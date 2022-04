Pour atteindre une certaine indépendance financière, plusieurs personnes optent pour la création d’entreprise. La plupart de ces sociétés sont répertoriées par des sites internet qui donnent assez d’informations sur leur évolution. Parmi ces derniers figure Société.com, une plateforme qui donnent assez d’informations sur de nombreuses entreprises. Découvrez dans ici tout ce qu’il y a à savoir sur le site d’informations légales et financières sur les entreprises Société.com.

Societe. com : historique de la plateforme

Société.com est un site internet français qui donne des informations légales, juridiques et financières sur les entreprises françaises. C’est une plateforme qui a vu le jour depuis plus de 22 ans, soit dans les années 1999. Il a été mis en place par la société lliad qui était la maison mère de Free. Avec le temps, cette plateforme a rapidement su montrer son importance aux yeux des fournisseurs d’informations financières et légales en ligne de la France.

C’est la première plateforme donnant cette catégorie d’information. À ce titre, elle est d’une aide précieuse pour les professionnels des entreprises ainsi que pour les particuliers. En plus, ces services sont quasiment gratuits. C’est ce qui explique pourquoi de nombreuses personnes se dirigent vers cette plateforme qui a très vite connu un grand succès.

Ensuite, le site a finalement été racheté par Adverline qui est une entreprise spécialisée dans la publicité et le micropaiement en 2006. Depuis lors, le site a commencé par générer des revenus considérables avec une augmentation assez remarquable de son chiffre d’affaires. La plateforme s’est fait plus de 30 % de son chiffre d’affaires de base en seulement une année après son rachat.

Par la suite, Adverline sera racheté en 2012 par Médiapost qui est une filiale du groupe La Poste. Ainsi, l’édition de la plateforme est désormais confiée à une autre société qui est également la filiale du groupe La Poste. C’est la société SAS qui travaille sur les différentes mises à jour de la plateforme. Toutefois, il faut savoir que vous pouvez accéder au site via les applications iTunes d’Apple.

Societe. com : Qu’est-ce que c’est ?

Société.com est une plateforme française qui est généralement constituée des informations légales, juridiques et financières liées aux entreprises françaises. C’est un site sur lequel les informations et fichiers collectés sur les entreprises sont regroupés par catégorie. Ces renseignements suivent alors un classement en fonction des instituts et registres producteurs donnés.

Autrement dit, ils sont classés selon leur source de provenance. Ainsi, il y a des informations issues du Registre national du Commerce et des Sociétés (RNCS). Certains d’entre elles proviennent aussi de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) et de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Societe. com : Quelles sont ses utilités ?

Le site internet Société.com a une grande utilité pour les particuliers ainsi que pour les entrepreneurs. En effet, il permet aux dirigeants d’avoir une grande visibilité sur leur entreprise et sur leur activité. Cela est favorable à une bonne augmentation de la clientèle. De plus, il constitue un excellent outil de marketing pour toute entreprise. C’est la solution adéquate pour une prospection réussie.

Avec les services de ce site, vous pouvez facilement agrandir vos clients potentiels. En ce qui concerne les particuliers, ils auront grâce à cette plateforme plus d’informations sur les entreprises afin de mieux confirmer la fiabilité de ces dernières. Ils pourront facilement connaître l’identité des dirigeants des entreprises, leurs coordonnées ou même leur chiffre d’affaires.

Quel est le fonctionnement de cette plateforme ?

La plateforme Société.com dispose d’une interface assez agréable et facile à utiliser pouvant vous faciliter les recherches d’informations. Ainsi, elle a un principe de fonctionnement assez simple à maîtriser. De manière générale, il vous suffit de taper le mot-clé lié à l’information que vous recherchez dans la barre de recherche pour avoir des résultats.

Comme mot-clé, vous pouvez mettre le nom d’une entreprise sur laquelle vous désirez avoir des informations. Il est également possible de taper le numéro SIREN ou le nom du dirigeant de l’entreprise pour avoir tous les renseignements liés à cette dernière. Vous pouvez aussi utiliser comme mot-clé le code APE de l’entreprise ou le département de localisation de cette dernière. Toutefois, il y a deux principes de fonctionnement qui sont spécifiques à la plateforme.

Accéder gratuitement à certaines informations sur les entreprises

La plateforme Société.com dispose d’un moteur de recherche assez simple à utiliser. Avec ce dernier, vous pouvez facilement et gratuitement avoir accès à des informations sur l’entreprise de votre choix appartenant au RNCS. Il s’agit des informations comme les immatriculations sur identification de l’entreprise, des modifications ou radiations au RNCS.

Normalement, ce sont des informations qui peuvent être fournies par les greffes des tribunaux de commerce. Vous pouvez également y avoir accès au tribunal d’instance ou mixte de commerce. Lorsque vous êtes sur le site Societe.com, il suffit de mettre le nom ou le code SIREN de l’entreprise pour accéder à ces informations.

Bénéficier des services payants

Société.com vous permet d’avoir accès aux dossiers ou données personnelles d’une entreprise. En effet, vous pouvez accéder aux bilans, aux comptes, aux rapports de gestion ou aux statuts mis à jour. Cependant, ce sont des services payants qui nécessitent un paiement par carte bancaire. Pour le faire, il faut d’abord confirmer la commande du document que vous désirez avoir.

Ensuite, vous pouvez démarrer l’opération de paiement par carte bancaire. Cela est soumis à un système de Paybox sécurisé et facile à utiliser. Quand le paiement est effectué, vous allez recevoir une facture avec les références de votre commande. Toutefois, vous pouvez ouvrir un compte sur la plateforme pour faciliter vos opérations d’achat d’informations.

Il vous suffit de vous rendre sur le site Société.com et de cliquer sur Créer un compte. Vous verrez à votre écran l’affichage des champs d’informations que vous devez remplir avec votre e-mail et mot de passe. Après, vous appuyez sur Envoyer le code de vérification et vous le recevez avec votre identifiant sur votre compte mail. Par la suite, vous pouvez facilement vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe.

Faire des formalités et fiches pratiques pouvant aider votre entreprise

La mise en ligne des informations concernant votre entreprise permet de manière générale de donner de la transparence à votre activité. Cela permet alors à plusieurs clients de plus se rapprocher de vous afin de bénéficier de vos services. Cependant, Société.com vous aide gratuitement pour la mise en ligne de vos comptes annuels et bilans financiers.

Il vous suffit d’envoyer ces informations sur la plateforme comme des fichiers PDF téléchargeables en accédant à votre espace personnel. Toutefois, il faut vous identifier et identifier votre entreprise. De plus, vous pouvez effectuer des fiches pratiques sur votre entreprise.

Ce qu’il faut savoir concernant leurs services payants

Le site internet Société.com offre plusieurs services payants aux utilisateurs. Parmi ces services, vous trouverez les aides pour effectuer des enquêtes sur une entreprise. Il y a aussi des alertes que vous pouvez recevoir par mail pour contrôler les activités d’une entreprise. Aussi, vous pouvez facilement avoir les bilans détaillés et les analyses des finances d’une entreprise.

Cependant, vous pouvez bénéficier de ces services seulement en payant une somme donnée. Le montant payé dépend généralement du service que vous désirez. Ainsi, il faut dire que le tarif des documents personnels des entreprises peut varier de 3 à 20 € avec les taxes comprises. Ce sont souvent des documents PDF, Excel ou HTML. Par exemple, vous pouvez recevoir le bilan simplifié d’une entreprise en payant 3,48 € TTC. Pour les comptes complets numérisés, il vous faut payer 16,68 € avec taxes comprises.

Ensuite, lorsqu’il s’agit d’une annonce légale, cela peut vous revenir à 3,48 € TTC. De plus, les liens capitalistiques des entreprises sont vendus à 8,28 € en comptant les taxes. En effet, lorsque vous désirez avoir un fichier sur l’étude de la solvabilité d’une entreprise, vous devez payer entre 90 € et 576 € TTC. Pour la surveillance BODACC, il faut prévoir 4,68 € TTC.

Aussi, sachez que vous pouvez bénéficier d’une veille événementielle sur cette plateforme en payant une somme donnée en fonction du nombre d’évènements. Il est également possible d’entrer en possession de la liste des fichiers d’une entreprise. À ce niveau, vous payez une somme qui correspond au nombre d’entreprises choisies.

Pourquoi consulter les informations sur société.com ?

Le site internet Société.com est une source très fiable pour avoir de bonnes et pertinentes informations sur les entreprises françaises. Vous y trouverez les informations indispensables pour mettre en place une entreprise et bien le développer. Toutes les données disponibles sur les grands entrepreneurs vous permettent d’avoir une idée des stratégies à mettre en place dans une société.

Vous aurez également une bonne idée de la manière dont vous devez mener vos ventes, votre marketing et gérer vos ressources humaines. Ce sont les raisons pour lesquelles de nombreuses personnes consultent ce site. Hormis toutes ces raisons, il y a trois raisons fondamentales qui concernent les entreprises en devenir.

Surveillance de la concurrence

La consultation des informations sur les entreprises vous permet de mener une veille concurrentielle très efficace. Vous serez régulièrement au courant des dernières modifications au niveau des autres entreprises afin d’adapter vos stratégies. Selon le changement survenant dans d’autres sociétés, vous aurez une opportunité à saisir ou une menace à éliminer. Ainsi, vous pourrez anticiper sur les réactions ou effets de ces changements.

Outil de marketing

Il est évident que la connaissance des informations liées à d’autres entreprises constitue une base pour entrer sur le marché. En effet, cela constitue un très bon outil de marketing qui vous permet d’abord de savoir faire votre publicité. Ensuite, vous pourrez répondre favorablement aux différentes techniques des autres en optant pour une stratégie de prospection infaillible.

Actualité économique

Le rôle principal de la plateforme Société.com est de vous donner des certains renseignements sur les entreprises françaises. Parmi ces informations, il y a des données liées à l’état financier et aux chiffres des entreprises. Vous aurez aussi une idée sur l’actualité économique des entreprises en consultant ce site.

Lorsqu’il y a une restructuration, un élargissement ou même une signature de contrat de la part d’une entreprise, vous êtes en même temps informé. Aussi, il y a des rapports sur l’étude des marchés des entreprises qui sont renseignés périodiquement sur le site.

Pourquoi je ne suis pas sur société.com ?

Lorsque vous ne disposez pas d’un KBIS, vous ne pouvez pas vous retrouver sur la plateforme Société.com. En effet, c’est ce document qui prouve même que votre entreprise existe. Il contient les informations telles que le nom, la forme juridique, l’adresse et la raison sociale de votre entreprise. L’identité du dirigeant et même la procédure de sauvegarde de votre entreprise figurent sur ce document. C’est grâce à ce dernier que vous pouvez être répertorié sur Société.com.

Il est possible de ne plus apparaître sur la plateforme Société.com lorsque vous le désirez. Pour le faire, vous devez accéder au site et vous rendre sur la page de contact. Ensuite, rendez-vous dans la section Modification de fichier. À ce niveau, vous devez télécharger un formulaire et envoyer un extrait KBIS à jour ou une copie de carte d’identité du chef d’entreprise. À la place, vous pouvez aussi envoyer un avis de votre situation sirène INSEE. Cependant, le formulaire et l’un de ces pièces doivent être envoyés par courrier recommandé au site internet Société.com.

Qui met à jour société.com ?

La plateforme Société.com est mise à jour régulièrement comme la plupart des sites internet. C’est une tâche qui revient aux webmasters et aux développeurs. En plus d’assurer la mise à jour de Société.com, ils interviennent dans la sécurisation des données de façon quotidienne et continuelle.

Quelles alternatives à societe com ?

La plateforme Société.com n’est pas la seule sur laquelle vous pouvez avoir des informations sur une entreprise et ses dirigeants. En effet, il y a le site Web Papiers qui donne gratuitement des informations complètes et structurées sur les entreprises inscrites au RNCS. Ces données sont quotidiennement mises à jour et mises à la disposition des internautes.

Vous pouvez aussi opter pour la plateforme Infogreffe qui rend plus service aux entrepreneurs. Vous pouvez avoir beaucoup d’informations sur les entreprises françaises et suivre le développement de celles-ci de façon graduelle. Vous aurez une idée sur toute l’évolution de ces structures.

Pour avoir des informations sur les entreprises françaises, la Société.com est la meilleure plateforme que vous devez visiter. Elle aide aussi les nouveaux entrepreneurs à assurer le développement de leur entreprise.

Vidéo : 3 sites pour obtenir des informations d’entreprise gratuitement