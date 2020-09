5 / 5 ( 5 votes )

Les 8 meilleurs disques durs externes de 2020

Le stockage numérique évolue. Les disques de stockage internes sont de plus en plus gros, le stockage dans le cloud est de moins en moins cher et les clés USB sont de moins en moins courantes. Mais cela n’annule pas nécessairement la nécessité d’un bon disque dur externe – en fait, c’est parfois la meilleure solution.

Acheter le meilleur disque dur externe n’est pas aussi simple que d’acheter le premier (ou le moins cher) que vous voyez. Pour commencer, vous voudrez choisir entre un disque dur et un disque SSD, qui offrent tous les deux des avantages et des inconvénients majeurs. Vous voudrez également penser à la vitesse du disque, au format du disque dur, à la connectivité et aux fonctions de protection spéciales.

Voici notre liste complète des meilleurs disques durs externes.

Le meilleur dans l’ensemble : le disque dur externe SSD portable T5 de Samsung

Rapide, léger et ultra compatible

Dimensions Mémoire/Prix Vitesse Compatibilité Poids 5.69 x 0.99 x 7.39 cm 500Go / 95€

1To / 164€

2To / 320€ 540 Mo/s Windows, Mac et Android 51g

AVANTAGES INCONVENIENTS – Design compact

– Vitesse ultra-rapides

– Ultra compatible – Mémoire faible

– Style dépassée

– Cher

Critique du SSD portable Samsung T5

Le Samsung T5 Portable DDS est cher, mais la vitesse et la sécurité qu’il offre en valent la peine pour ceux qui recherchent des performances durables. Pesant moins de 60g, le boîtier entièrement métallique et résistant aux chocs est très portable.

Ce qui distingue vraiment cet appareil, c’est sa vitesse de transfert ultra-rapide, avec jusqu’à 540 Mo / s grâce à la conception SSD, ce qui le rend idéal pour transférer des fichiers géants comme des vidéos 4K. Sa vitesse est imbattable. Le T5 se connecte à à peu près tout avec ses ports USB 3.1 Type-C et Type-A. Il fonctionne avec les appareils Windows, Mac et Android. De plus, le cryptage matériel AES 256 bits intégré garantit la sécurité de vos données. Actuellement disponible sur Amazon.

” C’est environ la moitié de la taille de la plupart des smartphones, ce qui le rend facile à transporter partout où vous allez .” Jordan Oloman , testeur de produits

Le 2ème meilleur dans l’ensemble : le disque dur externe SSD SD700 256 Go d’ADATA

Ultra Robuste et Rapide

Dimensions Mémoire/Prix Vitesse Compatibilité Poids 8.33 x 1.39 x 8.33 cm 256Go / 68€

512Go / 90€ 440 Mo/s Windows, Mac et Android 75 g

AVANTAGES INCONVENIENTS – Ultra solide

– Format de poche

– Grande vitesse – Faible capacité

– Cher

Avis sur le ADATA SD700

La plupart des disques durs ne revendiquent la fiabilité et la durabilité que pour un fonctionnement mécanique au fil du temps, mais le disque SSD SD700 d’ADATA offre une protection plus importante. Ce disque dur externe prêt à voyager utilise la technologie 3D NAND pour emballer des tonnes d’espace dans un petit espace de forme spéciale qui permet une entrée et un retrait faciles de la poche. Cela a l’air un peu sauvage avec le pare-chocs en caoutchouc, mais c’est la clé d’un travail d’ingénierie qui a abouti à une résistance à l’eau et à la poussière, ainsi qu’une protection contre les chocs en cas de mauvaises chutes.

Les options de capacité de stockage de l’ADATA SD700 sont faibles, ce qui n’est peut-être pas idéal pour ceux qui cherchent à archiver un vaste assortiment de multimédia. Cela en fait un disque dur plus destiné à ceux qui travaillent sur le terrain, ou simplement pour ceux qui cherchent à se protéger de leur propre maladresse. Quel que soit votre cas d’utilisation, vous aurez des vitesses fulgurantes. ADATA revendique des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 440 Mo/s – environ quatre fois plus rapides que les disques durs normaux – de sorte que vous n’attendrez que quelques secondes pour que les fichiers se chargent. La connectivité USB 3.1 s’intègre dans l’équation pour maximiser la vitesse de débit et fournit également une alimentation via le même câble. Il existe une garantie limitée de trois ans pour vous soutenir, mais avec la façon dont ADATA a construit ce disque dur externe, vous n’en aurez peut-être jamais besoin. Actuellement disponible sur Amazon.

La meilleure capacité : le Backup Plus Hub 6 To STEL6000100 de Seagate

Grande capacité et bon marché

Dimensions Mémoire/Prix Vitesse Compatibilité Poids 19.79 x 4.09 x 11.79 cm 4To / 107€

8To / 172€

10To / 210€

14To / 316€ 180 Mo/s Windows et Mac /

AVANTAGES INCONVENIENTS – Capacité massive

– Rapport qualité / prix

– Vitesse solide – Quelques connexions interrompues

– Doit être reformater pour Mac

Critique du Seagate Backup Plus Hub 6TB

Il constitue un très bon rapport qualité/prix. Malgré cela, le Seagate Backup Plus Hub abrite des lecteurs SMR (Shingled Magnetic Recording) qui lui permettent d’avoir plus de bits physiques de mémoire dans le même espace sans diminuer la taille des bits. Ce disque offre une grande capacité – disponible en versions 3 To, 4 To, 6 To et 8 To jusqu’à 14 To – il est aussi assez rapide avec son débit de transfert de 180 Mo par seconde. Actuellement disponible sur Amazon.

La meilleure portabilité : le disque dur portable Toshiba Canvio Advance 2 To HDTC930XR3CA

Petit et bon marché

Dimensions Mémoire/Prix Vitesse Compatibilité Poids 13.79 x 12.49 x 3.79 cm 2To / 85€ 110 Mbps Windows et Mac 149 g

AVANTAGES INCONVENIENTS – Compact

– Beau design

– Bonne vitesse – Doit être reformater pour Mac

Critique du disque dur portable Toshiba Canvio Advance

Pas beaucoup plus grand qu’un jeu de cartes, le disque dur portable Canvio Advance de Toshiba propose des modèles de 500 Go, 1 To, 2 To et 3 To pour remplir autant de supports que possible. Il se branche sur votre Mac ou PC avec USB 3.0 et USB 2.0. Certains clients rapportent voir un débit d’environ 110 Mbps lors de l’utilisation d’un port USB 3.0. Il dispose également d’un capteur de choc interne qui s’assurera que vos données ne sont pas corrompues si le lecteur est bousculé pendant son utilisation. Les utilisateurs apprécient la petite taille, les vitesses de transfert rapides et la température de fonctionnement fraîche de ce petit lecteur portable. Actuellement disponible sur Amazon.

Le meilleur pour les entreprises : le disque dur externe de bureau My Book WD 6 To

Très haute capacité et sécurisé

Dimensions Mémoire/Prix Vitesse Compatibilité Poids 13.92 x 4.89 x 17.05 cm 4To / 119€

6To / 152€

6To / 172€

10To / 206€

12To / 290€

14To / 352€ 190 Mo/s Windows et Mac (avec reformatage) 960 g

AVANTAGES INCONVENIENTS – Sauvegarde automatique

– Très grande mémoire

– Grande vitesse – Besoin d’une alimentation externe

– Portabilité limitée

Critique du My Book de WD

Le disque dur externe My Book Desktop de Western Digital, bien que volumineux, convient aux propriétaires d’entreprise ayant besoin d’espace sérieux: il est disponible jusqu’à 14 To sur Amazon et offre sa propre solution de sauvegarde pour les utilisateurs Windows. Il est également compatible avec Time Machine pour les utilisateurs de Mac (même si vous devrez peut-être reformater). Il dispose d’un cryptage matériel AES 256 bits pour une sécurité renforcée et de ports USB 3.0 et USB 2.0 pour se connecter à une large gamme d’ordinateurs. Vous devrez néanmoins compter sur l’alimentation électrique murale de l’appareil. Actuellement disponible sur Amazon.

” My Book a réussi une vitesse de lecture de 190,6 Mb / s et une vitesse d’écriture de 189,5 Mb / s, ce qui est plus que supérieur à la moyenne. “ Jordan Oloman , testeur de produits

Le meilleur pour le prix : le My Passport 1 To de Western Digital

Petit prix et grande capacité de stockage

Dimensions Mémoire/Prix Vitesse Compatibilité Poids 4.00 cm x 1.87 cm x 1.27 cm 1To / 60€ 170 Mo/s Windows 190 g

AVANTAGES INCONVENIENTS – Grande mémoire pour le prix

– Cryptage intégré

– Sauvegarde automatique – Plus lent que le SSD

– Peu de fonctionnalités

Examen du WD 1TB My Passport

Le Western Digital My Passport est peu coûteux, mais il offre des performances exceptionnelles qui rivalisent avec celles de concurrents plus chers grâce à un port USB 3.0 et un excellent contrôleur de disque. Ce lecteur permet une vitesse de transfert maximale de 174 Mo / s en lecture et 168 Mo / s en écriture. Ses vitesses de lecture / écriture sont solides et surpassent la plupart des concurrents dans la même gamme de prix. Actuellement disponible sur Amazon.

” My Passport de 1 To de Western Digital est de loin l’option la moins chère du marché, en particulier si vous en avez pour votre argent. ” Jordan Oloman , testeur de produits

La meilleure durabilité : le Silicon Power 1 To Rugged Armor A60 de qualité militaire

Ultra durable et bon marché

Dimensions Mémoire/Prix Vitesse Compatibilité Poids 138,5 x 85,9 x 23,2mm 1To / 50€

2To / 70€

4To / 115€

5To / 138€ 5 Gbps Windows, Mac, Linux 228 – 336 g (selon capacité)

AVANTAGES INCONVENIENTS – Résistant à l’eau

– Résistant aux chutes et aux chocs

– Prix ​​raisonnable – Un peu encombrant

Critique du Silicon Power Armor A60

Le disque dur externe Armor A60 de Silicon Power, en versions 1, 2, 4 ou 5 To, n’est pas une blague, offrant un extérieur robuste et résistant aux chutes (jusqu’à 2m) avec une conception antichoc et une protection IPX4 résistante à l’eau. Le boîtier texturé est également anti-rayures et antidérapant avec un pare-chocs en silicone sur les côtés. L’A60 lit et écrit très rapidement grâce au câble USB 3.0, qui se fixe facilement au lecteur lui-même, et est compatible avec les appareils Mac et PC grâce au système de fichiers FAT32. Bien qu’il puisse y avoir des options plus performantes, pour les photographes et autres personnes à la recherche d’un appareil compatible avec l’aventure, l’A60 est un choix parfait. Actuellement disponible sur Amazon.

Le plus Apple Adict : le disque dur portable LaCie Rugged 2 To Thunderbolt USB-C

Solide, rapide et Mac-friendly

Dimensions Mémoire/Prix Vitesse Compatibilité Poids 13.50 x 8.59 x 1.86 cm 1To / 92€

2To / 131€

4To / 170€ 510 Mo/s (SSD) Windows / Mac 342 g

AVANTAGES INCONVENIENTS – Extrêmement durable

– Câble de raccordement intégré

– Grande capacité – Coûteux

– Se déconnecte facilement

Critique du disque LaCie Rugged 2 To Thunderbolt USB-C

Si vous recherchez un disque dur externe compatible Mac et conçu pour durer, jetez un œil au disque dur portable Rugged Thunderbolt USB-C de LaCie. Avec ses pare-chocs en caoutchouc distinctifs et son châssis en aluminium brossé, le disque offre une résistance aux chutes allant jusqu’à 1,50 mètre, une résistance à l’écrasement pouvant supporter jusqu’à une voiture d’une tonne et une résistance à l’eau et à la poussière IP54. Vous ne craindrez jamais non plus de perdre votre câble de connexion, car cette série de disques durs, disponibles dans des capacités de 2 à 4 To, a un cordon USB attaché dans votre saveur préférée (USB-C, USB-C Thunderbolt, Thunderbolt ou USB 3.0). C’est rapide aussi, avec jusqu’à 510 Mo / s avec la version SSD et jusqu’à 130 Mo / s avec la version HDD. Actuellement disponible sur Amazon.

