Notez cet Article

Bon Plan Amazon : 109,99 € au lieu de 149,99€ pour le Blackview BV5500 Plus neuf !

Disponible ici : https://amzn.to/2RlUQ2z

Bien qu’il existe des smartphones robustes haut de gamme, il existe également des téléphones robustes d’entrée de gamme, et le Blackview BV5500 Plus en fait partie. L’appareil monte un écran de 5,5 pouces avec une résolution de 720 x 1440 pixels, ce qui donne un 293 PPI (pixels par pouce).

Caractéristiques du Blackview BV5500 Plus

En ce qui concerne les spécifications, le Blackview BV5500 Plus est alimenté par le chipset MediaTek MT6739V. Il s’agit d’un processeur Cortex-A53 Quad-core 1,5 GHz. En plus du processeur, il existe un GPU PowerVR GE8100, 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne qui peuvent être étendus à 64 Go via une carte SD.

En ce qui concerne la qualité de fabrication, le Blackview BV5500 Plus est construit à partir d’un pneu comme du caoutchouc. Il s’agit d’un appareil résistant à l’eau / à la poussière, grâce à la présence de la certification IP68, IP69K et MIL-STD-810G.

Il y a deux capteurs de caméra à l’arrière; un double capteur arrière de 8 + 0,3 MP, avec un seul flash LED. À l’avant, il y a une seule caméra frontale de 5 mégapixels pour selfie, FaceID et d’autres fonctionnalités AI.

Fait intéressant, le BV5500 Plus démarre Android 10.0. Il est livré avec des supports pour deux cartes Nano-SIM avec réseau 4G LTE. Il est doté d’une batterie performante de 4400 mAh.

Source : Droidafrica