Votre business atteint des sommets grâce à la data !

De nos jours, il existe différentes manières defaire croître son activitéet de permettre à votre business d’atteindre les sommets. Parmi elles, l’analyse et l’exploitation de la data est une solution de plus en plus plébiscitée par les entreprises. Qu’il s’agisse defidéliser les clients,d’améliorer leur expérienceou demettre en place des compagnesefficaces, l’utilisation de la data dans une stratégie marketing s’avère redoutable.

Fidélisez vos clients en optant pour une approche personnalisée

En faisant appel aux services d’unconsultant data marketing, il est possible de bénéficier d’unestratégierentable, notamment en adoptant une approche qui se concentre sur le client. Le principe est simple. Pour qu’un business soit rentable et pérenne sur le long terme, il faut établir unerelation durableet profitable basée sur laconfiance. Pour cela, il est nécessaire d’analyser certaines données liées à l’attitude de vos clients, afin de mieux comprendre leur comportement lorsqu’ils sont sur le point d’achetervotre service ou votre produit.

Pour bien comprendre un client, chaque interaction concernant sonparcoursest passée au crible. Pour gagner en précision, il est intéressant de créer un parcours spécifique à chacune de vos cibles. Tout ce travail vise à comprendre quels sont les axes permettantd’acquérir de nouveaux clients.

L’expérience client au cœur de votre stratégie marketing

Depuisl’avènement du digital, les clients vivent des expériences toujours plus personnalisées avec leurs marques préférées. Alors, pourquoi pas avecvotre entreprise? Peu importe votre secteur d’activité, chaque occasion est une opportunité permettant defidéliser votre cible. Effectivement, les occasions ne manquent pas pour échanger avec elle sur internet. C’est notamment le cas sur :

votre site web ;

vos réseaux sociaux ;

votre chat en ligne.

Dans certains cas, en fonction du business mis en place et dubudgetdisponible, les clients ont aussi la possibilité d’interagir avec une marquegrâce à uneapplicationdédiée. En principe, pour toucher un maximum de profil, elles sont compatibles avec les systèmes d’exploitation pour smartphoneAndroidetiOS. L’idée n’est pas simplement de divertir la cible, mais de réussir à lafidéliseren lui proposant uneexpérience utilisateur unique.

Des campagnes d’acquisitions ciblées pour encore plus d’efficacité

Lorsqu’il s’agit de mettre en place unecampagne d’acquisitionefficace, il convient de vous adresser à la cible la plus réceptive. Afin d’y parvenir, vous devez dans un premier temps, dresser le portrait-robot du profil type d’unclient actif. En récoltant desdonnées précisesvous permettant d’identifier des profils similaires, vous améliorez vos chances d’augmenterle taux de conversionde vos clients. Concrètement, vos campagnes sont plus rentables, et leROI, beaucoup plus intéressant.

D’autre part, vous collectez desinformationsintéressantes et pertinentes concernant l’attitude et les besoins de votre cible :

l’analyse des pages web les plus fréquentées de votre site ;

les requêtes les plus utilisées par votre cible ;

l’attitude de votre communauté lorsqu’elle se trouve sur vos réseaux sociaux.

En disposant de ce type de données, vous disposez d’un temps d’avance et avez la capacité de mieux répondre à leursexigences.

En résumé, en intégrantla data dans votre stratégie marketing, votre business se transforme en une véritable machine de guerre capable de fidéliser et d’offrir une expérience personnalisée à vos clients actifs, tout en attirant denouveaux profils.