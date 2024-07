YouTube est sans doute le site de streaming vidéo et de médias sociaux le plus connu de ces dernières années. Étant autrefois qu’une simple plateforme de partage pour vidéos amateures, le réseau c’est aujourd’hui fortement développé et comporte à ce jour plus de 2,5 milliards d’utilisateurs actifs à travers le monde. En 2014, la plateforme YouTube lance pour la première fois son service premium qui continuera d’évoluer pour permettre aux internautes d’accéder à des fonctionnalités inédites aux nombreux bénéfices (blocage de publicité, visionnage hors ligne, téléchargement…). De plus, si le tarif de l’offre d’abonnement peut représenter un frein pour certains, il existe une solution simple et efficace pour obtenir YouTube premium à moindre prix : lepartage d’abonnement. Dans cet article, on vous propose de découvrir les avantages insoupçonnés du service premium et comment faire des économies sur l’abonnement.

Le service premium de YouTube, c’est quoi exactement ?

La plateforme gratuite YouTube dispose d’un service payant du nom de YouTube premium. Ce dernier fonctionne par abonnement. Grâce à cet abonnement exclusif, les utilisateurs peuvent bénéficier d’une expérience de visionnage et d’écoute personnalisée. Autrefois, le service s’appelait Music Key, pour ensuite prendre le nom de YouTube red et enfin YouTube premium tel que nous le connaissons aujourd’hui. On constate qu’au fur et à mesure des années le service a évolué comme suit :

En 2014 : lancement de Music key avec le streaming sans pub de vidéos musicales seulement.

En 2015 : accès à toutes les vidéos sans aucune publicité + nouveau nom (YouTube red).

En 2018 : apparition du YouTube premium actuel.

Les prix pour devenir premium sur YouTube

YouTube propose différentes offres premium :

Le service YouTube premium standard au prix de 12, 99 par mois.

Le service YouTube premium famille au tarif de 23, 99 par mois.

Le service YouTube premium étudiant qui coûte 7, 99 € par mois.

Chacun de ces forfaits premium dispose des mêmes options. Cependant, le forfait YouTube famille propose un compte pour 6 membres. Concernant le forfait étudiant, il a les mêmes fonctionnalités que le forfait standard, mais avec un tarif réduit. À noter que le premier mois est offert pour les nouveaux abonnés.

Le partage d’abonnement possible avec YouTube premium

Bien que les forfaits premium de YouTube offrent une multitude d’avantages aux utilisateurs, les tarifs des différents abonnements ont augmentés, passant de 11,99 € par mois à 12,99 € et de 17,99 € par mois à 23,99 € pour le Youtube premium familial. Cependant, afin de payer Youtube premium moins cher, il existe une solution simple, le partage d’abonnement. Avec un service de partage d’abonnement légal et sécurisé comme le leader du marché Sharesub, vous pourrez faire des économies chaque mois sur votre abonnement premium.

Pour ce faire, il suffit de résider dans le même pays que le titulaire et de participer à l’abonnement partagé (jusqu’à 6 personnes pour Youtube premium). Ainsi, les coûts du forfait premium seront divisés et par conséquent, considérablement amoindris. De plus, vous pouvez aussi créer un compte facilement et proposer un abonnement, le tout sans partage de mots de passe ni aucun risque. D’ailleurs, Sharesub est très bien notés sur Trustpilot et totalement sécurisé. Le partage d’abonnement pour accéder à Youtube premium est un atout majeur afin de pouvoir profiter pleinement des fonctionnalités du service sans se ruiner.

Dire adieu aux publicités avec l’abonnement premium

Vous l’aurez compris, devenir premium sur Youtube permet de bénéficier de nombreuses fonctionnalités très utiles pour une expérience utilisateur améliorée. L’un des plus gros avantages du service est l’accès aux vidéos sans publicités. Ainsi, vous pourrez regarder vos vidéos YouTube préférées sans être interrompu par les publicités imposées en début de vidéos et durant celles-ci. Par ailleurs, les bannières et autres annonces n’apparaîtront plus.

Le mode hors ligne pour la lecture des vidéos et le téléchargement

Avec YouTube premium, vous aurez également la possibilité de regarder des vidéos en mode hors ligne, c’est-à-dire sans avoir besoin d’une connexion internet. Ainsi, il est possible de télécharger des vidéos ou une liste de lecture tout en bénéficiant d’un stockage de 30 jours. Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité sur smartphone via l’application mobile. L’option de lecture hors ligne pourra fonctionner et vous accompagner partout ou vous irez même dans les endroits sans connexion internet ou dépourvu du WiFi.

Le visionnage de vidéos en arrière-plan

La version premium de YouTube permet aux utilisateurs de continuer à visionner les vidéos en arrière-plan. En temps normal, avec le YouTube classique, il n’est pas possible de continuer à écouter une vidéo en quittant l’application. Cependant, avec l’abonnement premium, vous pouvez mettre l’application ou le site en arrière-plan sans aucune interruption de lecture et utiliser une autre appli simultanément.

Conclusion : YouTube sans pub au moindre prix

En somme, la plateforme YouTube avec son abonnement premium n’a pas fini d’améliorer notre expérience utilisateur en nous permettant de la personnaliser. Chaque abonné peut bénéficier d’un forfait premium qui lui correspond et qui entre dans son budget, surtout grâce à la solution de partage d’abonnement offert par l’un des meilleurs services en la matière et hautement sécurisé, Sharesub.

Via la participation au partage de compte premium, vous pourrez visionner des vidéos en streaming sans aucune pub, télécharger du contenu multimédia et le regarder sans connexion internet, et même profiter de la lecture en arrière-plan. Et ce n’est pas tout ! Devenir premium vous offre l’opportunité d’accéder aux contenus de Youtube Originals avec des films/séries et autres bonus inédits. Les avantages insoupçonnés dont bénéficient les abonnés premium sont nombreux, alors qu’attendez-vous ?