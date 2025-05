Entreprise et gestion téléphonique : zoom sur l’IA qui répond au téléphone

À l’ère du numérique et des nouvelles technologies, les intelligences artificielles (IA) se sont développées au point de faire partie intégrante de notre quotidien. Aujourd’hui, les machines intelligentes sont utilisées dans de nombreux domaines et le monde de l’entreprise ne fait pas exception. C’est dans ce contexte qu’a émergé le concept de callbot animé par une IA. Cet agent téléphonique intelligent, paramétré pour répondre instantanément aux appels, permet d’automatiser une partie des processus de relation client. Grâce à cette technologie, l’IA vocale optimise à la fois l’accueil téléphonique et l’expérience client. Dans cet article, on vous explique tout ce que vous devez savoir sur l’IA qui répond au téléphone.

Un callbot, c’est quoi ?

Un callbot ou voicebot est un robot informatique conversationnel qui utilise l’IA pour répondre aux appels entrants des clients et comprendre leurs requêtes. Cet assistant vocal gère les appels téléphoniques grâce à l’automatisation et la reconnaissance vocale afin de traiter les appels de manière personnalisée.

La première IA intelligente qui répond aux appels

AirAgent propose l’une des premières IA capable de répondre et de comprendre les appels comme un véritable être humain. Ainsi, grâce à la création d’un agent vocal, vous pourrez optimiser la gestion de vos appels afin d’améliorer l’expérience client tout en libérant vos équipes pour l’accomplissement de tâches plus importantes. Le callbot s’adapte aux besoins spécifiques des entreprises en fonction de leur secteur d’activité. Sa capacité à répondre aux questions les plus complexes avec précisions de manière naturelle et personnalisée font de l’IA vocale un atout majeur pour la satisfaction client.

Les options et fonctionnalités des callbots

En intégrant un callbot qui fonctionne par traitement automatique de la parole et reconnaissance vocale dans votre entreprise, vous allez bénéficier de différentes fonctionnalités :

Réponse téléphonique en temps réel,

Comprendre les demandes des clients,

Transformation des demandes en texte pour les analyser puis les traiter,

Formulation de réponses pertinentes en format texte et en format vocal pour répondre oralement à l’interlocuteur,

Accueil client + rappels automatisés,

Enregistrement d’appels téléphoniques.

Quels avantages offre un agent intelligent ?

Les avantages qu’offrent les agents téléphoniques intelligents sont nombreux. En effet, ils permettent non seulement de faciliter les échanges téléphoniques en fluidifiant le traitement des appels mais aussi d’accélérer le processus. En parallèle, c’est un gain de temps et d’argent pour les entreprises qui ont l’opportunité d’augmenter leur productivité tout en réduisant les coûts opérationnels.

Les étapes d’intégration d’une IA conversationnelle pour la gestion téléphonique en entreprise

L’intégration d’un voicebot au sein de vos infrastructures doit se faire par étape. Commencez par définir vos besoins spécifiques et vos objectifs. Cela vous permettra de créer un agent vocal sur mesure à l’effigie de votre marque. Ensuite, vous devrez vous tourner vers le bon fournisseur. Pensez à privilégier un fournisseur de voicebot qui propose une IA vocale performante et naturelle répondant aux demandes comme un humain. Par la suite, vous devrez planifier l’implantation de votre solution vocale et la configurer. Une fois la solution installée, il est essentiel d’analyser ses données et ses performances afin d’améliorer l’assistant vocal régulièrement.

Le télésecrétariat par voicebot pour quel prix ?

En général, la mise en place du télésecrétariat à travers un voicebot intelligent doté de fonctionnalités complexes coûte entre 2 000 € et 10 000 €. Concernant les abonnements mensuels, ils varient entre 50 € et 2 000 € par mois. Certaines solutions proposent des tarifs plus abordables en fonction des besoins et un essai gratuit de leur callbot intelligent. Vous pouvez aussi demander un devis personnalisé.

Pour récapituler

La révolution des agents vocaux intelligents n’a pas fini de nous surprendre. Les callbots sont de plus en plus efficaces, optimisés et sont désormais en mesure de répondre au téléphone comme un télésecrétaire humain. Grâce à leurs fonctionnalités personnalisables et complexes, votre entreprise pourra gagner en productivité et améliorer l’expérience des clients. À vous de jouer !