S’il y a bien un accessoire indispensable pour les mineurs de cryptomonnaies, ainsi que pour les gamers (avant-tout par ailleurs). Cependant, ces derniers mois, les prix ont eu tendance à s’envoler ! Si les tarifs ont maintenant une nette tendance à la baisse, ces composants très prisés des mineurs de cryptomonnaies, mais surtout indispensables aux gamers, ont tendance à voir leur tarif baissé. Mais avant de vous lancer dans un achat hâtif, il est bon de connaître quelques éléments importants.

Le prix reste élevé

Quoi que l’on en dise, la baisse des tarifs est enfin là et ça permet de respirer un peu ! Cependant, si l’on peut trouver des RTX 3070 aux alentours des 850€, là où elles coûtaient plus de 1000€ il y a encore quelques semaines, c’est toujours un tarif élevé. Il faut savoir une chose, c’est que la RTX 3070 de base est commercialisée aux alentours des 500€ par Nvidia. Même si habituellement, les versions customisées par les constructeurs type MSI, Zotac, EVGA, Asus ou autres, sont plus chères, ce n’est pas de cet ordre là.

En général, il faut compter dans les 15 à 25% de plus que le tarif indicatif de chez Nvidia pour obtenir une carte graphique en version « custom » correcte. Cependant, ici, on est encore à plus de 40% plus cher que le tarif de chez Nvidia. Côté AMD, les tarifs ont une tendance à la baisse également, même si en soi, ils commencent à diminuer et que la baisse ne fait que commencer, le tarif des cartes est souvent plus clément chez AMD.

Avant de retrouver cependant un tarif abordable et correct, il faudra encore quelques semaines voire quelques mois. À vrai dire, la situation avec la guerre en Ukraine, n’a pas fait augmenter de nouveau le tarif des cartes graphiques, mais légèrement freiné la baisse qui s’était amorcée. Même en occasion, les cartes restent chères et les revendeurs en profitent pour pratiquer des tarifs prohibitifs, parfois même plus chers que les tarifs des cartes neuves ! Mais les stocks de cartes graphiques Nvidia se faisant de plus en plus importants, les tarifs de l’occasion suivront la baisse des prix du neuf.

Nouvelle carte milieu de gamme ou ancienne haut de gamme ?

Si cela peut vous aider dans votre choix, il peut être intéressant d’acheter une carte graphique haut de gamme d’ancienne génération type GTX 980, 980 Ti ou même les gammes 1080. C’est une idée en effet qui peut s’avérer intéressante, mais à plusieurs conditions. Premièrement, la carte étant moins performante que les nouvelles cartes actuelles, elle doit être proportionnée niveau tarif. Si vous achetez une GTX 980 à 400€, ça ne sera pas l’affaire du siècle, bien loin de là !

En revanche, une GTX 1080 Ti à 300€ peut valoir le coup, étant donné que ses performances sont globalement équivalentes à celles d’une 3060 Ti. Mais avec cela, vous ne profiterez pas du Ray-Tracing et potentiellement de DirectX 12 selon les cartes. Acheter une GTX 690 n’est toutefois pas la meilleure idée que l’on peut avoir. Cette carte était certes la plus puissante à sa sortie, mais n’est plus vraiment d’actualité. Si elle permettra de faire tourner pas mal de jeux en Full HD sans soucis, oubliez la 4K UHD sur la plupart des jeux. Ou alors oubliez les 60 fps, à voir.

Acheter une carte graphique haut de gamme d’il y a quelques années est donc une bonne idée, mais qui doit être maîtrisée. Globalement, si vous allez sur une génération inférieure à une GTX série 900, ça ne sera pas un bon plan. Il est également conseillé de savoir si la carte a miné des cryptomonnaies, afin de ne pas voir ses performances nettement dégradées par rapport aux performances initiales. Travailler tous les jours pendant plusieurs années fatigue énormément les cartes graphiques.

De quelle puissance ais-je besoin ?

Avant d’acheter une carte graphique, en dehors du budget et de l’aspect esthétique, la question primordiale est : de quelle puissance a-t-on besoin. Si c’est pour jouer à tous les derniers jeux en 4K Ultra HD 144 fps, forcément, une RTX 3080 est un minimum, sinon autant se diriger directement vers une 3080 Ti ou une 3090. Cependant, si vous n’avez pas besoin d’une carte d’une puissance colossale, une RX6700 XT de chez AMD ou même une version inférieure fera l’affaire.

Prenez simplement le soin d’éviter la 6500 XT, réputée mauvaise. Attention toutefois, acheter une carte graphique puissance peut permettre également de tenir quelques années avec. Le souci en achetant une carte entrée de gamme va être surtout sa durabilité dans le temps. Cette dernière ne sera pas optimale et vous risquerez de vous retrouver à changer plus souvent de carte graphique que prévu, dépensant certainement plus d’argent. En effet, pour 2 fois le prix d’une RTX 3050, on peut avoir une RTX 3070 Ti, nettement plus que deux fois plus puissante.