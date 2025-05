Une nouvelle proximité qui divise

Depuis quelques jours, plusieurs utilisateurs ont remarqué que ChatGPT, l’intelligence artificielle populaire développée par OpenAI, les interpellait directement par leur prénom. Petit détail : personne ne se souvient lui avoir fourni cette information ni activé une quelconque option. Cette nouveauté, introduite avec les derniers modèles o3 et o4-mini, ne fait clairement pas l’unanimité.

Les réactions, notamment sur Reddit, traduisent bien ce malaise. « C’est super gênant. Franchement, je déteste ça et je cherche désespérément comment désactiver cette fonction ». Un autre utilisateur renchérit : « Ça me dérange profondément, c’est comme si quelqu’un s’immisçait dans ma vie privée sans mon accord. » Certains remarquent même des phrases bizarres de ChatGPT comme : « Daniel est en train de travailler sur ceci », alors qu’en réalité, c’est l’IA elle-même qui réalise la tâche.

Quelques commentaires Reddit .. :

Quand l’histoire se répète…

Cette polémique rappelle étrangement un scandale survenu en 2019. À cette époque, des assistants vocaux comme Alexa ou Siri avaient été accusés d’écouter secrètement les conversations privées. Une histoire qui avait provoqué une énorme méfiance chez les consommateurs, poussant les géants du secteur à revoir leurs pratiques.

Les dessous économiques et techniques

L’objectif de cette personnalisation poussée est clair : rendre l’expérience utilisateur toujours plus agréable, naturelle, presque humaine. Pourtant, cette avancée technologique risque fort de coûter cher en confiance si les utilisateurs commencent à craindre pour leurs données personnelles. Et une perte de confiance signifie souvent moins d’utilisateurs et moins de revenus pour les entreprises.

Pour Simon Willison, développeur reconnu, cette approche est « effrayante et totalement inutile ». OpenAI n’a pas encore réagi officiellement à ces interrogations, laissant planer le doute sur une possible erreur technique ou un simple test de nouvelles fonctionnalités.

Au final, même si la technologie avance à pas de géant, le respect de la vie privée doit rester une priorité absolue pour éviter que ces innovations ne deviennent un véritable casse-tête pour les utilisateurs.