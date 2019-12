by

INDUSTRIE – Le point sur la situation. Le Plan d’accélération industrielle (PAI) dans la région de Souss-Massa, lancé en janvier 2018, se concrétisera dans les prochains mois à travers les différents projets en cours.

L’état d’avancement du projet de l’agropole Sous-Massa est, lui, plus important que celui de la zone. Dédié au développement de l’industrie agroalimentaire, ce projet a vu sa 3ème phase réalisée et sera mise en service en mars 2020, souligne le communiqué. Et d’ajouter que l’ensemble des études techniques pour le lancement de la 4ème phase de ce projet a été lancé.

Pour ce qui est du renforcement de l’infrastructure technologique par l’incubation des jeunes porteurs de projets innovants, la cité d’innovation est opérationnelle depuis septembre de l’année en cours, rappelle la même source, précisant que l’installation des premières entreprises a débuté le 15 novembre courant.

La construction du Technopark, elle, avance et devra être achevée avant la fin de cette année, indique le communiqué, précisant que le directeur est recruté. Ce Technopark, rappelle la même source, est destiné aux PME et aux start-up du secteur des TIC qui y trouveront des locaux prêts à l’emploi et un accompagnement adapté.

Source : huffpostmaghreb