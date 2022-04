A ce jour, de milliers de personnes éprouvent encore des difficultés pour recueillir des informations pertinentes et complètes sur une entreprise. Pourtant, l’accès à ces données permet de se faire une idée sur le type d’entreprise que vous envisagez de consulter pour la réalisation d’un projet. C’est pour favoriser cette accessibilité que Pappers.fr a vu le jour. C’est un site lancé pour recenser des informations sur les entreprises françaises en particulier. Voulez-vous en savoir plus sur Pappers.fr ? Voici tout ce qu’il faut retenir sur cette plateforme.

Pappers : Qu’est-ce que c’est ?

Pappers.fr est une plateforme qui offre des services gratuits de fourniture d’informations les entreprises inscrites au Registre du commerce et des Sociétés (RCS). Le siège social de Pappers.fr est situé à Clichy à Paris.

La plateforme est créée par Pierre Fruchard, un entrepreneur français dont le but est de fournir gratuitement au public des données juridiques à propos de certaines sociétés. Ce site prend l’engagement de faciliter l’accès aux informations au plus grand nombre de personnes.

L’idée est venue à Fruchard Pierre suite aux exigences de certaines sociétés de fourniture d’informations. En effet, la plupart exigent le paiement d’une somme d’argent avant de fournir les informations sur les entreprises. Pappers.fr est persuadée de l’importance de la démocratisation et de l’accès aux données légales des sociétés.

C’est donc pourquoi elle prend appui sur la promulgation de la loi Macron de 2015 pour sortir une nouvelle formule. La particularité de la plateforme est alors de fournir un maximum d’informations nécessaires sur les entreprises sans aucun paiement en retour. Tout cela se fait via une interface épurée, efficace et simple à utiliser. C’est d’ailleurs le principe fondamental et la raison d’être de ce service en ligne.

Pappers.fr : Quels sont les documents fournis ?

Dans le but d’assurer l’efficacité et la véracité des informations mises à la disposition du public, Pappers.fr fait recours à trois institutions françaises. Il est question de :

l’Institut National de la Statistique et des Études économiques (INSEE) ;

l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI) ;

le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).

La plateforme recueille auprès de celles-ci les informations nécessaires pour vous permettre d’accéder aux documents tels que :

les actes modificatifs et constitutifs ;

les documents juridiques relatifs aux entreprises françaises ;

les statuts des entreprises depuis l’année 1993 ;

les conventions collectives ;

les PV d’assemblée générale.

Pappers.fr vous permet aussi d’avoir accès aux états financiers annuels des sociétés dans le but d’en savoir plus sur leur santé financière. En réalité, l’entreprise fait le nécessaire pour mettre à votre disposition toutes les données légales dont vous avez besoin au sujet des entreprises. Les dirigeants de Pappers.fr avouent mettre au service du grand public, dans la légalité, environ 70 millions de documents. Il s’agit là des statuts et des documents de près de 4 millions de sociétés françaises.

Pappers : Quelles sont ses utilités et à qui s’adresse-t-il ?

L’accès aux données du Registre National du Commerce et des Sociétés (RNCS) est rendu gratuit dès la promulgation de la loi Macron. À juste titre, l’INPI qui gère les données détenues par le RNCS a publié l’ensemble de ces informations depuis juin 2020. D’où vient la première utilité de papers.fr. Elle concerne la gratuité des services proposés par ce dernier.

Au départ, l’accès au site de l’entreprise était payant. Quelques mois après sa création, il est rendu gratuit. En effet, en se basant sur les dispositions de la loi de la Macron, le grand public pourra accéder à toutes ces informations sans débourser un sou. Cette entreprise est donc très utile pour le public, car ceux-ci ne débourseront rien pour en savoir plus sur leurs partenaires d’affaires. Ceci permet d’accélérer la conclusion des contrats de partenariats.

Par ailleurs, le site est accessible à tous. Ainsi, les entreprises et les particuliers pourront accéder aux informations légales. Aucune restriction n’est posée par l’entreprise sur son site. Les personnes morales et physiques ont tous accès aux informations à juste titre.

De plus, le site est très ergonomique et facile à utiliser. En quelques clics, vous allez obtenir le statut juridique de la société, le département où elle se situe et son état actuel. Vous pouvez aussi fournir les informations relatives à son activité, sa date de création ainsi que son numéro SIREN. Ceci vous permettra de savoir si la société exerce toujours ou si elle est en cessation d’activité. Quelles que soient vos connaissances en informatique, vous pouvez facilement vous retrouver sur le site de Pappers.fr.

Le système informatique de Pappers.fr est conçu de sorte à permettre aux visiteurs de faire près de 12 000 recherches chaque mois. Vous pouvez ainsi avoir accès aux fiches entreprises et consulter plusieurs documents au même moment sur des milliers d’entreprises. La possibilité vous est aussi offerte de télécharger certains documents, au format PDF immédiatement. C’est ce changement majeur qui a poussé Pierre Fruchard à monter Pappers.fr

Qui sont les cibles de Pappers ?

Pappers.fr ne désire aucunement limiter le nombre de personnes qui puisse avoir accès à ses informations. À cet effet, il cible des dirigeants d’entreprise, des financiers ainsi que des juristes. Il vise aussi les particuliers qui sont à la quête d’informations pertinentes sur une entreprise ou un secteur d’activité donné. En outre, sa réputation se base principalement sur le bouche-à-oreille. Elle repose aussi sur les réseaux sociaux bien qu’il ne réalise aucun bénéfice en rendant les informations gratuites.

Quel est le fonctionnement de cette plateforme ?

Pappers est un site sur lequel vous pouvez accéder facilement à toutes les informations sans avoir à créer un compte. En revanche, il n’existe qu’un seul compte pour chaque entreprise. Autrement, il faut que Pappers soit connecté à l’API entreprise de l’INPI.

Pour atteindre son objectif, ce site met à votre disposition un moteur de recherche assez puissant. Ce dernier examine minutieusement vos requêtes pour vous fournir des informations de qualité. Il s’arrange toujours pour que les informations fournies correspondent à votre requête. Pour faciliter cette tâche, vous pouvez faire usage des filtres de recherche pour orienter votre requête. Vous affinez ainsi votre recherche et Pappers vous offre plus de chance de trouver ce que vous cherchez. En un seul clic, vous pouvez extraire les résultats de vos recherches sous le format désiré.

Pappers : quels avantages par rapport à société.com et à Infogreffe.fr ?

Pappers présente de nombreuses similitudes avec les plateformes comme Societe.com et Infogreffe.fr. Toutefois, il se démarque par des avantages particuliers.

La gratuité des services

Comme vous l’aurez compris déjà, l’avantage premier de Pappers.fr par rapport à Societe.com et infogreffe.fr est la gratuité de ses services. C’est un avantage apprécié par ses nombreux utilisateurs. Par ailleurs, Société.com et Infogreffe.fr exigent une rémunération financière avant la fourniture de toutes informations au sujet d’une entreprise.

La facilité d’utilisation de la plateforme

Le second avantage de Pappers est la facilité d’utilisation de sa plateforme. Il vous suffit de vous munir du nom de l’entreprise sur laquelle vous souhaitez avoir des infos. Dès que vous l’entre dans la barre de recherche, la plateforme vous présente le maximum d’informations qu’elle dispose. Vous pouvez lire puis extraire les documents mis à votre disposition. Les autres plateformes ne vous permettent pas toujours de passer facilement à l’étape d’extraction de documents.

Un moteur de recherche responsif

Un autre avantage propre à Pappers.fr est l’efficacité de son moteur de recherche. L’expérience que vous vivrez si vous y recourez ne sera certainement pas regrettée. C’est un facteur capital qui devrait vous pousser à faire usage de cette plateforme. De plus, les informations disponibles sur le site sont minutieusement vérifiées par l’équipe de collecte de Pappers.

Une interface technique bien conçue

Pour ce qui est de l’interface technique, Pappers vous permet de disposer de façon mensuelle d’un grand nombre d’informations au sujet des entreprises. Dans le cas où les données fournies ne vous suffisent pas, vous pouvez formuler une demande pour en avoir plus. Le but de l’entreprise est de vous satisfaire entièrement.

Un puissant outil de comparaison

Pour les dirigeants d’entreprise, Pappers est une excellente solution pour avoir les yeux sur leurs concurrents. En effet, les informations sont mises à jour rapidement sur la plateforme. Les professionnels peuvent dans ce cas surveiller les informations des entreprises concurrentes afin d’anticiper certaines situations. Vous serez très vite informé en cas d’augmentation ou de diminution du capital ou de licenciement d’un cadre supérieur. C’est aussi le cas quand il s’agira de nomination d’un dirigeant ou d’une autre nouvelle positive. Vous pouvez également garder un œil sur l’apparition des nouveaux concurrents.

Une plateforme de marketing

Pappers.fr est aussi un outil puissant de marketing pour les entreprises. Le fait que les services fournis par cette société soient gratuits attire de nombreux visiteurs vers la plateforme. C’est une opportunité pour les entreprises présentes sur la plateforme de se faire connaître. Grâce aux nombreux visiteurs, elles peuvent dénicher des prospects qui deviendront leurs clients.

C’est l’un des avantages que prend Pappers par rapport à société.com et infogreffe.fr. Celles-ci proposent des services payants, ce qui réduit drastiquement le nombre de visiteurs. Les entreprises qui se retrouvent sur cette plateforme ne pourront pas avoir assez de prospects comme celles qui sont sur Pappers.fr.

Par ailleurs, vous pouvez faire usage du site de Pappers.fr sur différents supports. Ceci dit, vous pouvez vous connecter sur votre tablette ou votre ordinateur. L’interface s’adapte sans difficulté.

Ce qu’il faut savoir concernant leurs services payants

Pappers.fr est un site qui propose en général des services gratuits. Cependant, il propose également des services payants pour apporter une touche différente au service gratuit. Cela se fait au moyen d’un abonnement mensuel ou annuel. Ce dernier se présente sous plusieurs packs que vous pouvez retrouver sur le site. Retenez que l’abonnement vous aide à obtenir des jetons supplémentaires pour vos recherches sur le site.

Pour obtenir des jetons supplémentaires, envoyez un mail à l’adresse api@pappers.fr. Vous devez préciser dans ce dernier le type d’abonnement sélectionné ainsi que le compte à approvisionner. Après avoir lancé le paiement sur stripe, vous recevrez un lien suivi d’une facture qui vous permettra de finaliser le paiement. Dès que votre paiement est validé, votre compte sera crédité du nombre de jetons correspondant. Ce dernier enverra automatiquement une facture mensuelle ou annuelle le jour du renouvellement de votre abonnement.

Si vous avez opté pour l’abonnement mensuel, vous pouvez à tout moment mettre fin au contrat et souscrire à celui annuel. Lorsque vous démarrez un mois, vous devez effectuer obligatoirement le paiement pour ce dernier. Dans le cas où vous souhaitez résilier votre contrat, vous devez tenir informé Pappers un mois à l’avance.

L’utilisation de la plateforme de Pappers.fr est toute simple. En premier, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site. Aucune condition de création de compte ne vous est imposée. Le moteur de recherche de Pappers se trouve sur la première page d’accueil. Vous pouvez vous en servir pour rechercher une entreprise sur laquelle vous souhaitez avoir des informations. Ensuite, validez la recherche et Pappers vous présentera toutes les informations nécessaires sur ladite entreprise. Vous pouvez les consulter et les extraire sous le format voulu.

En général, les informations qui sont disponibles sur le site Pappers.fr proviennent des données publiées par les trois grands organismes français. La loi ne trouve aucune objection au relais des données légales des sociétés. C’est dans cette vision que Pappers.fr recense et publie sur son site, les informations des entreprises de l’hexagone.

La possibilité vous est donnée de demander la suppression de vos informations sur le site. Pour ce faire, vous devez d’abord adresser une requête de suppression à l’INSEE. Vous pouvez aussi l’envoyer à la première entreprise ayant mis vos informations en ligne. Cela est valable, car Pappers.fr ne rassemble que les informations qu’il a vues en ligne sur son site.

Pappers.fr supprimera automatiquement vos données à partir du moment où votre requête est prise en compte auprès de l’INSEE. Dans le cas où la mise à jour n’est pas effective, vous pouvez refaire la demande via mail. Vous obtiendrez sans doute satisfaction dans les jours à suivre.

Les entreprises de l’hexagone qui sont régulièrement immatriculées en France retrouvent toujours leurs informations sur le net. Cependant, vous avez la possibilité de ne pas figurer sur pappers.fr. Pour y arriver, l’ultime condition est le remplissage d’un formulaire signé dans les locaux de l’INSEE. À la suite de la validation de votre requête, l’INSEE met à jour vos informations pour que vous n’apparaissiez plus sur sa plateforme.

En somme, il faut retenir que Pappers.fr est une référence dans le domaine de la fourniture d’informations au sujet d’autres entreprises.

