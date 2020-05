Notez cet Article

Facebook va acquérir Giphy – la plateforme de GIF animées – pour 400 millions de dollars

Facebook va acquérir Giphy, le moteur de recherche et fournisseur de GIF animées sur le web dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 400 millions de dollars, c’est ce qu’à confirmer Facebook selon un rapport d’Axios. Facebook a déclaré qu’il ne divulguerait pas les termes de l’accord. Giphy est devenu une source centrale de contenu partageable et très engageant, et ses gifs de réponse animée sont disponibles sur les plateformes de Facebook, ainsi que par le biais d’autres applications et services sociaux sur le web.

Giphy, fournisseur d’autocollant pour Instagram et Facebook

Giphy fournit des autocollants intégrées pour Instagram et pour Facebook, et il continuera d’opérer à ce titre, en devenant directement membre de l’équipe Instagram. Giphy sera également disponible sur les autres applications de Facebook par le biais d’intégrations existantes et supplémentaires. Les gens pourront toujours télécharger leurs propres GIF, et Facebook a l’intention de continuer à exploiter Giphy sous sa propre marque et d’offrir l’intégration à des développeurs externes.

Facebook déclare qu’elle investira dans le développement de nouvelles technologies pour Giphy. L’entreprise affirme que 50 % du trafic que Giphy reçoit provient déjà des applications de Facebook, notamment Instagram, Messenger, l’application FB elle-même et WhatsApp .

Giphy a été fondé en 2013 et n’était à l’origine qu’un simple moteur de recherche pour les gifs. La première grande expansion du site web a été une extension permettant le partage via Facebook, introduite plus tard dans l’année de sa fondation. Elle a rapidement ajouté Twitter comme deuxième intégration. Selon les données les plus récentes, Giphy a levé 150,9 millions de dollars en cinq tours, avec le soutien de bailleurs de fonds tels que DFJ Growth, Lightspeed, Betaworks, GV, Lerer Hippeau et bien d’autres.

