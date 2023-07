qui peut faire du portage salarial ?

Le portage salarial est un principe de travail en freelance qui attire toujours plus de professionnels. Il présente l’avantage de ne pas être soumis aux conditions liées aux modalités des travailleurs indépendants. Ses acteurs apprécient la liberté du statut proposé tout en bénéficiant d’un statut juridique qui les protège. Ce type de contrat entre l’entreprise de portage salarial liée à un client et le salarié porté est une forme hybride de travail. Cette véritable alternative d’activité qui est une relation tripartite a su faire ses preuves en dynamisant des entreprises. Si vous aussi avez entendu parler de cet esprit novateur et voulez y adhérer, peut-être vous demandez-vous si vous y avez droit. C’est pourquoi nous allons voir quels sont les individus concernés ici dans cette typologie salariale.

Les acteurs du portage salarial

De nombreux profils correspondent au portage salarial mais 8 acteurs principaux en ressortent ;

· Les cadres d’entreprise

· Les ingénieurs

· Les travailleurs freelance

· Les managers de transition

· Les consultants

· Les formateurs

· Les jeunes diplômés

· Les personnes à la recherche d’un emploi

Afin de pouvoir être éligible au statut de salarié porté, il faut remplir certaines conditions. Effectivement, il faut que le prétendant soit en mesure de présenter une qualification professionnelle de niveau 3. Cette qualification doit être à minima un Bac +2. En cas de défaut d’un tel diplôme, une autre solution existe néanmoins. Il faut alors justifier que l’on a déjà eu une expérience de trois années au moins dans le domaine concerné. L’employeur cherche à trouver des garanties d’analyse d’une situation. Il veut également des salariés qui se gèrent de manière autonome.

Les secteurs en lien avec le portage salarial

L’ensemble des acteurs du portage salarial va ensuite travailler sur des secteurs particuliers. La Fédération des entreprises de portage salarial a recensé que le premier secteur visé par le portage salarial est le service aux entreprises. Viennent ensuite le BTP et l’artisanat. Puis les services aux particuliers, le domaine de l’enseignement et de la formation, le commerce et l’immobilier. Dans un dernier temps, le portage salarial cible aussi le secteur de l’environnement et du transport

Exemples d’entreprises françaises qui font du portage salarial

En France, le portage salarial est un principe bien ancré. Il est apparu au sein d’entreprises dès 1978. Depuis, de nombreuses entreprises s’y sont investies pour les avantages qu’il procure. En voici deux exemples ;

· ITG est une société qui a commencé en 1996 à faire du portage salarial. Cette ancienneté a pu lui apporter une grande expérience du domaine. Elle réunit actuellement un nombre de 15.000 consultants. Son siège social se situe à Paris.

· Avec dix-huit années à son actif dans le domaine du portage salarial, ABC Portage bénéficie également d’une forte expérience en la matière et d’un bon positionnement. Elle a réussi depuis sa création à faire signer 9.600 consultants. Son siège social se trouve aussi sur la capitale.

Si vous aussi voulez faire du portage salarial, vous pouvez désormais voir si vous répondez aux exigences de la demande. Si les conditions sont validées, ce cadre de travail apprécié pour la liberté qu’il procure vous épanouira certainement !

