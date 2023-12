Focus sur la Plateforme MeilleurLead développée sous CodeIgniter à Madagascar.

La plateforme MeilleurLead est une solution innovante et performante pour les professionnels de la gestion de patrimoine en France. Elle permet de trouver facilement et rapidement des prospects qualifiés et intéressés par les services de conseil en patrimoine. MeilleurLead est développée sous CodeIgniter, un framework PHP qui offre une grande flexibilité et une facilité de développement. Par ailleurs, la plateforme est hébergée à Madagascar, un pays qui dispose d’une main-d’œuvre compétente et à moindre coût dans le domaine du web. Dans cet article, nous allons vous présenter les atouts de la plateforme MeilleurLead pour les gestionnaires de patrimoine, ainsi que les multiples avantages de la technologie CodeIgniter.

Présentation du service MeilleurLead pour la gestion de patrimoine

Le fonctionnement de la plateforme

La plateforme MeilleurLead fonctionne en utilisant les méthodes de référencement naturel SEO. Elle permet aux gestionnaires de patrimoine d’acheter des leads défiscalisation qualifiés et exclusifs. Les fiches contacts qualifiées de la plateforme englobent différents domaines d’activité tels que l’investissement immobilier, les placements financiers, l’ingénierie patrimoniale, etc.

De plus, ce service en ligne administre son propre réseau de sites web spécialisés en gestion de patrimoine. Ces derniers occupent les premières places des résultats de recherche. Les internautes pro-actifs se rendent sur ces sites ergonomiques pour compléter le formulaire de contact qui par la suite sera vérifié et transmis aux gestionnaires de patrimoine de la plateforme.

Les avantages pour les gestionnaires de patrimoine

Le canal MeilleurLead comporte de nombreux avantages pour les professionnels en gestion de patrimoine, tels que :

La qualité des leads qui disposent d’un très bon taux de transformation ;

La personnalisation des leads grâce aux fonctionnalités avancées prévues à cet effet ;

La sécurité et la protection des données ;

L’accès gratuit à la plateforme et la possibilité de comparer les sites de fiches prospects patrimoine grâce à un comparatif exclusif ;

L’opportunité de se faire accompagner par une agence digitale expérimentée dans son projet d’acquisition de leads.

La technologie CodeIgniter, c’est quoi exactement ?

CodeIgniter, connu pour être simple d’utilisation pour les développeurs web, est un framework web codé en PHP très influent. Car il permet de réaliser des applications web rapides, légères et flexibles. Il se base sur le modèle d’architecture logicielle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) et dispose de nombreuses fonctionnalités accompagnées d’une bibliothèque réutilisable. MeilleurLead utilise CodeIgniter comme framework web pour développer son site internet et sa plateforme. Cela lui permet de bénéficier des avantages de CodeIgniter, tels que la simplicité, la performance, la flexibilité et la modularité. MeilleurLead peut ainsi proposer une expérience utilisateur optimale et une interface intuitive à ses clients.

En conclusion

En somme, le service en ligne MeilleurLead est une solution innovante et performante pour les professionnels du patrimoine qui cherchent à acquérir des prospects exclusifs et qualifiés dans différents domaines. Elle utilise le framework CodeIgniter, un outil de développement web rapide et léger basé sur le modèle MVC. Par ailleurs, il est important de noter que la plateforme est hébergée à Madagascar, un pays qui dispose de nombreux talents francophones dans les métiers du web et qui offre des services de qualité à moindre coût. Ainsi, la plateforme MeilleurLead présente de nombreux atouts pour les gestionnaires de patrimoine, tant sur le plan technique que commercial.