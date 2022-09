Le terme de Smart Building, ou bâtiment intelligent, est de plus en plus courant dans le domaine de la construction (ou la rénovation). C’est dans ce cadre qu’est né le Building Operating System, un système d’exploitation du bâtiment, dernière étape de la technologie numérique intégrée aux bâtiments modernes.

Définition du Building Operating System (BOS)

Le Building Operating System est un système d’exploitation propre au bâtiment. Il est en quelque sorte à l’image de l’OS d’Apple qui a transformé de simples téléphones en smartphones. Le BOS transforme des bâtiments classiques en bâtiments connectés « intelligents ».

Le rôle d’un système d’exploitation dans le cadre d’un smart building est de créer un pont entre les équipements du bâtiment et les applications externes. Il permet un accès plus rapide aux données concernant les équipements de la construction.

Le BOS met en relation les différents systèmes du bâtiment (contrôle d’accès, audio-vidéo, GTB, sécurité…) avec des applications. Il structure ces données et les mutualise dans un langage et un référentiel uniques afin de faire tourner des outils d’analyse, rentre interopérables les applications etc.

Le BOS permet d’obtenir une meilleure connaissance de son bâtiment et donc une meilleure gestion tout en rendant possible son évolution digitale.

Le BOS est souvent mis en place dans le cadre de la nouvelle réglementation énergétique pour les bâtiments du tertiaire.

Les avantages du BOS

Le BOS offre plusieurs avantages aux différents acteurs en présence.

Pour le propriétaire , il est une source d’augmentation de la valeur de son portefeuille immobilier. Il permet également de pérenniser son bâtiment grâce à une amélioration des opérations de maintenance.

, il est une source d’augmentation de la valeur de son portefeuille immobilier. Il permet également de pérenniser son bâtiment grâce à une amélioration des opérations de maintenance. Pour les locataires , le BOS offre plus de confort qu’un bâtiment traditionnel. Mais ce n’est pas tout, il garantit également une meilleure sécurité de même qu’une réduction des coûts avec des bâtiments plus performants.

, le BOS offre plus de confort qu’un bâtiment traditionnel. Mais ce n’est pas tout, il garantit également une meilleure sécurité de même qu’une réduction des coûts avec des bâtiments plus performants. Le gestionnaire d’installations quant à lui voit sa tâche facilitée et les coûts opérationnels réduits. Le BOS permet également d’améliorer les actions de maintenance et simplifier les partages de données.

Le BOS joue un grand rôle dans le processus d’évolution des bâtiments en smart building : il fait la liaison entre les différents systèmes existants, les coordonne et simplifie le processus d’analyse et d’utilisation des données.