La restauration rapide ou fast-food est en général mal vue. Bien qu’elle rassemble énormément de consommateurs, elle a une mauvaise image. Elle est décriée notamment à cause de sa nourriture peu saine, pas équilibrée, trop grasse et trop sucrée. Le fast-food est synonyme de malbouffe. Une tendance étonnante émerge toutefois dans le milieu de la restauration rapide, une appellation qui pourrait sonner comme un oxymore pour certains : la restauration rapide healthy (ou saine). Impulsé principalement par les Millenniaux ou la génération Y, ce mouvement prend de plus en plus de place dans le marché de la restauration.

Les raisons de ce succès sont assez simples à comprendre. Premièrement, si les fast-foods healthy fonctionnent, c’est que les Français ont toujours les mêmes contraintes de temps dans une société rythmée par le métro-boulot-dodo. Trouver un endroit où manger rapidement demeure toujours aussi important en 2022. Deuxièmement, manger sain est devenu une préoccupation majeure de nos jours. L’accès à internet et la découverte d’autres modes de consommation, plus sains, plus éthiques, plus naturels, y sont pour beaucoup. Ces deux facteurs ont rendu possible la naissance du repas rapide combiné au repas sain : la restauration rapide healthy. Pour les entrepreneurs qui se sont lancés dans ce domaine (ou qui souhaitent le faire), lisez l’article pour avoir une idée des emballages dont vous aurez besoin.



Des boîtes à salade de qualité

L’un des repas phares de la restauration healthy reste bien sûr la salade. En la matière, les restaurateurs se surpassent en arrivant à proposer des salades originales et appétissantes. Salade de pousses d’épinard, pommes et noix. Le traditionnel Poké Bowl, la salade César revisitée healthy et bien d’autres recettes saines rivalisant d’inventivité. En tant que restaurateur, vous avez besoin d’un emballage adapté pour vos salades. Comme on peut le constater, avec Alphaform, des fournisseurs spécialisés en emballages dédiés à la restauration proposent des boîtes de fabrication française spécialement adaptées à la restauration rapide et à la vente à emporter.

La boîte à salade offre l’avantage d’assurer une présentation soignée de vos préparations. Munie d’un couvercle antibuée, elle est idéale pour résister au transport pendant les livraisons à vos clients. Cette boîte peut également convenir pour les plats chauds puisqu’elle est utilisable de — 20° à + 60°. C’est un emballage multiusage, facile à ranger avec un design conçu pour une présentation attrayante et un stockage efficace. C’est une boîte en plastique RPET 100 % recyclable. Son couvercle est amovible, il s’ouvre facilement par deux lanières. Cette conception permet de gagner à la fois du temps et de l’espace. De plus, elle bénéficie d’une étanchéité optimale, un atout de plus pour la vente de salades à emporter.



Des pots pour les sauces (sauces healthy pour les salades bien sûr)

Les sauces, ce n’est pas que pour les hamburgers et les frites. Ce n’est pas forcément synonyme de matières grasses saturées ou sucres transformés. Les adeptes de la nourriture healthy ont largement développé des sauces saines, sans additifs industriels ni ingrédients néfastes pour la santé. Avec ces sauces, vous pouvez bien entendu agrémenter vos salades, mais également tout autre plat de votre choix dont vous voudriez relever le goût, à l’instar des burgers bio ou autres.

Beaucoup de sauces à succès ont été revisitées façon healthy, à l’instar de la sauce sucrée aigre-douce ou même du ketchup. La sauce pesto ou la sauce grecque tzatziki sont aussi appréciées par les consommateurs qui font attention à leur alimentation. Pour pouvoir servir à vos clients ces sauces qui accompagneront leurs repas, vous pouvez vous orienter vers des pots à sauce fabriqués en France. Ils présentent de nombreux atouts qui en font un emballage particulièrement adapté pour la restauration rapide saine, parmi lesquels :

ils sont fabriqués dans un plastique très transparent afin de garantir une présentation soignée attirante pour les clients,

ils sont équipés d’un couvercle clipsable et hermétique, facilitant les livraisons et le transport pour les commandes à emporter,

ils répondent à toutes les normes d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Notez par ailleurs que le rapport qualité-prix de ces emballages de restauration rapide est très difficile à concurrencer.

Des barquettes plastique scellables (pour les repas chauds à emporter)

L’alimentation saine n’est pas limitée aux salades et aux sauces. Les fast-foods healthy proposent également des repas chauds à leurs clients. Que ce soient les traditionnels légumes à la vapeur ou des recettes plus modernes comme la pizza aux épinards, les cartes healthy des restaurateurs spécialisés sont bien fournies.

Ces repas chauds ont besoin d’emballages adaptés. Encore une fois, les fabricants d’emballages dédiés à la restauration rapide ont pensé à vous, restaurateurs, qui avez besoin de servir vos clients dans des contenants à la fois pratiques et esthétiques. Les barquettes en plastique scellables ont été pensées pour convenir à toutes vos recettes, avec des dimensions adaptées aux divers besoins. Parmi leurs avantages, nous pouvons citer le fait que :

elles sont hermétiques, point très important pour les repas chauds,

elles peuvent aussi bien être conservées dans un congélateur qu’utilisées dans un micro-ondes.

Les barquettes scellables facilitent l’emballage de vos repas, sont pratiques et agréables à utiliser.



Des verres à smoothie et jus de fruits pressés

Enfin, n’oublions pas que dans un fast-food, on ne fait pas que manger, on peut aussi boire. Niveau boisson, le healthy est tout simplement incomparable. Comment rivaliser avec la douceur d’un jus de fruits bio fraîchement pressé ? Les smoothies sont aussi très appréciés des consommateurs pour leur goût et leurs couleurs attrayantes. Pour servir à vos clients leur jus ou leur smoothie dans un contenant pratique et agréable, vous pouvez opter pour un gobelet plastique cristal.

Il est transparent afin de laisser bien en vue les couleurs des différents fruits, vives et attrayantes. Pour en faciliter le transport des commandes à emporter, le gobelet est équipé d’un couvercle. Il est ainsi plus confortable et hermétique. Vendu à un prix très concurrentiel, ce gobelet transparent en plastique avec couvercle vous permettra de mettre en avant vos jus avec un simple contenant jetable.

Avec le développement des restos rapides spécialisés dans le healthy, de nombreux entrepreneurs se lancent pour prendre une place sur ce marché. Au-delà du goût et de l’originalité, la présentation est un élément important qui peut concourir au succès de votre entreprise. Pensez donc à choisir des emballages alimentaires pratiques et esthétiques, le design tient une place très importante dans le marketing.