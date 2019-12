Les systèmes d’exploitation mobiles les plus populaires depuis 1999

L’évolution des OS mobiles depuis 1999 devrait vous rappeler quelques souvenirs.

Le marché des OS mobiles est quasi monopolistique actuellement, avec Android qui équipe plus de 8 téléphones sur 10 dans le monde. Son seul véritable concurrent est iOS, utilisé par les possesseurs d’iPhone, mais Apple reste loin derrière Google sur ce marché. À eux deux, ils ne laissent que des miettes à leurs concurrents… KaiOS, basé sur Firefox OS et reposant sur GNU/Linux étant le seul à dépasser les 1%.

Cela n’a pourtant pas toujours été le cas. Au gré de la popularité des constructeurs mobiles et des avancées en matière de technologies, d’autres OS ont également eu des parts de marché hégémoniques avant de s’écrouler. On remarquera ainsi dans cette vidéo réalisée par Data is beautiful que Palm OS était incontournable entre 1999 et 2003, que Symbian a pris la suite jusqu’à 2011 et l’avènement d’Android, que BlackBerry a connu de belles années et que Windows Mobile aura toujours eu du mal à exister. Cela devrait rappeler des souvenirs à eux qui sont équipés d’un mobile depuis longtemps !

(UPDATED!) Most Popular Mobile OS 1999 – 2019 – YouTube

Source : BDM