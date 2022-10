Plus que toute autre chose, les gens adorent l’iPhone. Il leur offre d’excellentes fonctionnalités et de l’élégance. De plus, un certain nombre de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à la liste des caractéristiques dans iOS 16. Mais malgré l’ajout de fonctionnalités supplémentaires, les mêmes problèmes persistent. De nombreux utilisateurs d’iOS 16 se sont plaints que le son de leur iPhone bégaie, traîne ou se fige. Mais détendez-vous, ce sont des problèmes temporaires. Il se peut que l’iPhone ait un bug aléatoire qui crée des problèmes.

Nous allons découvrir comment debloquer un iPhone, résoudre les problèmes de gel, de décalage et de bégaiement de l’audio dans cet article. Alors regardons ceci.

Solutions des problèmes les plus courants avec les iPhones

Sur l’iPhone, la connectivité cellulaire ne fonctionne pas.

La connexion cellulaire de votre iPhone peut ne pas fonctionner pour un certain nombre de raisons. Un problème de réseau sur votre iPhone, par exemple, peut être à l’origine du problème. Par conséquent, si vous rencontrez ce problème, vérifiez que votre emplacement ne subit pas de coupure et que votre connexion cellulaire est stable.

La connexion cellulaire n’est pas fiable.

Vous pouvez réinitialiser les paramètres du réseau pour résoudre le problème s’il continue de provoquer une lenteur du réseau. Pour ce faire, ouvrez l’application Paramètres de votre appareil et sélectionnez Général. Ensuite, choisissez Réinitialiser les paramètres réseau en appuyant sur Réinitialiser. Vérifiez que le problème a été résolu après avoir réussi à réinitialiser le réseau.

Le logo Apple sur l’iPhone se bloque.

Le blocage de l’iPhone sur le logo Apple est l’un des problèmes les plus fréquents que rencontrent de nombreux propriétaires d’iPhone. Heureusement, un redémarrage en force résout généralement ce problème. Par conséquent, redémarrez votre smartphone si vous rencontrez ce problème.

Perte de données de l’iPhone

Il est vraiment pénible de perdre toutes les informations cruciales de son téléphone. Mais c’est un problème récurrent avec les iPhones. Le problème peut être résolu rapidement si vous disposez d’une sauvegarde iCloud. Il suffit de synchroniser votre appareil avec iCloud-iPhone. Lorsqu’il est verrouillé la nuit, la synchronisation peut être effectuée. Vous pouvez accéder à vos fichiers perdus sur iCloud. Mais si vous n’y trouvez toujours rien, vous devez vous rendre immédiatement dans un Apple Store afin d’explorer toutes vos options pour récupérer vos données perdues.

Liste des meilleurs logiciels de déblocage de l’iPhone

Wondershare Dr.fone

Avec Wondershare Dr.fone, vous pouvez facilement savoir comment déverrouiller un téléphone quand on a oublié le code en cinq minutes ou moins. Vous n’avez pas besoin de compétences techniques préalables pour effectuer cette opération, et il suffit d’un processus de clics pour que votre appareil soit débloqué en quelques minutes. Cet outil de déblocage du code de l’iPhone est compatible avec les dernières versions d’iOS et des iPhones. Pour pouvoir le faire, vous devez vous assurer que votre fonction « Trouver mon iPhone » a été désactivée.

Une fois la fonction Find My iPhone désactivée, démarrez votre téléphone en mode DFU en suivant les instructions affichées à l’écran. Si votre appareil ne peut pas entrer en mode DFU, vous pouvez le mettre en mode Recovery.

Après avoir détecté votre appareil, sélectionnez « start » pour commencer le processus, après le téléchargement du firmware, vérifiez que les informations sur l’appareil sont correctes, si elles ne le sont pas, sélectionnez les informations correctes dans le menu déroulant et cliquez sur « unlock » pour commencer à débloquer l’appareil. Il est important de noter que ce logiciel effacera tous vos fichiers personnels de cet appareil.

Apeaksoft

Avec le déverrouilleur d’iPhone Apeaksoft, vous avez tout ce dont vous avez besoin, y compris l’Apple ID et le code d’accès Screen Time, pour déverrouiller l’écran verrouillé de l’appareil iOS.

Vous pouvez apprendre à déverrouiller votre iPhone en suivant les instructions ci-dessous.

Vous verrez trois options : Supprimer le code d’accès, Supprimer l’identifiant Apple, et Désactiver Screen Time. Les deux premières alternatives entraîneront une perte totale des données que vous pourrez restaurer ultérieurement en utilisant une sauvegarde. Les données ne seront pas effacées par la désactivation de Screen Time, mais assurez-vous que Find My iPhone est désactivé sous iCloud.

TunesKit iPhone Unlocker

Avec TunesKit iPhone Unlocker, débloquer un iPhone sans code d’accès n’a jamais été aussi simple. Pour les personnes qui veulent débloquer leur iPhone en un clin d’œil, l’outil le plus récent de suppression de code d’accès pour iPhone est une véritable évidence. On peut raisonnablement penser qu’il s’agit de l’une des méthodes de déverrouillage du code d’accès des appareils iOS qui permet de gagner le plus de temps.

AnyUnlock

En seulement trois étapes simples, le très fiable programme AnyUnlock déverrouillera rapidement votre iPhone et vous permettra d’y accéder à nouveau. Même si vous n’avez jamais utilisé une telle solution auparavant, vous n’aurez aucun mal à l’utiliser car elle rend tout le processus très simple. Il n’est pas nécessaire que vous compreniez complètement les aspects techniques.

Autres fonctionnalités de Wondershare Dr. Fone

Contourne tous les types de verrouillage d’écran

Les utilisateurs de smartphones peuvent aujourd’hui choisir parmi différents types de verrouillage d’écran pour empêcher tout accès non autorisé à leurs appareils. Vous pouvez définir un mot de passe, un motif ou un code pin pour verrouiller votre appareil mobile. Cependant, si vous oubliez votre mot de passe, votre écran sera verrouillé, ce qui peut être source de désagréments et de frustration.

C’est là que Wondershare Dr. Fone entre en jeu. Vous pouvez rapidement contourner tout type de verrouillage d’écran sur votre appareil mobile en quelques étapes simples.

Déverrouillage rapide

Il vous suffit de moins de 5 minutes pour contourner un code, un motif ou un mot de passe pour déverrouiller l’écran d’un smartphone. Il suffit de connecter votre téléphone au PC qui exécute Dr. Fone et de suivre les instructions qu’il vous donne.

Déverrouillage de l’écran sans perte de données

C’est peut-être la fonction qui fait que Dr. Fone se distingue le plus. Il existe de nombreux outils de déverrouillage d’écran sur le marché, mais seuls quelques-uns sont capables de terminer le processus de déverrouillage sans perte de données. Dr. Fone est l’un des meilleurs outils lorsqu’il s’agit de conserver les données des téléphones Samsung et LG.

Multi-fonctionnel et polyvalent

Le fait que Dr. Fone soit compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation PC et mobiles les plus utilisés nous a beaucoup séduits. Il est disponible pour les anciennes et nouvelles versions des principaux systèmes d’exploitation, y compris Mac, Windows, Android et iOS.

Il fonctionne parfaitement avec 2000 modèles Android de 15 marques de smartphones. Profitez d’autres fonctionnalités utiles que Dr. Fone offre comme la récupération de données, la sauvegarde du téléphone, la réparation du système, et plus encore.

Conclusion

Vous savez maintenant que Dr. Fone peut résoudre tous les types de problèmes avec les iPhones, y compris les difficultés de ralentissement et de gel d’iOS 16. De plus, le mode avancé est disponible si le mode standard ne permet pas de résoudre tous les problèmes. Comme dernière option, utilisez Dr. Fone après avoir essayé les procédures mentionnées ci-dessus.