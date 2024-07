En novembre 2022, alors que OpenAI lançait chatGPT, un outil d’intelligence artificielle ouvert au grand public, nous avons tous compris que le monde du digital était en train de prendre un nouveau tournant. Depuis, les outils utilisant l’IA ne cessent de voir le jour et les start-up en inventent régulièrement. Face au changement qui s’opère, les professionnels du marketing et de la communication se voient dans l’obligation de s’adapter pour ne pas prendre de retard par rapport à leurs concurrents. Alors, comment peuvent-ils réussir cette transition pour conserver l’efficacité de leur travail?

1- Qu’est-ce qu’une stratégie digitale?

On la définit comme étant la manière dont l’entreprise va mettre en valeur ses produits ou services sur le web et tenter d’approcher sa clientèle. Lors d’une formation stratégie digitale, on apprend à définir plusieurs données :

Les objectifs: En premier lieu, il s’agit de bien délimiter les objectifs afin d’être sûr de ne pas s’éparpiller inutilement. Pour cela, on va chercher à savoir si la marque souhaite trouver ses clients et vendre directement sur internet ou simplement les informer et créer un lien fort avec eux. En fonction du choix que fera l’entreprise, la stratégie sera totalement différente.

La cible : Connaître sa cible ou son persona, va permettre de comprendre sur quels leviers appuyer pour mener à bien sa stratégie et surtout, où trouver ses prospects. Elle permet de définir les supports de communication que l’on va utiliser, les mots employés, les couleurs, les slogans, les valeurs à mettre en avant… Bref, tous les éléments marketing importants à prendre en considération pour viser juste.

Les supports numériques: à la lumière des deux éléments précédents, nous allons pouvoir connaître plus précisément les supports numériques à privilégier et ceux que l’on pourra écarter. Par exemple, on pourra choisir de tenir un blog,un réseau social, un site web, un forum, une application web…

Une fois que la ligne de direction est claire et que le cahier des charge est correctement rédigé, l’agence de communication pourra commencer à créer et à faire croître la renommée de la marque.

2- Comprendre le potentiel de l’IA

Les outils d’intelligence artificielle peuvent réellement faciliter la vie des communicants et des experts en marketing. En effet, certains permettent de mieux comprendre leur cible à travers des outils de statistique, d’autres simplifient la création de contenus script et visuels, d’autres encore aident à automatiser certaines tâches répétitives. De cette manière, les agents maîtrisant les outils phares peuvent réellement prendre un tour d’avance et faire fructifier le commerce des entreprises dont ils sont chargés, augmentant ainsi la satisfaction de leurs clients.

3- Se former aux outils d’intelligence artificielle

Cependant, il est indispensable de connaître les bons outils et de savoir les utiliser de manière optimale pour parvenir à ces fins. Une formation est alors fortement recommandée pour ne pas s’éparpiller et passer à côté des informations essentielles. Pour cela, il existe des leçons qualifiantes et certifiées conçues pour les professionnels du marketing et de la communication.

4- Bien choisir sa formation

Il n’est évidemment pas question de choisir sa formation au hasard. En effet, les cours en ligne pullulent et certains sont de véritables arnaques. A cet effet, vous devrez analyser plusieurs éléments: