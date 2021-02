Notez cet Article

Elles sont de plus en plus présentes dans nos villes, et populaires aux yeux du grand public. Presque impossible de traverser une avenue sans en voir une. Les trottinettes électriques ont le vent en poupe ! Et pour cause ! Elles sont économiques, pratiques et rapides. Un moyen de se rendre au travail sans encombre, en passant par les trottoirs et en gagnant énormément de temps, le tout, sans aucun effort, ou presque !

On comprend pourquoi tout le monde se les arrache…

Mais ce n’est pas sans encombre ! En effet, plus leur nombre est grand, plus il est fréquent de voir des accidents. Souvent bénins pour le conducteur de la trottinette si la vitesse est restée raisonnable, ils peuvent être dévastateurs pour le matériel et endommager fortement votre monture.

Dans ce cas, pas toujours besoin d’en racheter une nouvelle ; il faudra simplement la faire réparer, ou, si vous êtes un fin bricoleur, vous pouvez le faire vous-même. Voici quelques astuces pour raccommoder une trottinette électrique endommagée.

1- Faire une expertise des dommages causés

Avant toute chose, il convient de savoir quels sont les ravages qui ont été causés par la chute sur votre appareil. Pour cela, si vous vous y connaissez suffisamment, il vous suffira de faire les observations nécessaires. En revanche, si vous n’en êtes pas capables, il existe aujourd’hui des réparateurs spécialisés dans la réparation d’engins électriques. Vous pourrez alors lui demander une expertise des travaux à effectuer ou des pièces détachées à changer. Cela peut être gratuit ou payant en fonction du prestataire que vous choisirez. En tous les cas, une expertise ne coûtera pas aussi chère que le prix total des réparations.

Une fois que vous savez ce qui cloche dans votre machine, vous pouvez passer à l’étape suivante !

2- Trouver des pièces détachées de trottinette électrique en ligne

Des fournisseurs en pièces détachées de trottinette électrique foisonnent sur le net. C’est une bonne nouvelle pour vous puisque vous en aurez besoin pour vous fournir et réparer la votre.

Passez commande auprès de l’un d’eux. Vous devriez trouver tout ce que vous souhaitez, en particulier les pièces détachées de la xiaomi M360 qui est l’une des plus rependues sur le marché.

Si vous ne voulez pas commander sur internet, il est possible de voir avec votre réparateur qui, en général, bénéficie de prix de gros qui peuvent être avantageux.

De plus, si votre chargeur ou votre batterie sont HS vous pourrez en profiter pour les remplacer à moindre coût.

3- Visionnez des tutos vidéo pour vous aider

Enfin, pour vous aider dans vos démarches et vos réparations ou en cas de doute, il vous sera peut être indispensable de regarder des tutos sur Youtube ou d’autre plateformes vidéo. Il en existe de nombreuses et elles sont souvent très bien faites et précises. Elles vous aideront à savoir où et comment placer vos pièces détachées de trottinette électrique et ainsi éviter de faire plus de mal que de bien à votre appareil.

N’hésitez pas à demander des conseils sur des forums spécialisés où se rassemblent de nombreux passionnés.