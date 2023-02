Après la sortie de son Edge 30 Pro, Motorola dévoilait en 2022 une version plus abordable, le Motorola Edge 30. Si le modèle Pro entendait concurrencer les smartphones premium sans pour autant pratiquer les mêmes prix, le Edge 30 se situe plutôt en dessous dans les prétentions, à mi-chemin entre milieu et haut de gamme.

Étant moins cher que son prédécesseur, le Motorola Edge 30 s’en verra forcément diminué sous certains aspects. Il dispose aussi de bons avantages que l’on ne retrouve pas dans la version Pro.

Design

Le Motorola Edge 30 est un smartphone aux contours rectangulaires sur lequel sont disposés trois capteurs en îlot à l’arrière côté gauche. C’est un téléphone qui réunit deux qualités au niveau de sa conception : il est très fin, c’est même l’un des smartphones les plus fins dans sa catégorie et il est très léger. Le Motorola Edge 30 ne pèse en effet que 155 grammes.

Ces deux caractéristiques offrent une tenue en main particulièrement agréable pour ceux qui aiment la légèreté et ne sont pas fans des smartphones volumineux et encombrants.

Résistance et protection

L’arrière et les contours du Motorola Edge 30 sont en plastique. L’avant quant à lui est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3. C’est un smartphone certifié IP52, ce qui actuellement ne représente pas un indice de protection très élevé.

Ecran

Les fabricants de l’Edge 30 se sont montrés particulièrement performants pour la conception de l’écran du smartphone. C’est un écran de 144 Hz offrant une bonne luminosité maximale de même qu’une agréable couverture du DCI-P3. Sa dalle Amoled est également très qualitative même si elle reste perfectionnable, notamment au niveau du calibrage de température de couleurs.

Processeur

Le Motorola tourne sous Qualcomm Snapdragon+ 5G. Il est doté de 8 Go de mémoire vive et d’une capacité de stockage de 128 Go.

Ces caractéristiques lui procurent un fonctionnement très efficace avec une exécution des tâches de manière fluide, sans chauffer.

Photo et autonomie

Ce ne sont pas les domaines où le smartphone de Motorola offre ses plus belles prestations. Si les photos de jour sont assez nettes, en basse luminosité et de nuit, le smartphone a beaucoup plus de mal à prendre des clichés de qualité.

Côté batterie, il est fourni avec un chargeur 33 W, ce qui est peu comparé au marché où on peut trouver du 120 W. Il atteint les 60% de charge au bout d’une trentaine de minutes.

Le plus gros souci se trouve au niveau de l’autonomie. Le Motorola Edge 30 a du mal à tenir une journée complète en cas d’utilisation. C’est la conséquence d’avoir misé sur un design fin.

Logiciel et réseau

Le Motorola Edge 30 fonctionne sous Android 12.

Il est compatible avec les fréquences 5G, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2.

Indice de réparabilité

L’indice de réparabilité est une note qui est donnée aux appareils électroniques vendus en France depuis le 1er janvier 2021. L’idée est de permettre au consommateur de choisir son produit en fonction de la longévité potentielle de ce dernier. Cela passe donc par savoir si les réparations éventuelles seront faciles à effectuer et accessibles.

Cette notation a une double visée : informer le consommateur et lutter contre l’impact environnemental négatif.

Le score de réparabilité est estimé très bon à partir de 8/10. Le Motorola est noté 7,2/10.

En bref

C’est un téléphone fin et élégant, doté d’un très bon écran et permettant une utilisation fluide. Il a cependant des difficultés quand il s’agit de prendre des photos de nuit et son autonomie est faible.