Samsung confirme l’arrivée de ce qui serait le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2 cette année

Samsung a publié son dernier rapport sur les bénéfices et y confirme plus ou moins que le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2 seront publiés plus tard dans l’année.

Bien que la majeure partie du rapport soit consacrée aux ventes de ses produits électroniques, il contient quelques informations intéressantes sur les téléphones portables. En particulier sur ces deux nouveaux téléphones qui sont déjà suspectés de sortir plus tard en 2020.

Samsung n’a cependant pas donné de nom direct à chaque téléphone. Il se contente de mentionner ce qu’il fera pour améliorer les ventes de ses produits au cours du second semestre de l’année.

Le Samsung Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2 sont les piliers des ventes du second semestre

Samsung sait que son premier semestre n’a pas été aussi fort qu’elle le souhaiterait et, à cette fin, elle cherchera à offrir aux consommateurs de nouveaux modèles de Galaxy Note et Fold, tels que le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2.

Comme indiqué ci-dessus, Samsung ne fait pas référence à ces appareils par leur nom. Il indique simplement que les nouveaux modèles Galaxy Note et Galaxy Fold font partie de son plan pour le second semestre 2020.

Samsung souligne également que chacun de ces appareils sera des produits proposés dans le “segment premium“. Cela signifie qu’il s’agira des dernières versions des appareils actuellement disponibles que les consommateurs connaissent – le Galaxy Note 10 et le Galaxy Fold.

Le rapport ne mentionne rien de spécifique à propos de ces appareils. Il n’y a donc rien de confirmé, si ce n’est que ces appareils seront disponibles plus tard dans l’année.

Le Samsung Galaxy Note 2 et le Galaxy Fold pourraient être équipée de la 5G

Une partie du plan de Samsung pour la fin de cette année consiste à rendre les appareils 5G accessibles à un plus grand nombre de personnes.

La société affirme qu’elle étendra l’adoption de la 5G aux smartphones grand public dans le cadre de son initiative visant à accroître la compétitivité. Ceci est noté juste après avoir déclaré que la société va sortir de nouveaux modèles Galaxy Note et Galaxy Fold pour le second semestre 2020.

Cela pourrait signifier que les deux appareils seront compatibles 5G. Mais il est également probable que Samsung lancera cette année davantage de téléphones compatibles 5G, moins chers. Les lignes Galaxy Note et Galaxy Fold sont certainement disponibles dans le monde entier.

Mais ce ne sont pas vraiment des appareils grand public. Ce n’est pas comme si vous considériez un produit de la gamme Galaxy S comme un appareil grand public. Samsung prévoit également d’accroître son efficacité opérationnelle sur ses nombreux segments. Cela inclut la recherche et le développement, la chaîne d’approvisionnement, la production, les canaux et le marketing.

Source : AndroidHeadlines