Bon Plan Amazon : 39,99 € au lieu de 49,99€ pour les écouteurs Umi W5s intra-auriculaire sans fil Bluetooth 5.0 TWS (True Wireless) pour iPhone, Samsung, Huawei.. !

Disponible ici : https://amzn.to/3mhXh4k

Avantages Inconvénients – Conception de qualité

– Batterie de 6 heures

– Petit et compact

– Super prix

– Super son – Contrôle par boutons au lieu de la sensibilité tactile

En tant que client régulier d’écouteurs sans fil, j’ai parcouru Internet pour trouver une bonne paire d’écouteurs offrant un bon rapport qualité-prix et de haute qualité. Rencontrer l’UMI W5S a été vraiment satisfaisant.

Parlons design. Le petit étui métallique pour écouteurs attire certainement le regard lorsque vous parcourez la liste interminable d’écouteurs en ligne. Le design compact m’a instantanément donné un sentiment de classe et de qualité en le tenant. À ma grande surprise, il avait une apparence de métal froid avec suffisamment de poids pour qu’il ne soit pas bon marché et fragile, mais pas assez pour que lorsqu’il est placé dans la poche de votre pantalon, vous deviez resserrer votre ceinture pour le maintenir.

Le boîtier d’adsorption magnétique intelligent donne un clic agréable car les écouteurs se branchent en toute sécurité sans risque de tomber. Le design élégant de l’étui est assorti à celui de l’écouteur. Avec sa petite taille, le bourgeon se trouve confortablement et proprement dans l’oreille. De plus, le W5S inclut une protection contre la transpiration IPX7, ce qui, si vous êtes comme moi, est une astuce pratique.

Compte tenu de sa gamme de prix et de mes expériences avec d’autres écouteurs dans des gammes similaires, mes attentes en matière de qualité sonore n’étaient pas élevées. Cependant, j’ai été agréablement surpris par le son net que ces petits écouteurs offraient. En outre, il a démontré la capacité d’atteindre un volume élevé avec une qualité brillante. Avec la suppression du bruit et très peu de fuite de bruit à plein volume, le W5S convient à toutes les situations.

L’autonomie de la batterie est une autre préoccupation de nombreux utilisateurs d’écouteurs sans fil, mais le W5S dure six heures à partir d’une seule charge et l’étui peut charger complètement les écouteurs 3-4 fois. Je ne me suis jamais inquiété de manquer de charge lorsque je suis en déplacement, en particulier avec seulement 1 heure de charge rapide. La connexion via Bluetooth 5.0 est très simple et sans problème et permet un transfert un son clair jusqu’à 20 mètres. Cependant, des murs épais et des obstacles réduissent cette distance.

Le W5S s’avère vraiment d’un excellent rapport qualité / prix, avec une grande qualité et avec la capacité de défier celles des grandes marques.

Source : TheGadgetHead