Notez cet Article

Comment installer et exécuter PowerShell 7 sur Windows 10

Microsoft a annoncé PowerShell 7.0 le 4 mars 2020. Il s’agit de la dernière mise à jour majeure de PowerShell, la suite logicielle multi-plateforme de Microsoft intégrant une interface en ligne de commande, un langage de script et un kit de développement. Voici les nouveautés et comment vous pourrez l’installer sur votre PC Windows.

Quoi de neuf dans PowerShell 7 ?

La dernière version, PowerShell 7, s’appuie sur la précédente version PowerShell Core 6.1. Elle continue à prendre en charge le déploiement multiplateforme et ajoute une série de nouvelles fonctionnalités, de modules et de corrections de bogues. Parmi les nouvelles fonctionnalités les plus importantes, on peut citer :

Parallélisation du pipeline avec ForEach-Object : Itération des éléments d’une collection en parallèle avec le nouveau paramètre -Parallel, ou définition d’un nombre maximal de threads (par défaut, cinq) avec les paramètres -ThrottleLimit.

L’ajout de nouveaux opérateurs :

=> Opérateur ternaire ” ? : ” : fonctionne un peu comme une déclaration if-else en comparant deux expressions à une condition pour voir si elle est vraie ou fausse, par exemple, le chemin de test “C:\Users” ? “exist” : “does not exist”

=> Opérateurs de la chaîne de pipelines “||” et “&&” : L’opérateur && exécute le pipeline de droite si le pipeline de gauche a réussi. Inversement, l’opérateur || n’exécute le pipeline de droite que si le pipeline de gauche échoue.

=> Opérateur ternaire ” ? : ” : fonctionne un peu comme une déclaration if-else en comparant deux expressions à une condition pour voir si elle est vraie ou fausse, par exemple, le chemin de test “C:\Users” ? “exist” : “does not exist” => Opérateurs de la chaîne de pipelines “||” et “&&” : L’opérateur && exécute le pipeline de droite si le pipeline de gauche a réussi. Inversement, l’opérateur || n’exécute le pipeline de droite que si le pipeline de gauche échoue. Get-Error cmdlet : Une vue d’erreur simplifiée et dynamique pour une recherche plus facile de l’erreur la plus récente dans la session en cours.

Notifications automatiques de nouvelles versions : Notifie les utilisateurs lorsqu’une nouvelle version de PowerShell est disponible. La mise à jour par défaut vérifie une fois par jour la présence d’une nouvelle version.

En plus des nouvelles fonctionnalités énumérées ci-dessus, Microsoft a ajouté de nombreux autres cmdlets, des améliorations expérimentales, et a ajouté PowerShell 7 à sa version Long Term Servicing, qui lui permettra de recevoir des mises à jour aussi longtemps que le .Net 3.1 est pris en charge. Une liste complète de toutes les nouveautés, corrections et améliorations est disponible dans le journal des modifications de Github pour PowerShell 7.

Comment installer PowerShell 7 avec un package MSI

PowerShell 7 est disponible pour Windows, macOS et Linux. Nous allons vous montrer comment l’installer sur Windows 10.

La première méthode que nous allons utiliser un fichier MSI pour installer PowerShell. Les fichiers MSI fonctionnent presque de la même manière qu’un fichier EXE et vous permettent d’installer un programme à l’aide d’une interface utilisateur graphique. C’est une méthode d’installation qui n’utilise que les fichiers de base nécessaires. Tout ce que vous avez à faire est de double-cliquer pour lancer l’assistant d’installation.

Note : PowerShell 7 s’installe et fonctionne en parallèle avec Windows PowerShell 5.1 – la version fournie avec Windows 10 – et remplace PowerShell Core 6.x. Si vous avez besoin de faire fonctionner PowerShell 6 en parallèle avec PowerShell 7, vous devrez l’installer via le ZIP.

Pour télécharger ZIP, démarrez votre navigateur web et allez sur la page des versions de PowerShell sur github.com. Faites défiler la page jusqu’à la section “Assets”, et cliquez sur la version désirée du MSI pour le télécharger.

Veillez à choisir le bon fichier pour votre version de Windows, x64 pour les systèmes 64 bits et x86 pour les systèmes 32 bits.

Si vous y êtes invité, choisissez une destination pour le téléchargement, et cliquez sur “Save” pour lancer le téléchargement.

Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où se trouve le MSI téléchargé et double-cliquez dessus pour lancer l’installation.

Comment installer PowerShell 7 avec une commande

L’équipe PowerShell a également mis au point un script que vous pouvez invoquer directement depuis PowerShell. Il s’agit d’un cmdlet d’une ligne qui télécharge et exécute automatiquement l’assistant d’installation. Tout ce que vous avez à faire est de coller le code et d’appuyer sur la touche Entrée.

Lancez PowerShell et copiez/collez le cmdlet suivant dans la fenêtre :

iex "& { $(irm https://aka.ms/install-powershell.ps1) } -UseMSI"

Appuyez sur la touche Entrée, et PowerShell exécutera la commande et commencera le téléchargement.

Passer par l’installateur

Lorsque l’assistant d’installation s’ouvre, cliquez sur “Next” pour installer PowerShell 7.

Sur l’écran suivant, choisissez un dossier de destination, puis cliquez sur “Suivant” lorsque vous êtes prêt à continuer.

Ensuite, vous devez décider des options à activer lors de l’installation. Vous pouvez activer ou désactiver les quatre options suivantes :

Ajouter PowerShell à la variable d’environnement du chemin : Ajoute PowerShell à la variable d’environnement Windows Path et vous permet d’appeler PowerShell depuis n’importe quel autre shell ou terminal.

: Ajoute PowerShell à la variable d’environnement Windows Path et vous permet d’appeler PowerShell depuis n’importe quel autre shell ou terminal. Enregistrer le manifeste d’enregistrement des événements Windows : Ajoute PowerShell au manifeste d’enregistrement des événements de Windows et vous permet d’enregistrer des événements à partir d’une instance de PowerShell.

: Ajoute PowerShell au manifeste d’enregistrement des événements de Windows et vous permet d’enregistrer des événements à partir d’une instance de PowerShell. Activer le retrait de PowerShell : Active la possibilité d’exécuter des commandes à distance.

: Active la possibilité d’exécuter des commandes à distance. Ajout des menus contextuels “Open here” à l’explorateur : Ajoute une option dans le menu contextuel du clic droit qui ouvre une instance de PowerShell dans le dossier sur lequel vous cliquez.

Cliquez sur “Next” après avoir choisi toutes les options que vous souhaitez.

Cliquez sur “Install” pour commencer l’installation. Une fenêtre apparaîtra, demandant les privilèges d’administrateur pour installer le pack. Cliquez sur “Yes” pour continuer.

Une fois l’assistant d’installation terminé, cliquez sur “Finish” pour quitter.

Comment ouvrir PowerShell 7

Une fois l’installation terminée, vous pouvez ouvrir PowerShell 7 de plusieurs façons.

Si vous avez sélectionné les options “Add PowerShell to Path Environment Variable” et “Add ‘Open here’ Context Menus to Explorer”, vous pouvez taper “pwsh” dans l’invite de commande ou faire un clic droit sur un dossier et cliquer sur PowerShell 7 > Open here. Cependant, l’une des méthodes les plus simples est de faire une recherche à l’aide du menu Démarrer.

Appuyez sur la touche Windows ou cliquez sur le bouton Démarrer, tapez “pwsh” dans le champ de texte, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur “Open” lorsque PowerShell 7 apparaît dans les résultats.

Vous saurez que vous utilisez la version actuelle et à jour de PowerShell en recherchant “PowerShell 7” dans la barre de titre de la fenêtre.

Source : howtogeek