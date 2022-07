Nous sommes à l’ère de l’information, nous effectuons des achats sur le web, nous avons des profils publics où nos données personnelles sont partagées, toutes sortes de démarches administratives que nous faisions autrefois en personne à l’aide de notre carte d’identité, nous les faisons maintenant en ligne. L’utilisateur ou le client doit avoir confiance dans les transactions effectuées sur internet.

Alors comment les sécuriser ? Par le biais du certificat SSL.

Qu’est-ce que le certificat SSL ?

SSL (Secure Socket Layer) est un protocole de sécurité développé par Netscape Communications pour rendre une connexion internet entre un serveur et un client complètement sécurisée. Le certificat SSL authentifie l’identité d’un site web et crypte les informations envoyées par le serveur à l’aide d’algorithmes mathématiques et d’un système de clés qui ne sont identifiées qu’entre la personne qui navigue et le serveur.

L’importance d’un certificat SSL

En disposant d’un certificat SSL gratuit ou payant, les données des utilisateurs sont cryptées. Personne ne peut lire vos informations sur internet. C’est une façon de dire à vos utilisateurs que le site est authentique, réel et digne de confiance et qu’ils peuvent confier, en toute tranquillité, leurs données personnelles.

Une autre raison pour laquelle vous avez besoin d’un certificat SSL est Google. Depuis janvier 2017, tous les sites web qui collectent les données des utilisateurs, quel que soit leur type et qui ne disposent pas d’un certificat SSL, affichent un avertissement pour l’utilisateur indiquant que le site web auquel il accède n’est peut-être pas sécurisé, ce qui crée un sentiment d’insécurité pour l’utilisateur.

Principaux avantages de l’utilisation d’un certificat SSL

Google aime le HTTPS et vous récompense pour cela. Le géant Google a annoncé en 2014 qu’il prendrait en compte les sites web qui utilisent des certificats SSL, les récompensant par un meilleur classement SEO.

Le cadenas vert. En disposant d’un certificat SSL valide, un cadenas vert apparaîtra à côté de l’URL indiquant que votre site est sécurisé, ce qui génère une confiance entre les utilisateurs et votre site web.

Sécurité lors de l’envoi de données. Comme toutes les informations voyagent cryptées, il est garanti qu’un attaquant ne pourra pas voir les informations entre l’utilisateur et le serveur, ce qui garantit que les données envoyées par l’utilisateur seront protégées.

Des clients sûrs et sécurisés. Lorsque vos clients sauront que vous avez un certificat SSL, ils n’auront pas à s’inquiéter de la sécurité du site, car ils sauront qu’il est sûr.

Une meilleure protection contre les cyberattaques. Avec le protocole HTTPS, vous renforcez le bouclier protecteur de votre site web, empêchant les spammeurs de lire les communications confidentielles. C’est la première cible des bots qui tentent d’attaquer votre WordPress en http.

Augmenter le nombre de ventes. Sachant que vos utilisateurs sont en sécurité, ils sont plus enclins à acheter sur votre site.

Vous légitimez votre site web. En ayant un certificat SSL, vous faites appel à une entité indépendante pour certifier votre site web.

Cryptage et fonctionnement correct des widgets. Certains widgets et utilitaires tiers nécessitent un certificat SSL pour fonctionner correctement, ce qui garantit non seulement le bon fonctionnement de ces derniers, mais aussi la sécurité des données.