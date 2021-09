De nos jours, avoir des clients est synonyme de données. Mais pour une bonne gestion de toutes celles-ci on utilise plutôt un SGBD, Système de Gestion de Base de Données. Nous allons nous pencher sur ce qu’est un SGBD, pourquoi en avoir un et comment le choisir.

Différence entre BDD et SGBD ?

BDD signifie Base De données et SGBD, Système de Gestion de Base de Données.

La BDD est un tableur qui contiendra toutes les données alors que le SGBD est le logiciel qui va permettre de les manipuler et gérer toutes les interactions entre les applications qui doivent y accéder.

Quel logiciel choisir ?



La question qui se pose est donc de savoir comment bien choisir son logiciel de gestion de base de données clients ? Il existe des logiciels gratuits et d’autres payants, le plus célèbre est MySQL. Ce dernier est gratuit mais il propose aussi une version payante. Pour choisir un SGBD, ce logiciel précieux qui gère vos données, on doit surtout vérifier 2 choses :

1. La sécurité

Il faut s’assurer que vos données soient à l’abri aussi bien d’un risque extérieur tel qu’un incendie ou un piratage que d’un risque intérieur tel qu’une mauvaise manipulation d’un employé. Il faut absolument sauvegarder vos données afin de pouvoir les restaurer. Pour les protéger, on définit aussi des droits d’accès en fonction des utilisateurs mais on peut également ajouter à cela le cryptage des données sensibles.

2. La performance

La SGBD doit répondre rapidement à la demande des utilisateurs quel qu’en soit le nombre. Aussi, il doit être évolutif donc pouvoir s’adapter à vos besoins en permanence.

Pourquoi stocker des données ?



Pour avoir la meilleure relation possible avec vos clients, le mieux est d’obtenir un maximum d’informations les concernant, leurs coordonnées mais aussi les derniers achats effectués, etc…

Ainsi vous saurez plus facilement répondre à leurs besoins futurs. Prenez l’exemple de la ménagère qui n’achète que des produits BIO, vous saurez qu’il est préférable de lui proposer des réductions sur le rayon BIO et pas sur d’autres choses.

Attention, quand on possède peu de données, on est tenté d’utiliser un simple tableur, grave erreur ! En effet, il y a de fortes probabilités que votre base de données augmente en volume avec le temps donc autant prendre un SGBD dès le début mais qui soit évolutif ainsi, vous économiserez en temps mais aussi en argent alors réfléchissez calmement !