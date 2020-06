5 / 5 ( 1 vote )

Comment choisir le meilleur skateboard électrique ?

Outil de transport urbain révolutionnaire, le skateboard électrique offre à son utilisateur des sensations nouvelles et fortes.

C’est l’outil technologique idéal pour une mobilité plus fun.

Il existe un panel de ce dispositif technologique, et en faire le meilleur choix n’est pas tout de suite évident.

Ce guide vous apporte les informations utiles sur ce qu’est réellement le skateboard électrique et les critères pour réussir le choix du meilleur.

Système de fonctionnement d’un skateboard électrique

Le skateboard électrique est un skate traditionnel équipé d’un ou de deux moteurs électriques. Ces moteurs développent la puissance nécessaire pour faire entraîner les roues du skateboard. En plus, il dispose d’une télécommande avec laquelle le skateur contrôle la vitesse de l’appareil. En fonction de leur puissance, il existe différents types de skateboard électrique. Il existe des guides en ligne qui fournissent plus d’informations sur le Skateboard é lectrique . En général, il est équipé d’une batterie qui offre une autonomie qui varie entre 15 km et 30 km.

Différence entre un skateboard électrique et un Longboard électrique

À première vue, la différence entre ces deux équipements de locomotion n’est pas tout de suite perceptible. Mais, elle est quand même présente. Comme son nom l’indique, le Longboard électrique a une taille plus grande que le skateboard électrique. Il est plus rigide et reste plus stable que le skateboard. Les roues du Longboard ont un diamètre plus important que celui du skateboard électrique. Aussi, le Longboard est l’outil propice pour parcourir de longues distances comme faire des balades en ville, se rendre au travail, etc. Des sites fournissent des renseignements utiles sur ces moyens de locomotion de type nouveau comme le Longboard, la trottinette, etc. Cependant, pour réaliser des figures acrobatiques, le skateboard est plus approprié.

Quelques critères importants pour bien choisir le meilleur skateboard électrique

Pour une utilisation optimale et dans les meilleures conditions de votre skateboard, il est primordial de définir certains critères qui correspondent à vos exigences et à votre profil.

Ainsi, parmi le panel de critères, il y a :

L’autonomie de la batterie du skateboard électrique

L’autonomie est un critère essentiel au choix du skateboard électrique. En général, une batterie performante offre une meilleure autonomie. Il est préférable d’opter pour un skateboard électrique qui dispose d’une batterie Li-ion avec un contrôleur intégré. Il ne faut pas occulter le fait que l’autonomie de la batterie est fonction de votre utilisation. Il faut aussi penser à vérifier le temps de charge de la batterie.

Le confort de conduite

Le confort de conduite est un critère non négligeable dans le choix du skateboard électrique. Le confort de conduite tient compte des caractéristiques comme le positionnement du moteur, la taille des roues, la largeur du deck, la conception des trucks, etc. Il faut veiller à ce que les caractéristiques présentées par l’appareil soient conformes à vos exigences et adaptées à vos besoins.

La qualité des matériaux de fabrication

Lorsque les matériaux utilisés dans la fabrication du skateboard électrique sont de bonne qualité, il y va du confort, de la stabilité et de la résistance de l’appareil. Les modèles de type premium sont généralement fabriqués avec des matériaux ultralégers et bénéficient d’une meilleure qualité de finition.

L’ergonomie de la télécommande

La télécommande reste un outil principal dans l’utilisation et la manipulation du skateboard électrique. C’est grâce à elle que le skateur profite des différentes fonctionnalités de l’appareil. Pour cela, elle doit être ergonomique et offrir une meilleure prise en main. Les fonctions essentielles doivent être facilement accessibles. De cette façon, vous bénéficiez d’une certaine dextérité dans la manipulation du skateboard électrique.

La puissance et la vitesse maximale du skateboard électrique

Les skateboards électriques bénéficient d’une puissance comprise entre 100 et 2000 watts. Pour les skateboards qui ont une puissance d’environ 250 watts et 300 watts, ils conviennent beaucoup plus à une surface plane que sur une pente ou un terrain off-road.

Il existe d’autres critères qui peuvent vous aider à faire le choix du meilleur skateboard électrique. Toutefois, il est préférable de sacrifier certaines caractéristiques au profit d’autres.

Guide d’achat du skate électrique

La tendance est aux déplacements avec des engins électriques. Il y en a de plus en plus qui circulent sur les routes. Des hoverboards aux trottinettes électriques en passant par les e-skates, il y a de quoi trouver son compte. Pourtant, faire un choix n’est pas aussi simple. Sur quels critères se baser alors pour acheter un skate électrique ?

Skate électrique : qu’est-ce que c’est ?

La glisse urbaine est un phénomène bien connu qui s’est ancré dans les pratiques de nombreux jeunes à travers le monde. Depuis, les parcs de skate font partie du décor des villes. Chacun a donc une idée de ce qu’est un skateboard. Son adaptation électrique reprend le concept de la planche sur roues avec un petit gadget en plus. La petite astuce, c’est un accélérateur manuel qui fait avancer l’engin.

Ceci ne serait néanmoins pas possible sans un moteur intégré à la planche. La variation du poids est une autre façon de gagner en vitesse. Le changement de direction se fait au moyen de l’inclinaison du skate d’un côté ou de l’autre. Il n’est pas impossible de réaliser des figures avec cette planche. À coup sûr, vous électriserez l’atmosphère avec vos tricks.

Pourquoi acheter un skate électrique ?

Il est légitime de se demander ce qu’on pourrait faire de mieux avec un e-skate qu’avec un skateboard traditionnel. Si la planche électrique sur roues reprend tout le concept de sa version originelle, elle apporte un gain de temps et moins de fatigue. En effet, un skateboard en perdant de la vitesse requiert l’action de son utilisateur à l’aide de son pied pour en regagner. Cet effort est supprimé avec un e-skate et la vitesse pourra être maintenue plus ou moins constante.

Mieux, c’est un moyen de transport fiable et résistant. Il peut servir pour joindre une destination située à plusieurs kilomètres, mais aussi pour s’amuser. Il est écologique et n’engendre pas de frais de transport ou de carburant.

Skate électrique : les différents types qui existent

De nombreux modèles sont commercialisés. Ils se vendent sous quatre gammes ayant leurs caractéristiques propres.

Les skateboards pour enfant

Ils ne sauraient être mis à l’écart sans pouvoir profiter de ce concept intéressant. Alors, les dimensions sont adaptées pour eux comme pour les skates classiques. Le moteur qui permettra la traction a sa puissance revue à la baisse. La vitesse est également limitée pour assurer leur sécurité.

Les skates urbains

Ils sont faits uniquement pour la circulation en milieu urbain. Pour cela, ils sont assez légers. Cela leur confère rapidité ainsi que maniabilité. L’utilisateur a une plus grande aisance à le piloter avec d’autres engins dans les alentours. Les roues sont de petite taille. Elles sont conçues pour des sols lisses et asphaltées. Sur un autre terrain, elles auront de la peine à faire avancer la planche et la personne qu’elle porte.

Les longboards

Comme leur nom l’indique, ces skates sont longs. Les dimensions de la planche-support sont plus importantes que celles des autres skates. De plus, leur poids est plus grand. Leur maniabilité est plus faible que les skates urbains. Ils sont dotés d’un moteur assez puissant et de grandes roues. Cela leur permet d’atteindre des vitesses folles.

Un Longboard électrique est une planche à roulette motorisé à 4 roues supérieure à celle d’un skateboard classique plus connu sous le nom de Cruiser.

Rien de plus simple, pour différencier un skate électrique Longboard, d’un Cruiser, il suffit de d’identifier les dimensions des trucks, des roues et de la planche, et si celle dépasse la taille normale d’un skate, cela signifie que c’est un LongBoard électrique

Avantage du Longboard électrique :

– Maniabilité

– Vitesse

Inconvénients du Longboard électrique :

Stabilité

Usure

Le E-Cruiser

Le E-Cruiser est un skate électrique qui contrairement aux Longboards traditionnels sera beaucoup plus petits en terme de dimensions.

Avantage du E-Cruiser électrique :

– Stabilité

– Contrôle

– Légèreté

Inconvénients du E-Cruiser électrique :

Maniabilité

Performance

Comment bien choisir son skate électrique Cruiser !

Nous avons créé pour vous un véritable guide & comparatif d’achat sur la tendance des meilleurs skates électriques du moment !

En vous aidant à choisir la bonne référence selon votre utilisation selon des critères fondamentaux et ne pas tomber dans différentes arnaques liées à la qualité du skate !

Les mountainboards

Ce sont des skates XXL. Leurs roues sont très grandes. La puissance du moteur est énorme. Les vitesses qu’ils peuvent atteindre sont impressionnantes. L’autonomie de l’engin est exceptionnelle. Ils sont faits pour évoluer sur tous les terrains possibles grâce à des roues spéciales et un moteur adapté. Sur sol lisse ou sur bitume, dans l’herbe ou dans le sable, sur des pistes pierreuses, la glissade ne saurait connaitre un coup d’arrêt.

Bien choisir son skate électrique : les critères à prendre en compte

Pour effectuer un achat qui convient tant à vos besoins qu’à vos attentes, exploitez ces quelques paramètres clés.

La puissance

Elle dépend du moteur. Sachez que certains modèles plutôt que d’en avoir un en possèdent deux. Ils sont d’autant plus lourds qu’ils sont énergivores. Leur autonomie s’en trouve réduite. On retrouve généralement les moteurs développant 100 à 200 Watts sur les skates pour enfants et des skates urbains d’entrée de gamme. Dans la catégorie des longboards, la puissance varie de 300 à 600 Watts. Les mountainboards par contre sont tractés sur tous les terrains par près de 500 à 600 Watts.

La vitesse

La vitesse est tributaire de la puissance du moteur. Elle est donc croissante avec celle-ci. Tenant compte de cela, pour 100 à 200 Watts développés, la vitesse avoisine 15 km/h. Dans la gamme au-dessus, c’est-à-dire pour 300 à 600 Watts fournis, la plage des vitesses va de 15 km/h à 45 km/h. Il existe des modèles qui dépassent cette tranche, frôlant les 50 km/h. Cependant, fiez-vous aux vitesses nominales plutôt qu’aux vitesses maximales.

Les roues

La taille des roues s’adapte à la vitesse de l’engin. Ceci est fait pour assurer stabilité, bonne tenue de route et sécurité. Plus grande est la vitesse, plus grande est la taille. Les roues de plus importantes se retrouvent donc sur les mountainboards. Au-delà, vous devez tenir compte de leur dureté. Il y en existe de soft et de durs. Une roue soft a une meilleure adhérence. Une roue dure favorise la vitesse. Aussi les roues tout terrain sont-elles différentes des roues de villes.

L’autonomie

Elle est d’une dizaine de kilomètres pour les e-skates à faible puissance. Les planches avec 600 Watts peuvent rouler jusqu’à 40 km. Il est à noter que les batteries qui tiennent le plus longtemps mettent plus de temps à charger.

Les fonctionnalités

Elles sont multiples et dépendent du constructeur. Vous pouvez disposer d’un compteur de vitesse, d’un freinage régénératif, d’un arrêt automatique dès que vous n’êtes plus sur la planche. Il est possible d’avoir un indicateur de batterie, les modes avant et arrière pour ne citer que ceux-là.

Le confort d’utilisation

Le confort va avec la maniabilité. Moins l’appareil est léger, plus difficile sera son contrôle. Cependant à force d’utilisation, vous acquerrez de l’aisance.

Le prix

C’est votre budget qui définira le mieux le skate que vous pouvez vous permettre. Gardez à l’esprit que la valeur du skate augmentant, sa résistance et ses performances accroissent. Toutefois, vous n’avez pas forcément besoin de qualités accrues.

Faire du skate électrique : les accessoires de protection à avoir

Il est essentiel de se protéger. Vous n’êtes pas à l’abri des chutes. La liste des accessoires n’est pas grande. Équipez-vous d’un casque et de genouillères. Cela est largement suffisant. N’oubliez pas : soyez prudent !