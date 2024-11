Pour quelles raisons adopter un ERP dans son entreprise aujourd’hui ?

Pour une entreprise qui utilise les mêmes méthodes depuis plus de 30 ans, le moindre changement est souvent très compliqué. Il faut en effet former à nouveau toutes les équipes, sachant que le personnel n’est parfois pas tout jeune. Mais rester passif est également synonyme de faillite à moyen terme étant donné la concurrence. Pour cet article, nous allons nous concentrer sur les ERP qui sont des progiciels de gestion intégrés très populaires auprès des entreprises modernes. Quelles devraient être vos motivations pour en installer un ?

Le besoin d’améliorer son efficacité opérationnelle

Il n’est pas si simple de mesurer l’efficacité des différents processus instaurés dans sa propre entreprise étant donné qu’elle est relative. Comprenez par là que pour une tâche donnée, un temps d’exécution de 30 secondes pouvait sembler remarquable il y a 10 ans alors que l’on trouverait cela lent aujourd’hui. De même, si votre entreprise met autant de temps que celles de votre secteur d’activité pour effectuer une même opération, vous pourrez considérer qu’il n’y a pas de problème d’efficacité.

Quoi qu’on en dise, l’un des objectifs d’unlogiciel ERPest d’améliorer l’efficacité opérationnelle grâce notamment à l’automatisation de nombreuses tâches répétitives. Prenons un exemple tout simple : la facturation. Sachez que si vous prenez quelques minutes par facture en utilisant un tableur classique, vous perdez du temps. En effet, il est possible aujourd’hui d’éditer des factures automatiquement avec un ERP à partir du moment où l’on parvient à importer les informations du client.

La difficulté à répondre aux demandes croissantes de ses clients

Quand on lance son entreprise, le nombre de clients est souvent assez bas au départ. Il est donc plutôt facile de gérer les commandes ainsi que les demandes personnalisées. Sauf quegrâce aux technologies du Web, la croissance peut être rapide. Et même très rapide. Difficile alors de s’occuper de tous les mails qui arrivent et d’expédier les commandes en temps et en heure. Résultat : vos clients risquent d’aller voir ailleurs !

Comme nous l’avons souligné précédemment, un ERP vous fait gagner en productivité. Comme toutes les données sont cette fois-ci centralisées au sein d’un même endroit, vous perdez moins de temps à rechercher telle ou telle facture. Par ailleurs, rien ne vous interdit à envoyer des mails groupés pour gagner un temps précieux. Même en imaginant que votre clientèle double en 6 mois, vous n’aurez ainsi pas de problème pour répondre à toutes les demandes en temps et en heure.

La volonté de sécuriser les données que l’on traite

Aujourd’hui, avec l’augmentation croissante dunombre de cyberattaques, l’une des hantises des entreprises est de subir un vol massif de données. C’est à la fois problématique pour vos clients qui pourraient être de futures cibles, mais aussi pour votre réputation en tant qu’entreprise. Si l’implémentation d’un ERP ne constitue pas un remède miracle, vos données seront tout de même bien mieux protégées.

En effet, ces progiciels se doivent de respecter des règles strictes dans le domaine et vous bénéficierez ainsi d’un environnement sécurisé pour votre activité. Dans le doute, n’hésitez pas à demander des conseils à un professionnel du secteur de la cybersécurité !