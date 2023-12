Connaissez-vous WeTransfer ? L’outil est un service en ligne qui permet de transférer facilement des fichiers volumineux à travers le web. Que ce soit pour partager des photos, des vidéos, des documents ou des projets, le service offre une solution simple et rapide pour envoyer et recevoir des éléments sans avoir à créer un compte ou à installer de logiciel. Dans cet article, nous allons vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur cette plateforme de transfert de fichier, ses avantages, ses fonctionnalités, ses alternatives, et comment l’utiliser efficacement.

Nous commencerons par vous présenter WeTransfer et l’importance du partage de fichiers dans le monde actuel, où la communication et la collaboration sont devenues essentielles. Nous vous partagerons l’histoire et les caractéristiques principales de WeTransfer, qui a été créé en 2009 par deux designers néerlandais, Bas Beerens et Nalden. Nous vous montrerons comment le site se distingue par une interface épurée et intuitive affichant des images et des vidéos d’artistes et de créateurs du monde entier.

Ensuite, nous comparerons WeTransfer avec d’autres services similaires qui offrent des fonctionnalités équivalentes ou parfois différentes. Puis, nous vous expliquerons comment envoyer un fichier par lien avec WeTransfer, en suivant quelques étapes simples. Nous vous indiquerons également comment se connecter à la plateforme. De plus, nous vous donnerons des conseils pour une utilisation optimale de l’outil. Pour terminer, nous vous parlerons de l’utilisation de WeTransfer dans un contexte professionnel, des avantages que vous pouvez en tirer, tout en vous partageant des ressources supplémentaires.

Présentation de WeTransfer et de l’importance du partage de fichiers

Historique et caractéristiques principales de l’outil

Wetransfer est une société néerlandaise fondée en 2009 par Bas Beerens et Nalden. Ces derniers cherchaient un moyen de partager leurs fichiers sans passer par des plateformes compliquées ou limitées, ainsi le service de WeTransfer basé sur le cloud vit le jour. Le site a pour objectif de permettre à ses plus de 40 millions d’utilisateurs mensuels d’envoyer des documents. WeTransfer est apparu dans un contexte où le partage de fichiers est devenu essentiel, car il facilite la communication, la collaboration, fait gagner du temps et de l’espace, en plus d’assurer la protection des documents.

Il existe une version gratuite et payante du service. La version payante se nomme « WeTransfer Pro ». Celle-ci offre plus d’espace de stockage, plus de sécurité, et plus de personnalisation. Le site est rémunéré grâce au partage de publicités sur fond d’écran original et soutient la diversité artistique et culturelle en partageant des images et des vidéos d’artistes des quatre coins du globe. Parmi les autres caractéristiques du service WeTransfer, on peut citer :

Ne nécessite aucune création de compte ;

Outil disponible en plusieurs langues ;

Version gratuite limitée à 2 GO de fichier ;

Simplicité d’utilisation ;

Partage d’éléments à un ou plusieurs destinataires ;

Mesures de sécurité (cryptage, codage, authentification multifactorielle) ;

Accès mobile ;

Support client.

Comparaison avec d’autres services similaires

On peut comparer WeTransfer avec plusieurs autres outils, tels que :

Dropbox

Google Drive

OneDrive

Send Anywhere.

Cependant, la plateforme possède des fonctionnalités différentes.

Comment envoyer un fichier par lien avec WeTransfer ?

Pour envoyer un fichier par lien en utilisant WeTransfer, c’est très simple ! Il suffit de suivre les étapes qui vont suivre :

Accédez à la page d’accueil de WeTransfer sur le site officiel de la plateforme et acceptez la politique de confidentialité. Cliquez sur le bouton « Ajouter vos fichiers » sous forme d’icône « + » et sélectionnez le fichier que vous désirez envoyer. Entrez l’adresse e-mail du destinataire dans le champ « E-mail à » ou cliquez sur le bouton « Obtenir un lien de transfert » pour générer un lien de téléchargement. Copiez le lien que vous aurez obtenu afin de le partager à votre destinataire.

Si vous choisissez l’option par e-mail, suivez les étapes suivantes :

Tapez votre adresse e-mail dans le champ « Votre e-mail ». Ajoutez un message facultatif dans le champ « Message ». Cliquez sur le bouton « Transférer » pour envoyer le fichier.

Comment se connecter à WeTransfer ?

Pour se connecter à la plateforme WeTransfer, il faut se rendre sur la page d’accueil du site et cliquer sur le bouton « Connexion » qui se trouve en haut à droite de l’écran. Ensuite, il suffit de rentrer ses identifiants (adresse e-mail et mot de passe) dans les champs correspondants.

Pour finir, on clique sur le bouton « Connexion » afin d’accéder à son compte WeTransfer.

Comment envoyer un WeTransfer à plusieurs destinataires ?

L’outil permet d’envoyer des éléments à plusieurs destinataires. Nous allons vous donner des astuces pour transférer un WeTransfer à différentes personnes. Pour commencer, sachez que vous pouvez envoyer un fichier WeTransfer à plusieurs destinataires, en séparant les adresses e-mail par une virgule dans le champ « E-mail à » lors de l’envoi de votre fichier. De plus, vous avez aussi la possibilité de copier et coller une liste d’adresses e-mail dans le champ « E-mail à ». À noter, qu’il n’est pas possible d’ajouter ou d’importer un groupe entier de contacts directement dans le champ destinataire d’un transfert.

Comment utiliser WeTransfer sur téléphone ?

Il est possible d’utiliser WeTransfer sur téléphone en téléchargeant l’application WeTransfer sur votre appareil mobile Android ou IOS. L’application est disponible en téléchargement sur Google play et sur Apple store. Voici comment procéder une fois que vous aurez téléchargé l’application sur votre smartphone :

Cliquez sur « Ajouter vos fichiers » pour insérer l’élément que vous voulez.

pour insérer l’élément que vous voulez. Choisissez l’option « E-mail à » ou bien l’option « Obtenir un lien de transfert »

ou bien l’option Si vous avez sélectionné « E-mail à » , entrez l’adresse mail du destinataire en cliquant sur « Votre e-mail ».

, entrez l’adresse mail du destinataire en cliquant sur Cliquez sur « Transférer » pour envoyer le fichier.

Conseils pour une utilisation optimale

Voici quelques conseils à suivre pour optimiser l’utilisation de cet outil performant :

En cas de problèmes de téléchargement, pensez à changer votre mode de navigation pour passer en navigation privée . Si vous employez un antivirus, songez à le désactiver.

. Si vous employez un antivirus, songez à le désactiver. Si vous utilisez l’outil quotidiennement, pensez à vous créer un compte afin de profiter des nombreux avantages de la plateforme (gestion de transfert, personnalisation, arrière-plan…).

La sécurité sur WeTransfer

L’entreprise WeTransfer a pris des mesures pour protéger les données et respecter la vie privée de ses utilisateurs. Ainsi, ils ont mis en place une politique de confidentialité et de cookies stricte, en accord avec le respect des normes de protection de données requises par le RGPD et la loi néerlandaise UAVG. De plus, le service en ligne est certifié ISO 27001, les fichiers sont donc cryptés durant les transferts et le stockage. Les dossiers stockés sur les serveurs de la plateforme sont donc difficiles d’accès sans le lien unique généré par l’expéditeur pour son destinataire.

L’utilisation de WeTransfer dans un contexte professionnel

Wetransfer est un outil proposant une version parfaite pour être utilisée dans un contexte professionnel. Il s’agit de la version WeTransfer Pro. Avec ce service, les entreprises peuvent créer des tableaux et travailler dans ces espaces de travail collaboratifs où il est possible d’organiser et de partager des fichiers. Avec la version WeTransfer professionnelle, vous pourrez :

Partager des fichiers volumineux (jusqu’à 20 GO) avec vos clients ou collaborateurs ;

Envoyer des factures, des contrats, des rapports, etc ;

Personnaliser l’arrière-plan et la gestion des transferts ;

Bénéficier de 100 GO de stockage cloud.

Ainsi, WeTransfer Pro peut vous permettre de gagner du temps, de simplifier vos échanges, et même de stimuler votre créativité.

Versions premium et avantages

Il est temps de parler des avantages de la version premium de WeTransfer. Cette version permet de bénéficier :

Du transfert de fichiers avec une taille maximale illimitée ;

Du stockage cloud illimité ;

De la personnalisation de l’expiration des fichiers ;

De la personnalisation de la page WeTransfer (sous-domaine, URL, fonds d’écran, vidéos…) ;

De la page portails pour rédiger des avis sur son contenu créatif et collaboratif ;

De la protection des transferts par mot de passe et de l’identification à deux facteurs ;

De l’envoi à 50 destinataires par transfert.

Besoin de ressources supplémentaires ?

Si vous ressentez le besoin de consulter quelques ressources supplémentaires pour bien comprendre le fonctionnement de WeTransfer, au point que l’outil n’est plus aucun secret pour vous. Nous vous invitons à consulter les liens suivants :

Conclusion

En résumé, WeTransfer est un service de transfert de fichiers virtuel basé sur le cloud qui se distingue par sa simplicité d’utilisation, sa rapidité et son design. L’outil permet d’envoyer et de recevoir des fichiers volumineux sans avoir à s’inscrire en créant un compte. Il offre également une version payante qui propose une large panoplie d’options et de sécurité. WeTransfer est une plateforme très pratique pour partager des photos, des vidéos, des documents ou des projets avec ses contacts, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel. Il suffit de quelques clics pour envoyer un fichier par lien ou par e-mail, et de profiter des images et des vidéos d’artistes et de créateurs qui s’affichent sur l’écran. WeTransfer est donc un service à la fois utile et agréable, qui facilite le partage de fichiers sur le web.

De plus, le site respecte la vie privée et la sécurité de ses utilisateurs, en appliquant des mesures de cryptage, de codage, et de certification. Par ailleurs, WeTransfer est un service qui soutient la créativité et la culture, en mettant en avant des œuvres d’art et des projets innovants. Ainsi, le service a su allier la simplicité, la rapidité, le design, la sécurité, et la créativité, tout en répondant aux besoins et aux attentes des utilisateurs du web.