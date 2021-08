La fibre optique est un outil qui apporte de nombreux avantages aux usagers d’internet. Elle facilite le transfert des données et vous offre une connexion stable avec un excellent débit. Cependant, pour jouir de ces nombreux bienfaits, il faudra choisir la meilleure d’entre elles. Découvrez les critères de sélection d’une offre fibre internet.

Choisir une offre fibre internet, c’est d’abord choisir un débit

Si vous voulez choisir la meilleure offre fibre internet, il faudrait en premier lieu identifier l’opérateur qui vous propose le meilleur débit. Vous pouvez aussi vous fier au comparatif fibre. Le très haut niveau commence à partir de 30 Mo/s. La fibre internet quant à elle vous offre un débit minimum de 100 Mo/s. Cela s’observe principalement chez deux opérateurs en France. Les autres proposent une offre internet avec un débit minimum de 300 Mo/s.

Généralement, les abonnements à la fibre optique se font avec une offre minimum allant de 100 Mo/s à 500 Mo/s. Il est également possible de retrouver des propositions moyennes de 500 Mo/s à 1 Go/s et une offre maximale allant jusqu’à 2 Go/s. Toutefois, les valeurs affichées par les opérateurs sont souvent théoriques, mais proches de la réalité.

Mais c’est aussi choisir une technologie

Deux technologies sont associées à elle, dont la FTTH « Fiber To The Home » et la FTTLa « Fiber To The Last amplifier ». La première permet à l’abonné d’être raccordé à la fibre optique sur l’ensemble du réseau entre la prise installée chez lui et les installations de l’opérateur.

Avec la seconde, le réseau en fibre se limite à un point optique situé au pied de votre immeuble ou dans la rue. Elle est conduite par un câble coaxial jusqu’à votre logement. Vous comprenez donc que l’option de la technologie FTTLa vous offrira une performance beaucoup plus lente que la FTTH.

Pour choisir votre offre fibre internet veillez donc à opter pour la bonne technologie. En France, il n’y a que deux opérateurs qui proposent la FTTLa, tout le reste ne commercialise que la FTTH.

Trouver un opérateur qui prenne en charge l’installation

Lorsque vous souscrivez à une offre fibre internet, c’est un technicien qui s’occupe de l’installation de la prise terminale et des travaux de raccordement. Ce service est généralement offert chez la majorité des opérateurs.

Bien souvent, des travaux particuliers sont effectués pour conduire la fibre à votre domicile, cela implique parfois des frais qui sont facturés à l’abonné. Il est important de noter que vous aurez forcément quelque chose à payer avant la signature du PV d’intervention.

Prendre en compte la qualité des services

Il est aussi important de penser aux différents services offerts par les opérateurs avant de choisir votre fibre internet. En réalité, lorsque vous vous abonnez, vous accédez systématiquement à certains d’entre eux qui ne sont pas forcément les mêmes au niveau des distributeurs. Par exemple, la Bbox Fit et FreeBox ne proposent pas de décodeurs à leurs abonnés pendant que tous les autres le font. Vous avez donc en fonction de l’opérateur, la possibilité de bénéficier de nombreux services. Faites vous aider par un comparateur de fibre afin de faire le meilleur choix qui soit.

Pour choisir votre offre fibre internet, vous devez tenir compte du débit, de la technologie, du prix, de l’opérateur et des services.