Gérer les nouveaux recrutements de son entreprise n’est pas toujours simple, à cause de la multitude de candidatures et de CV qui parviennent aux recruteurs. Cependant, il existe des solutions efficaces afin d’optimiser la gestion du processus de recrutement et de le rendre plus qualitatif. Via des outils RH et les logiciels SIRH, il est désormais possible de traiter les candidatures afin de trouver la perle rare. Découvrons ensemble en quoi l’utilisation d’un système d’information RH permet de dénicher de nouveaux talents.

Le logiciel SIRH, un processus automatisé

En utilisant un logiciel de recrutement, il est possible d’automatiser tout le processus de gestion des candidatures d’une entreprise. Pour cela, l’outil est capable d’analyser les besoins de la structure et de s’y adapter. Via cette solution automatisée de planification des recrutements, vous pourrez donc éditer des offres d’emploi sur des plateformes dédiées à cela.

De plus, il se chargera du traitement des réponses des postulants. Tout cela, de manière complètement automatique, afin de faire gagner du temps à vos équipes RH. Et ce n’est pas tout ! Voici d’autres bénéfices :

La centralisation des candidatures ,

, Le suivi des candidats dans le pipeline des recrutements,

La planification des entretiens,

L’envoi des contrats de travail,

La simplification du processus d’intégration des salariés.

La découverte de nouveaux talents

Grâce à cet outil RH, vous serez en mesure d’embaucher de nouveaux talents correspondant aux attentes de votre entreprise. Le logiciel est capable d’analyser les compétences des postulants et de sélectionner les candidatures les plus pertinentes pour la start-up. De plus, les données récupérées et centralisées permettent de stocker les CV dans la cvthèque. Par ailleurs, les recruteurs pourront faire passer des entretiens de qualité aux candidats les plus prometteurs.

Un outil indispensable pour améliorer l’onboarding

Avec un outil de recrutement aussi efficace que le logiciel SIRH, vous allez pouvoir simplifier et améliorer l’onboarding qui n’est autre que l’intégration de nouveaux salariés au sein d’une structure. Car grâce à la digitalisation des recrutements, les équipes RH auront plus temps à consacrer aux employés fraîchement recrutés.

Ainsi, ils pourront organiser une journée de formation et de rencontre avec le personnel de l’entreprise. Il est important que le service RH établisse un lien constant avec les candidats. Surtout s’ils ont accepté une offre, afin qu’ils ne délaissent pas le poste par manque de considération. Cela évitera à l’équipe de devoir refaire des recherches.

D’autres avantages du e-recrutement

Vous l’aurez compris, l’emploi d’un logiciel SIRH comporte de nombreux avantages. Outre le fait qu’il améliore la gestion des recrutements, il permet aussi de faire diminuer les coûts dus à ces derniers, mais pas seulement ! Vous pourrez diffuser des offres d’emploi rapidement tout en y incluant des renseignements sur l’entreprise (storytelling, valeurs, ambitions, implantation…).

Et ce sera l’occasion pour vous de valoriser l’image de votre entreprise ainsi que de votre politique RH en mettant à jour régulièrement vos annonces et en répondant aux candidats.

En bref, pour simplifier et optimiser le recrutement de nouveaux collaborateurs au sein de votre société, recourir à un logiciel de recrutement RH est indispensable. Ce système digital aux nombreuses fonctionnalités, vous permettra de réaliser vos objectifs.