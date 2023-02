La technologie a mis son nez partout et les machines à café ne font pas exception. Elles ont bien évolué depuis les cafetières italiennes qu’on chauffait sur le feu. Désormais, il existe de nombreux modèles de machines, dotées de fonctionnalités de plus en plus riches et délivrant du café au goût délicieux.

Quand on est un véritable amateur de café, il est difficile de faire semblant d’aimer n’importe quelle tasse servie. C’est pourquoi il paraît naturel pour un amateur de café d’accorder de l’importance au choix de sa machine à café. La qualité et la saveur du café en dépendent.

Dans cet article, nous vous aidons à mettre à jour vos connaissances sur les machines à café dernier cri.

Les machines à café à grains

La machine à café à grains est l’une des dernières petites nouveautés dans le domaine de la machine à café. Elle utilise des grains entiers pour préparer le café. Équipée d’un broyeur intégré, cette machine vous permet de moudre le café chez vous pour vous préparer un délicieux café. Les machines à café à grains peuvent préparer des expressos, des latte ou des cappuccinos.

Les avantages de la machine à café à grain sont bien évidemment la qualité du café préparé directement avec les grains que vous aurez pu choisir vous-même, la possibilité de choisir la méthode de préparation et la personnalisation des boissons. Elle est particulièrement adaptée pour les familles car elle permet de préparer plusieurs boissons à la fois.

Cependant, c’est une machine assez coûteuse qui nécessite un entretien régulier pour un bon fonctionnement. Il existe un comparatif des meilleures à machines à café à grain pour plus de détails à ce sujet.

La machine à dosettes

La machine à dosettes est une machine à café dans laquelle on insère des dosettes de café préemballées. Les dosettes sont faites de saveurs très variées. C’est une machine très simple à utiliser, ce qui participe à sa grande popularité. Il suffit de placer la dosette dans le compartiment dédié et la tasse vide à l’emplacement réservé, appuyer sur le bouton et patienter pendant un temps très court. Et voilà que votre boisson chaude est prête.

Les avantages de la cafetière à dosettes sont sa simplicité d’utilisation, la rapidité de préparation et la variété des goûts disponibles.

Les inconvénients sont le prix des dosettes, les déchets que leur utilisation entraîne et le manque de contrôle sur la qualité du café.

La machine à expresso

C’est sûrement l’une des cafetières les plus abouties. Son système de fonctionnement (percolation à haute pression) extrait en profondeur l’arôme des grains moulus. Elle délivre un café fort, puissant. La machine à expresso peut être équipée d’un broyeur intégré.

La cafetière expresso présente l’avantage de préparer un café de qualité, raffiné, avec un produit choisi par vos soins, sous forme de grains entiers ou moulus. Vous avez la possibilité de préparer votre café à votre manière, en choisissant les dosages en fonction de vos goûts.

Les inconvénients se situent au niveau du coût qui peut être onéreux et au niveau de la complexité d’utilisation comparé à certaines autres machines. Elle nécessite également plus d’entretien.