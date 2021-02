5 / 5 ( 2 votes )

De plus en plus de personnes parlent d’imprimantes 3 D sans que l’on sache toujours de quoi il s’agit. En effet, tous autant que nous sommes, nous savons ce qu’est une imprimante pour le papier mais pas forcément ce qu’est une imprimante 3 D et surtout ce que l’on peut faire avec.

Nous allons expliquer ci-dessous si cette nouvelle innovation a un coup important et ce qu’il est possible d’imprimer avec.

Quelles sont les fonctionnalités d’une imprimante 3 D ?

Contrairement aux imprimantes pour le papier, les imprimantes 3 D impriment des pièces de toutes sortes; il peut s’agir de pièces pour un appareil photo, des brosses pour les cheveux ou des gobelets de diverses tailles ou une coque de téléphone portable par exemple.



Utiliser une imprimante 3 D est donc très utile pour éviter d’avoir à jeter un objet lorsqu’il est possible de créer, de fabriquer une pièce défectueuse.

Mais une imprimante 3D peut aussi permettre à nos adolescents de s’amuser à fabriquer divers objets sans être bricoleur. De plus ces pièces peuvent être fabriquées en diverses couleurs pour peu que votre imprimante 3 D soit de qualité.

Un bijou de technologie qui a un coût réel

Bien évidemment, le marché commence à être bien inondé de plusieurs catégories d’imprimantes 3 D qui peuvent avoir des prix qui commencent aux alentours de 350 euros mais qui peuvent bien sûr monter bien au-delà.

Alors quelles sont les caractéristiques qui peuvent faire évoluer le prix de l’imprimante 3 D ?

À titre d’exemple nous allons présenter l’imprimante 3D Dremel 3D40 Printer. Dremel est une société basée à Mount Prospect dans l’Illinois aux Etats-Unis. Il s’agit d’un pack de dernière génération ce qui peut être très intéressant pour commencer dans l’impression 3 D.

Ce pack Dremel 3D40 Printer comprend également 1 bobine de filament PLA blanc. Cette imprimante supporte des bobines PLA dans 11 couleurs différentes. Aucune installation n’est requise. Elle est très rapidement prête à l’emploi après déballage grâce à une configuration aisée à partir du panneau de commande à écran tactile facile d’utilisation. Elle fonctionne même sans connexion à un ordinateur

L’imprimante 3 D une fois en fonctionnement pourra travailler grâce à un logiciel très performant et en continuelle évolution au fur et à mesure des années.

Un panel de couleur très large peut être fourni pour les bobines. Les couleurs vont du vert fluo, au rouge en passant par le bleu mais également le gris aluminium qui est le plus sobre et le plus souvent utilisé pour réaliser des pièces détachées.

Pour conclure sur l’imprimante 3 D

Il est évident que nous ne sommes qu’au début de l’imprimante 3 D. En effet, si elles sont de plus en plus utilisées au niveau industriel, elles sont encore relativement rares chez les particuliers. Mais il est fort à parier au regard de l’évolution des technologies et de la baisse des prix en parallèle que bientôt nous pourrons en trouver dans de nombreux foyers.