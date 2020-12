Notez cet Article

Très tendance ces dernières années, le marché des écouteurs de sport a connu une forte expansion. Il est donc normal de rencontrer plusieurs marques de ce produit sur le marché proposant différentes caractéristiques pour se démarquer de la concurrence. Découvrez les critères nécessaires pour vous faciliter le choix de vos écouteurs de sport.

Quels sont les critères de choix de vos écouteurs de sport ?

Que ce soit pour faire du fitness, du running ou encore de la marche, vous devez pouvoir identifier l’écouteur de votre choix en fonction de vos besoins. Pour être parfaitement adapté à votre activité sportive, les écouteurs doivent pouvoir tenir, avoir une bonne protection contre la sueur, émettre un son de qualité, être sûr, et avoir une bonne autonomie.

Le maintien des écouteurs

Pour ce qui est du maintien des écouteurs, ils doivent pouvoir tenir dans les oreilles de leur utilisateur. Cependant, s’il s’agit d’un casque, en fonction du modèle, ce dernier doit pouvoir rester bien en place sur votre tête ou autour de votre cou. C’est essentiel que l’écouteur ne se retrouve pas facilement au sol pendant votre séance de course à pied par exemple. Les ailettes, les arceaux tour de cou, ou de tête, ou encore les embouts adaptables doivent être faits de manière à optimiser le maintien.

L’étanchéité des écouteurs

Le second critère de sélection à prendre en compte est l’étanchéité du casque ou des écouteurs. En effet, pendant votre activité sportive, vous serez amené à transpirer. La sueur étant du liquide, il est possible qu’elle pénètre dans vos écouteurs et les endommage en s’attaquant à leurs circuits électriques. Outre la sueur, la pluie peut également être nuisible à vos écouteurs. Vérifiez donc leur niveau d’étanchéité avant de les acheter.

La qualité de son produite par les écouteurs

En troisième position, on parlera de la qualité du son que les écouteurs et/ou le casque produit. Dans ce domaine, et grâce à l’évolution des fabricants du secteur, vous pourrez facilement trouver des écouteurs dotés d’une qualité de son acceptable . Précisons aussi que le prix des écouteurs peut vous situer sur la qualité du son que vous aurez. En effet, plus la gamme des écouteurs sera élevée, plus la qualité du son qu’ils produiront, sera meilleure.

L’autonomie des écouteurs

Il est bien d’avoir des écouteurs, mais peuvent ils vous servir tout au long de votre séance de sport ? Dans ce cas précis, il s’agit des écouteurs sans fil qui se connectent à votre lecteur MP3 ou à votre smartphone via la technologie Bluetooth. Il est nécessaire que l’autonomie de ces écouteurs que vous choisirez vous permette d’écouter votre musique tout au long de votre activité sportive. Choisissez alors des écouteurs ayant entre 3 et 5 heures d’autonomie.

L’option écoute des bruits extérieurs

Pour finir avec les critères de choix des écouteurs de sport, il y’a la sécurité. Comme vous le savez, avec les écouteurs dans les oreilles, on peut se déconnecter du reste du monde. Lors de votre marche ou de votre footing par exemple, vous n’êtes plus toujours conscient des dangers qui pourraient exister autour de vous. C’est pourquoi Il faut que vos écouteurs proposent une option d’écoute extérieure afin de percevoir les bruits extérieurs au même moment que vous écoutez votre musique en faisant du sport.