l’aide de vos identifiants et votre mot de passe si vous n’avez pas activé la connexion permanente.

Sélectionnez ensuite Sécurité, sur l’en-tête de navigation. Votre mot de passe vous sera à nouveau demandé.

Sélectionnez Changer mot de passe.

Saisissez votre mot de passe actuel puis saisissez le nouveau mot de passe.

Vous pouvez cocher la case de mise à jour de votre mot de passe toutes les 72 heures si vous souhaitez ajouter une option de sécurité supplémentaire.

Pour finir, cliquez sur Enregistrer.

Comment ajouter un accusé de réception à Hotmail ?

Un accusé de réception vous informe que votre destinataire a bien reçu le mail que vous lui avez envoyé. Un accusé de lecture confirme quant à lui que le destinataire a reçu et ouvert le mail.

Avec Outlook, le destinataire peut refuser d’envoyer un accusé de lecture. Dans d’autres cas, le service de messagerie utilisé ne dispose tout simplement pas de cette fonctionnalité et aucun accusé de lecture ne peut donc être envoyé.

Pour demander un accusé de réception et / ou un accusé de lecture pour chaque message que vous envoyez, voici comment procéder :

Dans le menu Fichier de votre messagerie, sélectionnez Options puis Courrier.

Sous Suivi, cochez la case Confirmation de lecture indiquant que le destinataire a consulté le courrier ou Accusé de réception confirmant que le courrier a été remis au serveur de courrier du destinataire.

Cliquez sur OK.

Les destinataires recevront une notification leur demandant une confirmation de lecture du mail reçu. Ils peuvent accepter ou refuser.

Il est conseillé de n’activer les demandes d’accusé de lecture que pour les e-mails importants. Le destinataire recevant constamment une confirmation de lecture risque de refuser face aux grands nombres de demandes.

Il est possible de n’effectuer le suivi que pour un seul message.

Ouvrez Options dans le nouveau mail à envoyer. Das le groupe suivi, choisissez l’option Demander un accusé de réception ou Demander un accusé de lecture.

Rédigez votre mail et envoyez. La demande d’accusé est prise en charge.

Pour suivre les accusés de réception, il faut vous rendre dans le dossier des messages envoyés et ouvrir le message contenant une demande d’accusé de réception et de lecture. Sous l’onglet Message, sélectionnez Suivi dans le groupe Afficher.

Comment récupérer des messages supprimés sur Hotmail ?

Lorsque vous supprimez un message sur Outlook, il est possible de le récupérer dans le dossier des éléments supprimés. Si le message que vous venez de supprimer n’apparaît pas dans Éléments supprimés, vérifiez dans le dossier des courriers indésirables.

Une fois que vous avez retrouvé le message supprimé par erreur, sélectionnez-le et cliquez sur Restaurer.

Si vous avez supprimé un message du dossier Éléments supprimés, vous ne pourrez pas le récupérer de cette manière.

Si un message a été supprimé du dossier Eléments supprimés, il faut aller vérifier dans le dossier Éléments récupérables. Là, sélectionnez le dossier Éléments supprimés puis Récupérer les éléments supprimés de ce dossier. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez récupérer et cliquez sur Restaurer.

Les éléments restaurés sont redirigés vers leurs dossiers d’origine.

Comment empêcher Outlook de vider le dossier Éléments supprimés à chaque déconnexion ?

A chaque fois que vous vous déconnectez de votre messagerie, il se peut que le dossier Eléments supprimés soit vidé de tous ses messages. Cependant, il existe un moyen de désactiver cette fonction.

Sélectionnez Paramètres, en haut de la page, puis cliquez sur Afficher tous les paramètres d’Outlook. Cliquez sur Courrier puis Gestion des messages. En dessous de l’intitulé Lors de la déconnexion, décochez la case qui se trouve à côté de Vider le dossier éléments supprimés.