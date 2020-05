Notez cet Article

Smartphone à double écrans : Analyse du Surface Duo de Microsoft

Des concessions sur la performance pour plus de portabilité

Le Surface Duo de Microsoft veut être le fer de lance des smartphone à double écran. On peut donc lui pardonner ses faibles performances que ce soit en termes d’autonomie que de stockage. Selon Windows Central, le téléphone sera livré avec l’ancien Qualcomm Snapdragon 855 (que nous connaissions l’année dernière lors de son annonce), une batterie plutôt petite de 3 460 mAh (proportionnellement à ses deux écrans), et des options de stockage de 64 Go ou de 256 Go.

Le Surface Duo : deux écrans de 5,6 pouces se transformant en tablette de 8,3 pouces

Outre les deux écrans de 5,6 pouces, qui peuvent pivoter à 360 degrés et se transformer en tablette de 8,3 pouces lorsqu’ils sont dépliés, Windows Central indique que l’appareil comprendra 6 Go de mémoire vive, un appareil photo de 11 mégapixels pour les photos et vidéos de face et de derrière, un capteur d’empreintes digitales pour l’authentification, et un emplacement USB-C et Nano SIM.

Windows Central indique que l’appareil sera également livré avec Android 10, mais qu’il sera mis à jour pour le prochain Android 11 après son lancement. Le rapport indique qu’aucun chargement NFC ou sans fil n’est prévu pour le moment. Compte tenu de ces caractéristiques modérées, le Surface Duo ne sera certainement pas le meilleur ni le plus rapide des téléphones lorsqu’il sera lancé pendant les vacances de fin d’année. Mais il pourrait bien être le seul modèle à écran pliant qui prenne vraiment son envol, car Microsoft est en train de créer un habillage de type Windows 10X pour la version d’Android que le Duo utilisera pour l’aider à combler le fossé entre un téléphone et une tablette plus moderne, axée sur la productivité.

Source : TheVerge