Protégez votre PC des pannes d’électricité avec ces quelques astuces

Notre ordinateur est extrêmement précieux. Bien souvent, il est un de nos outils de travail les plus indispensables, et il renferme nos données les plus précieuses. Pourtant, qu’il soit un PC portable ou bien de bureau, il est très souvent mal protégé et peut être fortement endommagé par des problèmes de courants électriques. En effet, des hausses de tension ou des sous-tensions peuvent mettre à l’épreuve électronique à l’intérieur de notre machine et venir causer des lésions graves, rendant son utilisation impossible, ou nécessitant des réparations importantes.

Il se peut aussi que des pannes de courant soient la cause de la perte de certaines de nos données si elles n’ont pas été sauvegardées à temps. Ceci est certes moins grave que de perdre son ordinateur, mais reste tout de même ennuyeux.

C’est pour éviter ce genre de désagréments qu’il est important de prendre certaines habitudes pour protéger notre PC. Voici quelques pistes :

1- Sauvegarder ses données régulièrement.

Si vous utilisez un ordinateur de bureau ou un PC portable ne disposant pas d’autonomie de batterie, il faut absolument penser à sauvegarder votre travail régulièrement, au risque de tout perdre. Certains logiciels de bureautique disposent d’un système de sauvegarde automatique. C’est le cas généralement des plus récents tels que Word 2019, Ultra office writer (une alternative gratuite)… Renseignez-vous dans les fonctionnalités des logiciels que vous souhaitez installer sur votre machine et priorisez un logiciel avec sauvegarde automatisée si vous n’avez pas le reflex de le faire par vous-même.

2- N’attendez pas la dernière minute pour brancher votre PC

Si vous êtes sur PC portable, il faudra surveiller le niveau de batterie pour ne pas être pris au dépourvu et perdre tout le travail que vous étiez en train de faire. N’attendez surtout pas la dernière minute pour brancher votre ordinateur au secteur car cela risquerait d’être trop tard, de plus, cela endommage la batterie sur le long terme.

3- Se prémunir des variations de la tension.

Un PC doit généralement fonctionner sur une tension de 220 Volt. Mais pour diverses raisons (foudre, problème sur le réseau électrique…), cette tension peut varier et augmenter considérablement ou bien au contraire, baisser fortement. Dans le premier cas, la tension peut augmenter jusqu’à 300 volt d’un coup, et votre appareil n’en ressortirait pas indemne. Dans le second cas, l’alimentation ne serait tout simplement pas suffisante et votre PC risquerait de s’éteindre sans prévenir, voire, dans de rares cas, verrait son disque dur s’endommager.

Pour parer à ces problèmes, il existe des prises « para surtensions ». Ce sont des prises qui permettent de réguler et d’encaisser la tension excessive. Elles sont également appelée prises « anti-foudre ». Cela dit, elles ne pourront pas vous protéger si la foudre tombe directement chez vous, et ne pourra être utile que si elle tombe dans votre voisinage. Elle ne sera donc pas suffisante en elle-même, et en attendant de pouvoir vous en procurer une, il existe quelques gestes efficaces à mettre en place :

– Ne pas laisser son PC branché en cas d’orage proche ou violent. Le mieux est d’éteindre tout le circuit électrique de votre domicile si vous voyez que le temps commence à se gâter pour préserver tous vos appareils électroniques.

– Débrancher systématiquement votre ordinateur lorsque vous ne vous en servez pas, en particulier la nuit ou lorsque vous êtes absent.

– pour éviter les sous-tensions, ne branchez pas votre ordinateur avec plusieurs autres appareils sur une même prise murale. Elles ne sont généralement pas conçues pour alimenter un trop grand nombre d’appareils en même temps. Vous pouvez également investir dans un onduleur, qui est un système munit d’une batterie que l’on branche entre l’ordinateur et la prise et qui aura pour effet de corriger les défauts d’alimentation s’il y en a. L’avantage de ce dispositif est qu’il est également utile en cas de panne de courant.

– Enfin, il est primordial d’avoir une bonne installation électrique à votre domicile. Pour cela, il suffit de faire appel à un électricien agréé et compétant.

Pour conclure, protéger votre PC des éventuelles attaques virale est une très bonne chose, mais n’oubliez surtout pas de protéger votre matériel informatique et vos données des pannes de courants et variations de la tension qui peuvent être tout aussi dommageables !