Comment bien choisir un objet publicitaire

Les objets publicitaires sont de petits cadeaux offerts par les entreprises. Ils sont destinés à leurs clients, prospects ou associés dans le but d’être reconnaissant ou de mieux fidéliser. Ces objets qui entrent dans une dynamique promotionnelle portent bien souvent la marque de la société concernée. On peut également y ajouter un logo et ainsi augmenter sa visibilité. Cette démarche s’inscrit donc dans un but marketing par le biais d’un objet publicitaire. Seulement, de très nombreux objets publicitaires existent pour se lancer. Alors, comment faire pour bien sélectionner son objet publicitaire ? Définissons la stratégie à adopter en amont pour planifier correctement cette démarche.

Définir les tenants et aboutissants de l’objet publicitaire

Avant de vous lancer dans la production d’un objet publicitaire, vous devez d’abord analyser qui vous souhaitez atteindre et pourquoi. La thématique de l’objet publicitaire est en effet essentielle. Vous devez trouver un produit en lien avec votre business qui communique le mieux votre image de marque. En effet, l’objet publicitaire est un vecteur de lien avec vos partenaires, clients et prospects. Un objet publicitaire avec un beau design et qui renferme une utilité est très apprécié. Cela peut être par exemple une petite lampe sous couvert d’un logo de l’entreprise par exemple. Vous devez susciter l’envie de ne pas vouloir se débarrasser de l’objet mais de le conserver un maximum de temps. Par ailleurs, vous devez aussi justifier la raison pour laquelle vous distribuez de tels cadeaux. Est-ce pour les 10 ans de la création de votre société ? Pour un chiffre d’affaires record atteint ?

La question du budget

Comme pour tout produit, la question du budget alloué à l’objet publicitaire entre en jeu. Vous devrez alors penser à deux facteurs :

· Le niveau de qualité apporté au produit

· Le nombre d’objets publicitaires fabriqués

Il faut savoir que le prix n’est pas forcément ce qui impacte le plus les individus ciblés. De nombreuses entreprises ont produit de simples porte-clés ou des pins et ont acquis de la popularité au travers de ces objets relativement simples. Ce mode de production convient aux distributions grand public, comme à la sortie d’un grand magasin par exemple. Par ailleurs, si l’on opte pour une remise en main propre à des collaborateurs rapprochés, l’objet publicitaire aura alors une certaine valeur. On va alors le produire en série limitée. Cela peut être le cas lors d’une conférence privée. On pourrait offrir un objet publicitaire destiné à la vente mais qui n’est pas encore commercialisé.

Les objets publicitaires et la tendance du moment

Un moyen phare de bien réussir sa communication avec les objets publicitaires est de les inscrire dans le goût du jour. Sachez adapter votre design à ce qui se fait actuellement car vos objets publicitaires doivent paraître comme étant nouveaux. C’est là tout le travail des designers d’appliquer les tendances du moment sur le produit concerné. Vous devez donner la sensation aux personnes à qui vous offrez qu’ils ont en main un objet ayant une certaine valeur.

Les objets publicitaires sont un bon moyen pour œuvrer à dynamiser sa visibilité, sa notoriété et ses ventes. Ils diversifient la stratégie publicitaire et touchent divers publics différents.

