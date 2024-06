Être à la tête d’une entreprise et/ou chargé de sa gestion, c’est souvent tirer le maximum de cette dernière grâce à l’utilisation d’un levier comme le marketing. En effet, plus il existe de personnes connaissant votre entreprise et ses produits ou services, plus elle a de chances de se développer et d’assurer sa pérennité. De nos jours, le marketing passe par les nouvelles technologies, et l’affichage dynamique. Comment ça marche ? Quels sont les avantages à en tirer pour votre entreprise ? On fait le point avec vous.

Qu’est-ce que l’affichage dynamique en communication d’entreprise ?

Pour comprendre ce qu’est l’affichage dynamique pour une entreprise, il suffit de se rendre chez un spécialiste comme celui-ci :https://www.id2son.fr/solutions/affichage-dynamique/. Concrètement, on parle donc d’une solution permettant d’afficher des messages marketing en mouvement, avec du son ou non. De prime abord, on peut penser qu’il s’agit d’un téléviseur que l’on place dans sa boutique ou ses locaux d’entreprise afin de diffuser la communication marketing que l’on souhaite. Toutefois, les choses sont un peu différentespuisque l’on parle ici d’un écran spécifiquement pensé pour des besoins professionnels: haute luminosité, format et taille adaptés, design spécifique, tactile possible, durée de vie prolongée (avec, parfois, la présence d’unsystème de refroidissement actif), etc… Rapidement, on comprend que ce type d’écran est parfaitement adapté à l’usage professionnel que vous aurez.

Quels sont les bénéfices à tirer de l’affichage dynamique professionnel ?

Si ces écrans sont proposés sur le marché des entreprises, c’est qu’ils bénéficient d’avantages certains pour les professionnels :

Boost de communication sur le lieu de publicité : un affichage dynamique est souvent plus regardé qu’un autre statique. L’image en mouvement attire l’œil, et c’est toujours une bonne chose pour votre activité.

: un affichage dynamique est souvent plus regardé qu’un autre statique. L’image en mouvement attire l’œil, et c’est toujours une bonne chose pour votre activité. Amélioration de l’engagement : avec un affichage dynamique tactile, les prospects peuvent interagir avec l’écran. Si besoin, cela aide à obtenir des données précieuses pour les contacter, voire les fidéliser. Indispensable.

: avec un affichage dynamique tactile, les prospects peuvent interagir avec l’écran. Si besoin, cela aide à obtenir des données précieuses pour les contacter, voire les fidéliser. Indispensable. Économies sur le long terme : bien que l’investissement soit supérieur à un affichage statique, la possibilité de pouvoir modifier le message marketing affiché permet d’éviter d’acheter un nouveau support à chaque fois. C’est donc bien plus rentable sur les années qui suivent l’investissement.

: bien que l’investissement soit supérieur à un affichage statique, la possibilité de pouvoir modifier le message marketing affiché permet d’éviter d’acheter un nouveau support à chaque fois. C’est donc bien plus rentable sur les années qui suivent l’investissement. Personnalisation: il est plus facile de personnaliser un message numérique, notamment pour vos clients, que quelque chose d’imprimé et de fixe. Par exemple, vous pouvez lancer un jeu concours dans une galerie commerçante avec un affichage dynamique !

Bref, vous comprenez alors qu’il est très intéressant d’investir dans une telle machine. Malheureusement, il n’est pas possible d’en trouver au supermarché du coin… Non, la meilleure des choses à faire pour vous équiper en affichage dynamique,c’est de faire appel à un prestataire spécialisé dans ce domaine. Rapidement, il pourra faire le point avec vous sur vos besoins et vous proposer un produit adapté à ces derniers. Par exemple, on n’utilise pas le même type d’écran pour l’intérieur que pour l’extérieur, ne serait-ce que par rapport à l’exposition en plein soleil ou sous la pluie… Désormais, vous avez tous les éléments pour étudier le sujet et profiter de ce type de marketing !