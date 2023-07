Formation SST : quels avantages pour les entreprises ?

Avez-vous déjà suivi une formation SST ? Si la réponse est non, nous allons alors vous expliquer en quoi consiste la mission d’un secouriste au sein d’une entreprise. Ce professionnel est habilité à la gestion des risques liés au monde du travail. Son objectif : tout prévoir pour anticiper le danger et gérer des situations d’urgence. Un accident du travail n’est pas un fait rarissime. Cela se définit par un événement qui se produit en relation avec le travail d’un salarié. Tout fait en lien avec le travail est visé ici. Entre donc là même les trajets allers et retours des employés.

La formation SST enseigne le rôle de préventeur

Prévenir plutôt que guérir. C’est cet adage que met en pratique la formation SST. L’acteur du secourisme une fois formé est capable d’analyser les risques présents sur une zone de travail définie. Il va alors participer au script d’évaluation des risques professionnels. Une fois répertoriés, ces risques sont communiqués aux responsables du plan d’organisation de la prévention. A terme, ils devront trouver des solutions pour faire face au danger en entreprise. On note ainsi que la prévention des risques se réalise autour de 3 axes majeurs ;

· Une action primordiale pour abaisser les causes des risques encourus à leur plus bas niveau possible, voire les éliminer si possible

· Faire un suivi des risques potentiels repérés et contrôler le niveau de santé du personnel en lien avec des risques qu’on ne peut supprimer

· Faire en sorte que tous les postes soient exploitables, même après la survenance d’un risque relativement maîtrisé

Devenir sauveteur au travail en suivant la formation SST

Au cours de la formation SST la personne va apprendre les bons gestes et les bonnes manières d’agir face au danger. Les gestes de premiers secours appris vont lui permettre de pouvoir sécuriser une zone. Il va également pouvoir adapter les bons gestes à la personne. Être sauveteur au travail habilite à intervenir en cas de saignements rencontrés et d’étouffement. Cela habilite aussi dans les cas où les personnes font des malaises ou tombent. Dans les cas les plus extrêmes même de malaise ou d’arrêt cardiaque, un sauveteur au travail est en mesure d’intervenir. Sa mission est d’ordre temporaire, il est là uniquement pour prendre en main les premiers instants d’une situation à risque. Il délègue ensuite le rôle du secourisme à de plus grands professionnels. C’est pourquoi nous pouvons définir sa mission sous 4 axes ;

· Protéger la personne

· Examiner

· Donner l’alerte

· Livrer les premiers secours

Le matériel en possession d’un sauveteur au travail

La formation SST met entre les mains des personnes formées les équipements dont elles ont besoin pour mener à bien une intervention. Le défibrillateur et la trousse de secours sont les deux alliés du secoureur au travail. Il devra être capable de les manier tous deux de façon experte. Voilà l’équipement obligatoire à avoir lorsque l’on est habilité à secourir ses collègues au travail.

Si le domaine du secourisme vous intéresse, nous vous engageons alors à suivre une formation pour vous y habiliter. C’est d’autant plus pour vous un avantage à signaler lorsque vous postulez dans une entreprise.

Vous pensez que votre entreprise / votre site peut aider nos lecteurs et vous souhaitez apparaître dans cet article ? Contactez-nous !