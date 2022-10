A cause de la forte utilisation des réseaux sociaux et des différentes plateformes, la demande des logiciels de montage et de conversion vidéo a augmenté de manière considérable. Si justement vous êtes à la recherche d’un logiciel de conversion vidéo performant et disposant de fonctionnalités exceptionnelles alors nous croyons que Wondershare UniConverter est l’ultime choix qu’il vous faut. En plus de proposer la conversion des fichiers, Wondershare UniConverter permet aussi de compresser, d’éditer, d’enregistrer, de fusionner vos fichiers… Si vous souhaitez en savoir plus, alors continuez votre lecture.

Pourquoi est-il important de convertir les vidéos ?

Toutes les vidéos que nous suivons, peu importe leurs sources, possèdent des extensions qui leurs sont propres. Bien qu’il existe des logiciels et plateformes permettant de suivre ces vidéos, ils sont bien différents les uns des autres. La raison est toute simple : ces logiciels et plateformes n’acceptent que des formats de fichiers bien spécifiques. En d’autres mots, on dira qu’ils n’acceptent pas tous les codecs disponibles.

Des fois il nous arrive également de nous retrouver dans l’impossibilité de suivre nos films préférés à cause d’un souci de format.

Dans ce cas de figure il peut être nécessaire de recourir à un convertisseur vidéo afin de les suivre plus aisément sur n’importe quel support. Les logiciels de conversion tels que Wondershare UniConverter sont en mesure de prendre en compte plusieurs types de formats.

Les fonctionnalités principales de Wondershare UniConverter

Que ce soit pour les fichiers vidéo ou audio, Wondershare Uniconverter est le véritable couteau suisse qu’il faut. En effet, ce convertisseur gratuit vidéo, en plus de convertir les fichiers, permet aussi de les éditer. De même Wondershare UniConverter donne la possibilité d’enregistrer votre écran ou de faire des captures d’écran. De plus, il permet de faire des téléchargements de vidéo sur des plateformes ou sur les réseaux sociaux. La gravure de DVD fait partie intégrante de ses fonctionnalités.

Contrairement à d’autres logiciels, Wondershare UniConverter prend en compte plus de 1000 formats de fichiers vidéo et audio en conversion. En plus de prendre en compte les formats les plus populaires tels que MKV, MP4, MOV, MPEG-2 et autres, il tient compte aussi des codecs qui ne sont plus courants comme le M2T, TS etc.

Wondershare UniConverter permet également d’extraire le son d’une vidéo afin de le convertir sous d’autres formats tels que WAV, MP3, WMA…En d’autres mots, vous avez la possibilité de convertir un fichier vidéo en audio.

Le logiciel Wondershare UniConverter permet aussi de compresser les fichiers. En effet, lorsqu’on réduit la taille des fichiers volumineux, cela permet inéluctablement de les stocker plus aisément ou encore de les télécharger sur le web】. Compresser les vidéos permet aussi de pouvoir les stocker rapidement sur ses disques durs ou encore sur Cloud. Cela assure également une meilleure optimisation sur les sites web. Wondershare UniConverter permet justement tout cela sans pour autant nuire à la qualité de la vidéo.

Voici d’autres fonctionnalités que vous retrouverez chez Wondershare UniConverter.

Lecture de vidéos sous plusieurs formats ;

Fusionner des vidéos ;

Recadrer des vidéos ;

Ajouter de filigrane ;

Ajouter des sous-titres aux vidéos ;

Ajouter des effets ;

Téléchargement ou enregistrement de vidéos en streaming ;

Transfert de vidéos sur d’autres appareils ;

Enregistrement d’appel Skype.

Il reste encore une panoplie d’autres fonctionnalités dont vous pouvez bénéficier avec Wondershare UniConverter .On comprend par là qu’au-delà de la simple conversion, cette application permet de faire beaucoup de choses.

Les avantages de Wondershare UniConverter

Le logiciel Wondershare UniConverter offre une interface facile d’utilisation permettant ainsi une bonne prise en main. Vous n’avez donc pas besoin de vous tracasser avant de passer à la conversion de vos fichiers. Autrement dit, Wondershare UniConverter ne demande aucun réglage compliqué. En quelques clics votre conversion devient effective.

La vitesse de conversion de Wondershare UniConverter est 30x plus rapides que tous les autres logiciels de conversion. Malgré cette vitesse de conversion, le logiciel ne réduit pas la qualité de vos fichiers (vidéos, audios, images…)

Wondershare UniConverter vous facilite la vie en vous aidant à traiter plusieurs fichiers à la fois. Vous n’avez donc plus besoin de traiter individuellement vos fichiers. Ainsi, grâce à la technologie AI, la conversion vidéo est devenue beaucoup plus intelligente avec Wondershare UniConverter .

Wondershare UniConverter intègre des fonctionnalités de conversion qui sont assez simples permettant une meilleure compatibilité de vos vidéos avec vos différents appareils. Si vous souhaitez bénéficier des nombreux avantages de ce convertisseur vidéo gratuit, alors pourquoi ne pas l’essayer gratuitement dès aujourd’hui ?