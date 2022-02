La covid-19 a plongé le monde dans une crise économique sans pareil avec la fermeture de plusieurs commerces et restaurants. Le secteur du tourisme s’est, lui aussi, effondré à cause des mesures sanitaires et de la fermeture des frontière. Cependant, le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres ! Et les bienheureux dans cette histoire, ce sont bien les e-commerces qui n’étaient pourtant pas très populaires au Maroc jusqu’à présent… Un bon de 43 % des achats en ligne en 2020, et une courbe qui n’a de cesse de monter, témoignant qu’un changement d’habitudes de consommation est en train de s’opérer au pays du couchant lointain. Focus sur ce phénomène qui se généralise d’année en année.

Le e-commerce au Maroc en quelques chiffres

En 2019, avant la pandémie, les achats sur internet au Maroc étaient quelque peu timides. Même s’ils connaissaient une croissance assez spectaculaire depuis quelques années, les paiement en ligne ne représentaient que 3 milliards de dirhams (contre 100 milliards d’euros en France). Ce chiffre est tout de même à relativiser car de nombreuses transactions sont payées pas e-banking ou en espèces lors de la livraison. Quoi qu’il en soit, nous restions très loin de ce pouvaient connaître nos voisins européens.

En 2020, le bon est tellement spectaculaire que tous les journaux nationaux en parlent. Et pour cause ! Une hausse de plus de 43 % d’achats en ligne cette année marquée par les confinements et les précautions sanitaires strictes.

Enfin, en 2021, le bilan reste à la hausse avec environ 48 % de transactions en plus que l’année précédente.

Qu’est-ce qui explique cette avancée spectaculaire ?

Le Maroc se met au goût du jour. Alors que la population est de plus en plus connectée, les e-commerces se développent pour attirer davantage de clients. Il y a quelques années, il était très difficile de trouver ce que nous voulions en tapant certains mots clés dans le moteur de recherche, et les résultats étaient souvent très peu pertinents.

Aujourd’hui, tout est en train de changer. De nombreux acteurs se lancent dans le e-commerce et les marocains sont moins méfiants face à ce type de transactions. Les cyberpaiements deviennent monnaie courante et les services de livraison et de logistique se peaufinent. Résultat : vous pouvez désormais commander sur internet dans une épicerie en ligne au Maroc ou un magasin de sport et recevoir vos achats en quelques jours !

Quels sont les principaux acteurs du e-commerce au Maroc ?

Des sites de e-commerce sont plus en avance que d’autres à cause de leur notoriété et des efforts qu’ils ont fourni pour gagner la confiance des consommateurs. C’est le cas de la célèbre plateforme Jumia que l’on peut présenter comme une sorte d’alternative à Amazon version marocaine. Vous pouvez aussi trouver de nombreux produits sur Hmizatemall. Enfin, les secteurs de la parapharmacie, l’alimentation bio, la cosmétique, le voyage et l’high-tech se portent, eux aussi, plutôt bien.

Quelle conclusion tirer de ces éléments ?

C’est le moment idéal pour vous lancer sur internet ! Faites vous une place avant qu’elle ne soit déjà prise et devenez un acteur principal et reconnu dans votre secteur d’activité. Si vous arrivez à vous placer comme leader dès à présent, vous avez la quasi-certitude d’attirer de nombreux clients pour longtemps.