Les bonnes pratiques pour un site internet à Genève qui attire et convertit

Avez-vous déjà entendu parler de l’inbound marketing? C’est un excellent moyen de vendre sans forcer. Et c’est indispensable en 2025 car les gens sont lassés des techniques commerciales agressives! L’idée est de faire en sorte que votre cible vienne naturellement vers vous. Et pour ce faire, rien de tel qu’un site internet bien pensé et agencé.

Focus sur les bonnes pratiques pour obtenir un site qui attire du trafic et le convertit en client sans vous faire passer pour un marchand de tapis!

Pourquoi votre entreprise à Genève a besoin d’un site web professionnel en 2025?

On voit de nombreuses publicités passer prônant la création de site internet sur des CMS ultra simples à utiliser et intuitifs.

On vous le donne dans le mile: ce n’est pas une bonne idée!

En 2025, vous êtes en concurrence avec de nombreuses entreprises qui veulent toutes se positionner comme le leader dans leur domaine. Et pour cela, elles sont prêtes à investir beaucoup d’argent pour une communication efficace. Ceci car elles ont compris qu’en 2025, c’est la clé du succès.

Les consommateurs sont noyés dans un flux d’informations, avec des entrepreneurs qui veulent tous leur vendre plus ou moins le même produit. Ce qui va faire qu’ils choisissent une marque plutôt qu’une autre? Ce sont les émotions qu’elle lui inspire. Et cela passe par une excellente communication.

Si vous arrivez avec le site internet de monsieur Toutlemonde, et aucune expertise en termes de design, de SEO et de webmarketing, vous n’arriverez jamais à les concurrencer. Et votre projet ne décollera pas.

Ce qu’il vous faut? C’est un site internet professionnel, pensé par des experts pour attirer votre cible, lui offrir des contenus qui la touchent, et l’amener doucement à cliquer sur le bouton “acheter” sans jamais la forcer.

Prenons un simple exemple: le site ecolibre.ch vend des lessives écoresponsables en Suisse. Pour se faire une place au milieu des autres acteurs, une agence web à Genève a dû penser à un branding fort, un positionnement clair et une interface qui reflète les valeurs prônées. Si on analyse le site actuel, on voit que leur principale mission est de préserver la qualité de l’eau. Tout est donc pensé dans ce sens. La charte graphique tourne autour de l’eau avec des vagues, des bulles, un code couleur spécifique…. Les textes mettent en avant l’importance de leur combat. Ils favorisent une production locale et éthique… Sans compter leur SEO qui a été travaillé pour les propulser en premier sur les résultats Google lorsqu’on tape “lessive écologique Suisse”, devant le géant l’Arbre vert.

Les 5 erreurs à éviter lors de la création d’un site internet à Genève

Mais pour un site qui vend, il faut déjà qu’il donne envie de rester… Et inspire confiance! Voici donc les erreurs à éviter si vous voulez que la création de sites internet à Genève soit pour vous un investissement utile:

Ne pas avoir de blog : Un blog, c’est un excellent moyen de se positionner dans le moteur de recherche. Mais c’est aussi une façon de connecter avec votre audience. Si vous avez un blog, vous pourrez donner des astuces, des arguments en faveur de ce que vous proposez. Vous pourrez également mieux montrer votre positionnement et partager vos valeurs. Bref, avoir une partie blogging est IN-DIS-PEN-SABLE.

Publier sans stratégie: si vous avez un blog mais que vous n’avez pas de stratégie éditoriale, il est peu probable que vos contenus intéressent réellement votre cible. Il est donc impératif de mettre en place une ligne éditoriale claire, conçue pour atteindre vos objectifs. Ensuite, vous devrez élaborer un calendrier dans lequel vous noterez avec précision les différentes publications prévues. Ainsi, vous ne manquerez pas d’idées et pourrez toujours proposer des informations croustillantes pour vos visiteurs.

Ne pas soigner votre design : même si le contenu a son importance, le design ne doit pas être laissé au hasard. Qui, en 2025, reste encore sur des sites créés dans les années 2000 et jamais mis à jour? Personne. Cela n’inspire pas confiance et casse la crédibilité.

Délaisser la technique: Un site trop long, pas responsive ou avec des pages qui ne s’indexent pas peut ne jamais être mis en avant par Google. Par conséquent, vous n’obtiendrez jamais de visibilité et donc… Pas de ventes!

Ne pas faire de copywriting: Si votre page d’accueil ou vos pages produit ne sont pas alléchantes, votre prospect viendra sur votre site mais repartira sans rien acheter. Il est donc important de faire appel à un copywriter pour déclencher l’envie chez votre cible et le faire passer à la caisse. Vous devez aussi avoir une page à propos qui retrace votre histoire et celle de votre marque afin de créer une connexion forte avec vos clients potentiels.

Pour conclure

Les enjeux marketing ne cessent d’évoluer. En 2025, la publicité agressive ne fonctionne plus aussi bien qu’avant. Les gens ont besoin de connaître à qui ils achètent et de partager leurs valeurs.

Un site internet trop classique, où l’UX est mis de côté, où il n’y a aucun storytelling et qui ne ranke pas sur Google, représente inévitablement un investissement inutile et ce, même si votre produit est génial. Il est donc fortement recommandé de confier cette lourde tâche à des experts afin de vous assurer de ne perdre ni votre temps ni votre argent!