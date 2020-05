Notez cet Article

Les 8 meilleurs écouteurs Intra Auriculaires Filaires pour 2020

En mettant la main sur les meilleurs écouteurs intra auriculaires filaires, vous n’aurez pas à avoir peur de la chute de vos oreillettes, même pendant la séance d’entraînement la plus intense (et encore moins pendant votre trajet à pied jusqu’au train ou au bureau). Alors qu’avec leurs homologues, les écouteurs sans fil et les casques sans fil, ce n’est pas le cas. Ces derniers ont certainement leurs avantages, mais une bonne paire câblée vous permet d’économiser le temps que vous perdriez à les charger. Ils vous permettent également de ne plus vous soucier de la batterie qui clignote lorsque vous êtes en déplacement et que vous êtes loin d’une source d’énergie pratique.

Cependant, la qualité des écouteurs intra auriculaires filaires peut varier considérablement, et il peut donc être difficile d’être sûr d’en avoir pour son argent. Certains appareils coûteux ne sont pas vraiment meilleurs que les paires bon marché que vous pouvez acheter à la station-service, tandis que d’autres, moins chers, s’effilocheront et disparaîtront quelques semaines après leur achat. Sur la base d’avis d’experts du domaine, nous vous avons lister les meilleurs d’entre eux afin de vous aider à éviter des remords.

Le meilleur dans l’ensemble : les Shure SE215-CL

Malgré les véritables offres sans fil d’Apple et de Bose, leur offres réservées aux écouteurs contiennent toujours des écouteurs intra auriculaires filaires de haute qualité. Prenez les écouteurs intra-auriculaires de Shure, par exemple – le SE215 est bien ajusté, offre une excellente isolation et une réponse assez plate sur tout le spectre. Cela donne une grande clarté, ce qui est important pour les ceux qui cherchent à s’entendre dans un espace bruyant, mais c’est aussi idéal pour ceux qui veulent des écouteurs de qualité.

Les écouteurs se distinguent notamment par leur haut-parleur haute définition qui produit un son de 107 dB avec un spectre couvrant la majeure partie de la plage d’audition humaine de 22 Hz à 17,5 kHz. Vous obtiendrez également une solution révolutionnaire (Shure affirme que vous bloquerez environ 37 dB de bruit extérieur), grâce aux différentes tailles d’embouts en mousse disponibles. Enfin, le robuste câble aux extrémités de 3,5 mm peut se détacher de chaque embout, ce qui signifie que si vous effilochez le fil, vous n’aurez pas besoin de remplacer l’unité entière – juste un câble ou deux. Tout cela en fait une solution idéale pour les écouteurs à moins de 100 euros.

Deuxième place du classement général : les 1More Dual Driver

À environ 70 euros, les écouteurs 1More Dual Driver offrent de nombreuses fonctionnalités. Ces écouteurs comportent un conducteur en graphite et un conducteur séparé à armature équilibrée, émettant un son chaud. Elles sont donc idéales pour les appels téléphoniques et même les podcasts. Il possède un spectre de fréquences de 20 à 40 000 Hz, une sensibilité de 98 dB et 32 ohms.

En termes de conception, les embouts des écouteurs sont inclinés vers l’intérieur à un angle de 45 degrés pour mieux s’adapter au conduit auditif de l’auditeur. Ceci, combiné aux huit ensembles d’embouts inclus, signifie que vous pouvez obtenir un ajustement remarquablement bon et une scène sonore solide pour vos oreilles. L’entreprise a même fait appel à un producteur ayant remporté un Grammy Award pour régler le spectre des embouts afin d’obtenir des performances optimales. Ils sont également fournis avec une pochette de transport et sont équipés d’un câble en kevlar robuste et résistant aux enchevêtrements.

Meilleur budget : Status Audio IEM-2X

Pour des écouteurs filaires de bonne qualité et à bon prix (environ 30 Euros), envisagez l’IEM 2X de Status Audio. Ces écouteurs sont équipés de deux conducteurs, à savoir un conducteur dynamique de 9 mm et un conducteur à armature équilibrée, qui assurent un soutien solide au son.

À environ 30 euros, ils sont toujours fabriqués de manière haut de gamme, avec un boîtier en aluminium usiné et un câble tressé important. Le son couvre 20hz-40 000hz, et ils poussent un énorme 102dB, ce qui en fait l’une des paires d’écouteurs les plus puissantes à ce niveau de prix. Pour compléter la coupe et la finition, une pochette de transport de qualité supérieure, pouvant être pincée, vient compléter le tout.

Le meilleur rapport qualité-prix : les écouteurs Triple Driver

Les écouteurs de Monoprice à moins de 60 euros offrent un excellent rapport qualité-prix. Ces écouteurs sont équipés de trois haut-parleurs séparés, dont un grand de 10 mm, qui délivre une pression de 115 dB, alors que la plupart des autres écouteurs à prix réduit ne peuvent gérer qu’environ 98 dB. Ils couvrent également 20 à 40 000 Hz, ce qui signifie que ces écouteurs peuvent produire tout ce qu’une oreille humaine peut naturellement entendre.

L’avantage de la configuration multi-conducteurs est que chacun est réglé sur sa propre partie du spectre, ce qui signifie que chaque conducteur peut gérer sa part de charge plus efficacement. De plus, pour environ 60 euros, vous obtenez un équipement haut de gamme qui vous donnera l’impression d’en avoir beaucoup plus que pour votre argent.

Le meilleur pour l’entraînement : Avantree E171

Que vous cherchiez des écouteurs de secours à mettre dans votre sac de sport ou que vous préfériez brancher vos écouteurs lors d’une course, l’Avantree E171 est idéal pour plusieurs raisons. Premièrement, il utilise un design enveloppant qui se replie sur le dessus de vos oreilles qui, lorsqu’il est combiné aux quatre tailles différentes d’embouts, assure un ajustement solide. C’est un élément clé lors de l’entraînement, car il sera beaucoup plus difficile de les sortir de l’oreille et donc de les perdre.

Ils sont également résistants à la sueur, bien qu’il soit important de noter qu’Avantree n’a pas fourni de classement IP. La télécommande en ligne comporte quelques boutons et prend même en charge les fonctions multi-clics pour contrôler votre iPhone. Du côté du microphone, il y a aussi une pince à chemise pour s’assurer que le fil ne s’emmêle pas. De plus, le fil mesure près d’un mètre cinquante de long et la prise jack de 3,5 mm est plaquée or.

Le meilleur pour tous les jours : Sennheiser Momentum

Les versions filaires du Sennheiser Momentum constituent une option intéressante pour ceux qui veulent investir dans la qualité du son. Ils sont conçus pour avoir un aspect et une sensation de qualité supérieure, avec des options de design en chrome noir et un style rouge cousu. Les spécifications sont également de premier ordre avec 15-22 000 Hz sur le front de fréquence, 18 ohms d’impédance, 118 dB de puissance et moins de 0,5 % de distorsion harmonique.

Le câble de 1,3 m est en caoutchouc et non tressé, mais il est légèrement aplati pour éviter les enchevêtrements. Une autre caractéristique intéressante est la minuscule boucle en plastique durable placée contre le boîtier de chaque écouteur, qui éloigne le câble de tout point de contact. Cela signifie que si vous tirez trop fort sur le câble, il ne se détachera pas de l’écouteur. L’étui de transport est également très pratique, il s’intègre parfaitement dans votre sac de tous les jours.

La meilleure qualité sonore : Beats urBeats 3

Le Beats urBeats 3 obtient les meilleures notes pour la qualité du son – son petit pilote physique a quelques ports pour aider à projeter les basses autour de votre oreille plutôt que dans celle-ci. Combinez cela avec un boîtier acoustiquement résonnant et vous obtenez une réponse sonore accordée qui ne dépend pas de plusieurs pilotes, ainsi qu’une approche innovante du son.

Le micro/télécommande élégant est compatible avec votre iPhone, y compris la possibilité d’utiliser l’assistance vocale Siri, et les câbles plats et résistants à l’enchevêtrement ainsi que les embouts magnétiques facilitent son rangement. De plus, ils sont petits et élégants, avec des options de couleur noir ou noir et rouge. Vous pouvez également opter pour un connecteur Lightning avec ceux-ci, ce qui permet de choisir parmi une poignée d’autres couleurs. Dans l’ensemble, il s’agit d’une paire de casques simples et polyvalents qui conviennent à la plupart des applications.

Source : LifeWire