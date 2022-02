Bien souvent, quand vous achetez un nouveau smartphone, vous vous précipitez pour acheter une coque avec un cadre voyant, quelque chose d’agréable au toucher. En plus d’être un complément esthétique, la coque est surtout un élément qui permet d’amortir les chocs et de protéger le téléphone en cas de chute. Cependant, ce que vous ne savez pas c’est que si vous optez pour la mauvaise coque, vous risquez de provoquer l’asphyxie de votre téléphone. C’est-à-dire que le smartphone ne pourra pas se ventiler correctement et il risquera de mourir en très peu de temps ! Comment éviter cela ? Dans la suite de cet article, nous allons répondre à cette question.

Pourquoi il ne faut pas choisir n’importe quelle coque pour son smartphone ?

Chaque jour, les téléphones mobiles sont plus puissants. Dans l’appareil, on trouve des feuilles d’aluminium et des petits tubes qui permettent d’évacuer la chaleur. Une coque mal conçue peut diminuer les performances du téléphone portable et elle peut même provoquer l’arrêt brutal et définitif de l’appareil car elle ne laisse tout simplement pas la chaleur s’évacuer.

Les coques fermées en silicone bloquent le système d’évacuation de chaleur du téléphone. Il faut savoir que si celle-ci dépasse le maximum recommandé, le smartphone peut même s’éteindre ou se bloquer définitivement.

Quelle coque faut-il choisir pour son téléphone ?

Il est préférable de choisir des coques qui ne recouvrent que l’arrière du téléphone laissant ainsi toute la partie avant libre. Ces coques sont plus fines et elles n’augmentent pas l’épaisseur du terminal. De plus, elles n’occuperont pas autant d’espace à l’intérieur de la poche ou du sac. Elles ne sont pas rigides, de sorte qu’elles tolèrent mieux les chocs, absorbant l’énergie plus efficacement. Et le gros avantage, c’est qu’elles disposent de trous qui servent l’évacuation de la chaleur.

Enfin, pour choisir votre coque, n’oubliez pas d’opter pour une forme ergonomique qui s’adapte parfaitement à l’appareil. L’idéal reste d’acheter des coques spécialement conçues pour votre smartphone. Vous pouvez trouver ce type de coque sur le site Cokitec. Ce qui est intéressant, c’est que vous pouvez aussi personnaliser votre coque pour obtenir l’aspect esthétique désiré.

Les boîtiers mobiles sont fabriqués dans des matériaux à haute conductivité pour supporter cette chaleur excédentaire. Lorsque vous utilisez le téléphone, les cycles de lecture augmentent et l’appareil chauffe petit à petit. C’est pourquoi vous devez dégager toute la surface. De plus, sachez que si votre appareil est privé de sa capacité de refroidissement, il ne pourra pas fonctionner correctement et ses performances seront bien moindres.

Pour aider le smartphone à se refroidir, il est bon d’utiliser des logiciels qui vérifient le nombre de processus en cours et la consommation de RAM. Ces plugins permettent de réduire la température du smartphone. Il faut aussi savoir que le système de charge de la batterie peut augmenter le problème de température de l’appareil. En effet, le chargeur dégage de la chaleur qui peut être absorbée par le téléphone. Dans ce cas, il est recommandé d’avoir éloigné l’un de l’autre (chargeur et smartphone), en utilisant un câble assez long pendant la charge.