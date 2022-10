Le BTS Comptabilité et Gestion forme à la gestion de l’ensemble du processus comptable. C’est un diplôme d’État, de niveau bac + 2, qui permet d’accéder directement au monde du travail ou de poursuivre ses études de manière plus spécialisée. Il s’agit d’un cursus qui se déroule sur deux années en présentiel, mais le temps peut être aménagé pour les étudiants salariés ou en alternance qui ont fait le choix de se former en ligne. Le BTS CG peut en effet être préparé à distance, de manière autonome ou avec un suivi individualisé, en fonction des horaires disponibles de chaque étudiant. À l’issue de la formation, le jeune diplômé peut exercer au sein d’une entreprise ou dans un cabinet comptable, en tant que comptable, assistant de gestion…

Lisez cet article pour savoir comment se déroule un BTS, en formation initiale ou en ligne, et les possibilités qui s’offrent aux titulaires du diplôme en termes de poursuite d’études ou de débouchés sur le marché du travail pour ceux qui souhaitent entamer leur carrière professionnelle.

Le BTS Comptabilité Gestion de niveau 5 (bac +2) se déroule sur deux années et certains établissements n’acceptent les candidatures que sur dossier ou après un entretien, mais en général un diplôme du baccalauréat suffit. Il peut s’agir d’un bac général, comme d’un bac professionnel ou STMG. La formation pour le BTS Comptabilité et Gestion s’effectue au sein d’un lycée public ou d’un établissement privé. Pour le salarié, l’étudiant en alternance, ou celui qui ne trouve pas d’école à proximité, il lui est cependant possible de profiter de cette formation en ligne.

Que ce soit en ligne ou en présentiel, le programme de la formation reste le même étant donné que l’examen final sera le même. Vous pouvez néanmoins trouver des matières supplémentaires dans certaines écoles qui accompagnent leurs étudiants dans une reprise des cours ou qui proposent des modules en plus pour approfondir la spécialisation. De même, pour les deux cas, il faudra valider un stage. Ce stage est composé de dix semaines réparties sur les deux années de formation, 5 à 6 mois en fin de 1re année et 4 à 5 mois au cours de la deuxième année.

Le programme du BTS Comptabilité et Gestion

La formation du BTS CG se compose d’un volet général et de modules techniques spécifiques à la comptabilité et à la gestion. L’enseignement général comprend les matières de culture générale et expression, anglais, mathématiques appliquées, économie et droit.

L’enseignement professionnel quant à lui comprend entre autres les modules suivants : contrôle et traitement comptable des opérations commerciales, gestion des relations sociales, analyse et prévision de l’activité, analyse de la situation financière, contrôle et production de l’information financière, etc.

La formation en ligne contient les mêmes modules que les formations en présentiel au sein d’un lycée public. La différence tient au fait qu’en ligne, les étudiants disposent d’horaires très souples, adaptés aux différents profils qui s’y inscrivent (salariés, alternance, etc.).

Les cours en ligne sont constitués de documents textes et de séquences vidéo que l’étudiant consulte à son propre rythme, selon son emploi du temps et ses disponibilités. La formation comprend également des cours vidéo en direct avec le formateur, avec la possibilité d’accéder au replay pour qui n’a pas la possibilité d’y assister. Suivre la formation en ligne demande donc de faire preuve de rigueur, d’autonomie et de régularité.

Poursuivez vos études après le BTS comptabilité

À l’issue de votre formation, vous passez l’examen national du BTS organisé par l’État. Cet examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. Pour valider le cursus, une note égale ou supérieure à 10/20 est obligatoire, de même que le stage en entreprise parachevé d’un rapport rédigé par l’apprenant à présenter au jury. Une fois vos deux années de BTS CG terminées et votre diplôme obtenu, vous aurez le choix entre entamer votre carrière professionnelle ou poursuivre vos études.

Continuer les études donne l’opportunité de se spécialiser dans certains domaines tels que le contrôle de gestion, les ressources humaines, l’audit, le conseil, etc. La poursuite des études vous aide également à accéder plus rapidement à des postes d’encadrement. Notez par ailleurs que de plus en plus de cursus post BTS sont accessibles en ligne pour celui qui désire continuer ses études à distance, ou qui ne peut tout simplement pas assister aux séances de cours en présentiel.

Voici les possibilités d’études qui s’offrent au titulaire du BTS CG.

Le DCG

C’est la continuité logique du diplôme de BTS CG. Le DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion) est un diplôme d’État de niveau bac +3. Les étudiants titulaires du BTS CG pourront être dispensés de certaines épreuves. À la suite du DCG vous pouvez continuer avec le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion) qui est d’un niveau bac +5. Vous pouvez enfin terminer avec un DEC (Diplôme d’Expert-Comptable) de niveau bac.

La licence

Après un BTS CG vous pouvez également vous orienter vers une licence générale ou professionnelle. Dans la branche générale, vous avez le choix entre une licence en Sciences économiques, AES, Sciences de Gestion, etc. La licence professionnelle quant à elle donne la possibilité de se spécialiser dans différents secteurs de la comptabilité et de la gestion d’entreprise (licence pro management des organisations spécialité métiers de la comptabilité, licence pro gestion comptable…).

Le bachelor

Il est possible de poursuivre en bachelor à la suite du BTS CG. C’est une formation en école privée accessible aux titulaires d’un bac +2. Le diplômé du BTS peut directement entrer en 3e année de bachelor et en obtenir le titre à la fin de l’année. Ce cursus vise à renforcer vos connaissances en comptabilité et gestion ou à vous apporter une spécialisation dans un domaine précis.

Cherchez un poste dans la comptabilité

Pour ceux qui désirent rentrer dans le monde du travail directement après le BTS Comptabilité et Gestion, c’est également possible ! Vos connaissances théoriques et votre stage vous permettront de prétendre à des emplois du type assistant ou employé, mais avec le temps et l’expérience, vous pourrez gagner en responsabilités.

Voici une liste de métiers auxquels vous pouvez avoir accès avec un BTS CG.

Comptable

Le rôle du comptable est de vérifier et enregistrer les dépenses, les investissements et les recettes d’une entreprise au quotidien. Il s’occupe aussi d’établir les fiches de paie des salariés et les déclarations fiscales et sociales. Les tâches du comptable peuvent varier selon la taille de la structure au sein de laquelle il exerce.

Assistant comptable

Comme son nom l’indique, l’assistant comptable sert de soutien au comptable de l’entreprise. Il effectue principalement les tâches de base de la comptabilité. C’est lui qui s’occupe des factures de l’entreprise, de l’élaboration de son bilan et du compte de ses résultats. Il peut en outre tenir le tableau de bord comptable mensuel.

Gestionnaire de paie

Le gestionnaire de paie traite les informations liées au temps de travail, heures supplémentaires, congés et absences du personnel d’une société. Il calcule la rémunération des collaborateurs et établit les fiches de paie. Il élabore aussi les déclarations fiscales et sociales. Hiérarchiquement, il dépend du directeur des ressources humaines.

Assistant de gestion

L’assistant de gestion collabore étroitement avec le directeur. Il gère le courrier administratif, l’accueil, les prises de rendez-vous, le suivi de la documentation, tout autant de tâches qui relèvent du secrétariat. À côté de cela, l’assistant de gestion peut toucher au marketing et élaborer des actions commerciales.